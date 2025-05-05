أعلنت ميركيور، العلامة التجارية المستوحاة من الطابع المحلي وإحدى علامات شركة أكور العالمية، عن افتتاح فندق ميركيور خميس مشيط في منطقة عسير، تحت إدارة امسا للضيافة.

يقع الفندق على بُعد 15 كيلومتراً من مطار أبها الدولي، ويُعد أول فندق يحمل علامة تجارية عالمية في خميس مشيط، كما يضم 93 غرفة عصرية ومريحة. يعكس الفندق دفء ضيافة ميركيور المميز وروح الارتباط العميق بالمكان، حيث يجمع بين كرم الضيافة السعودية الأصيل وغنى الثقافية المحلية في منطقة عسير.

تم تصميم فندق ميركيور خميس مشيط ليناسب المسافرين بغرض العمل أو الترفيه، حيث يضم مطعماً يقدم وجبات على مدار اليوم، ومقهى، وصالة رياضية حديثة، ومسبحًا داخليًا، وقاعة اجتماعات مجهزة بالكامل. كما تتوفر خدمة تقديم الطعام داخل الغرف وخدمات الغسيل على مدار الساعة، لتلبية احتياجات الضيوف في أي وقت. ويعكس تصميم الفندق طابعاً مستوحى من البيئة المحلية، حيث تم تنسيق الديكورات الداخلية في الغرف والمساحات العامة لتجسد غنى الثقافة والتراث في المنطقة.

منذ انطلاقتها عام 1973، تلتزم فنادق ميركيور بتشجيع المسافرين على استكشاف الوجهات حول العالم والتعرف على الكنوز التي تميز كل وجهة، لتوفر لضيوفها تجربة ترتكز على روح المكان وأصالته. ومن خلال برنامج برنامج "اكتشاف الوجهات المحلية" تتيح ميركيور للضيوف الانغماس الفوري في أجواء مستوحاة من الثقافة المحلية. ومؤخرًا، حققت العلامة إنجازًا تاريخيًا تاريخيًا بافتتاح الألف فندق حول العالم.

وقال حميد علي، مدير العام لفندق ميركيور خميس مشيط: "نفخر بتقديم ضيافة ميركيور الشهيرة في منطقة عسير. فريقنا ملتزم بتوفير تجربة تجمع بين الطابع المحلي والخدمة الاستثنائية، سواء كان النزلاء في زيارة عمل أو ترفيه".

وأضاف عامر رياض، الرئيس التنفيذي للعمليات في امسا للضيافة: "نسعد في امسا للضيافة ببدء استقبال النزلاء في فندق ميركيور خميس مشيط، كما نشكر فريق أكور على هذا التعاون المثمر، ونتطلع إلى استمرار العمل معاً لينعم ضيوفنا بدفء ضيافة ميركيور".

وقال بول ستيفنز، الرئيس التنفيذي للعمليات في أكور للعلامات الفاخرة والمتوسطة والاقتصادية في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: "يعكس الطلب المتزايد على العلامات المتوسطة والاقتصادية في المدن الثانوية في المملكة التحول السريع الذي يشهده قطاع الضيافة. ويمثل فندق ميركيور خميس مشيط محطة هامة في التزام أكور بتوسيع حضورها بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030، من خلال تعزيز السياحة وتنويع الاقتصاد. وكونه أول فندق يتم افتتاحه ضمن اتفاقية التطوير الرئيسية مع أمسا للضيافة، فإن هذا المشروع يمهد الطريق لافتتاح المزيد من الفنادق في مدن مثل حائل، الجبيل، والعلا. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على تقديم علاماتنا التجارية المرموقة عالميًا، مثل مجموعة هاند رايتن Handwritten Collection، وإيبيس ستايلز، وميركيور، ونوفوتيل، لتكون أقرب للمسافرين الباحثين عن الجودة، والراحة، والأصالة المحلية".

وفي إطار الاحتفال بالافتتاح؛ يتسنى لأعضاء برنامج الولاء ALL من أكور الحائز على جوائز عالمية الاستفادة من خصم 20% على أفضل الأسعار المتاحة، بالإضافة إلى الحصول على أربع أضعاف نقاط المكافأة. يسري العرض حتى 31 أغسطس 2025، مع سياسة إلغاء مرنة وتواريخ حظر، بما في ذلك عيد الأضحى المبارك.

فندق ميركيور خميس مشيط مملوك لشركة امسا للضيافة، وهو أول فندق يتم افتتاحه ضمن الاتفاقية الرئيسية للتطوير مع أكور.

لمحة حول ميركيور خميس مشيط

يقدم فندق ميركيور خميس مشيط 93 غرفة موزعة على خمسة طوابق، ويُعد أول فندق يحمل علامة تجارية عالمية في مدينة خميس مشيط. يتميز هذا المبنى العصري بمرافق متنوعة تلبي احتياجات رجال الأعمال والسياح على حد سواء، بما في ذلك مطعم يعمل طوال اليوم، ومقهى، وصالة رياضية، ومسبح داخلي، وقاعة اجتماعات. أما من حيث التصميم، فتتميز المساحات الداخلية بلمسات مستوحاة من الثقافة المحلية، حيث تم اختيار التفاصيل بعناية لتعكس التراث الثقافي الغني للمنطقة في جميع الغرف والمساحات العامة.

لمحة حول مجموعة ميركيور

تستوحي العلامة اسمها من ميركوري، رجل السفر الروماني، وتقدم فنادق ميركيور تجربة استثنائية تتيح للزوار استكشاف الوجهات المحلية والتعرف عليها. ومنذ تأسيسها في 1973، تلتزم العلامة بتسليط الضوء على أبرز المعالم السياحية، وتقديم أعلى مستويات الخدمة مع إضفاء طابع خاص على الفنادق بإلهامٍ من الطبيعة والإرث الثقافي للمنطقة. وتستقبل فنادق ميركيور ضيوفها في برنامج "اكتشاف الوجهات المحلية" في ريو دي جانيرو وباريس وبانكوك وغيرها من الوجهات حول العالم. وتعكس التفاصيل المميزة، مثل التصاميم الفريدة والأطعمة والمشروبات المحلية المحضرة بعناية، الهوية الفريدة لكل وجهة. وتتوزع فنادق ميركيور الألف في مراكز المدن وعلى الشواطئ والجبال في أكثر من 70 دولة. وتندرج العلامة الفندقية ميركيور تحت مجموعة أكور الرائدة عالمياً في مجال الضيافة، والتي تضم أكثر من 5,600 وجهة منتشرة في أكثر من 110 دول حول العالم، فضلاً عن مشاركتها في برنامج الولاء (ALL) من أكور ، الرفيق اليومي لنمط الحياة والذي يوفر وصولاً إلى باقةٍ واسعة من المزايا والخدمات والتجارب.

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نبذة عن امسا للضيافة

امسا للضیافة ھي أول شركة ناشئة سعودیة تعید تعریف صناعة الضیافة، ولا سیما الضیافة العربیة. ینصب تركیز المجموعة على تجسید واستحضار تقالید الأجداد العربیة الأصیلة للكرم والترحیب الحار بعالم الیوم. تبحث الشركة مع شركائھا عن حلول للتحدیات والفرص التي لا حصر لھا في صناعة الفنادق الیوم.

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