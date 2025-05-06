أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 6 مايو 2025: أعلنت شركة سيبكس القابضة، المزود الرائد لحلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي، عن استحواذها على سبايدر سيلك، الشركة الرائدة في مجال منتجات الذكاء الاصطناعي السيبراني، والمعروفة بتقنياتها الدفاعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منصتها الرائدة لإدارة المخاطر، Resonance.

وتجمع صفقة الاستحواذ هذه بين الخبرات الموثوقة والشاملة لشركة سيبكس في مجال الكشف عن التهديدات وتحليلها ومعالجتها، وبين ابتكارات سبايدر سيلك القائمة على المنتجات وتقنياتها القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويهدف الطرفان من خلال صفقة الاستحواذ هذه إلى تزويد المؤسسات بحلول أكثر ذكاءً وتكاملاً ومرونة للتصدي لأكثر التهديدات السيبرانية تعقيداً في عصرنا الراهن. ويمهد هذا التحالف الطريق للتوسع في أسواق دولية رئيسية، بما في ذلك أمريكا الشمالية والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن أنه يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي متسارع النمو للابتكار في مجال الأمن السيبراني.

وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سيبكس: "تُمثل هذه الصفقة حقبة جديدة من النمو والابتكار، إذ أننا نقوم من خلال توحيد اثنتين من أفضل الشركات ابتكاراً في مجال الأمن السيبراني في الإمارات، ببناء قوةً هائلةً في مجال الكشف عن التهديدات السيبرانية والاستجابة لها، تتسم بنشأتها المحلية وقدرتها على المنافسة عالمياً. ويؤكد هذا الاستحواذ التزامنا بالنمو السريع والتوسع العالمي، ما يُعزز ريادتنا في مجال الأمن السيبراني. وسوف نكون بالتعاون مع سبايدر سيلك على أتم الاستعداد لتقديم حلول متطورة مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي، تتصدى بشكل استباقي لأكثر التهديدات السيبرانية تطوراً وتعقيداً، ومساعدة المؤسسات حول العالم على البقاء في طليعة العالم الرقمي المتنامي."

وتمكنت سبايدر سيلك منذ تأسيسها في عام 2019، من بناء وتسويق منتجات أمن سيبراني من دولة الإمارات العربية المتحدة للجمهور الإقليمي والعالمي. ويشمل ذلك عروض منتجات جديدة، مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين لمركز العمليات الأمنية، وأول منصة من نوعها على الإنترنت للمعلومات السيبرانية تستخدم رسماً بيانياً معرفياً شاملاً. وتُستخدم هذه المنتجات من قِبل عملاء في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المنطقة. وسيواصل مركز البحث والتطوير القوي التابع للشركة العمل على ابتكار حلول جديدة، وتعزيز المكانة المميزة للشركة في مجال الدفاع ضد التهديدات السيبرانية.

من جانبه، قال رامي الملاك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة سبايدر سيلك: "تُمثل هذه العلاقة الاستراتيجية نقطة تحول في منظومة الأمن السيبراني، إذ أنها تُعيد تعريف كيفية تطوير أحدث القدرات في المنطقة مع مراعاة الجمهور العالمي. وبصفتنا أول شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي السيبراني في المنطقة، فقد كرسنا جهودنا لدفع حدود الابتكار في مجال الأمن السيبراني على مدار السنوات الست الماضية. وتُمثل صفقة الاستحواذ هذه نقلة نوعية، إذ تُمكّننا من تعزيز تأثيرنا، والتوسع في أسواق دولية متعددة، والوصول معاً إلى آفاق جديدة في مجال حماية الشركات على صعيد عالمي".

وستواصل كلٌّ من جلوبال فنتشرز، شركة رأس مال الاستثماري الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودارا القابضة العمل في إطار هذه الصفقة لدعم ريادة سيبكس وتعزيز النمو المستمر للشركة.

جدير بالذكر أن هذا الاستحواذ يسلط الضوء على الريادة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز النمو التكنولوجي المتطور، والارتقاء بمكانتها كمركز استراتيجي لقدرات الدفاع السيبراني الرائدة.

عن شركة سيبكس القابضة CPX Holding

سيبكس القابضة، التابعة لمجموعة جي 42، هي شركة رائدة في توفير حلول وخدمات الأمن السيبراني والمادي الشاملة. تأسست شركة سيبكس في عام 2022 ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي، ويعمل بها أكثر من 600 متخصص في الأمن السيبراني والأمن المادي، يوفرون الخدمات للشركات والحكومات وقطاعات البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وبفضل تركيزها القوي على توفير أعلى مستويات الأمن عبر منظومة الذكاء الاصطناعي، تعمل سيبكس على تمكين المؤسسات من تقييم المخاطر وحماية أصولها ومواصلة العمل بثقة واطمئنان.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة: www.cpx.net

عن سبايدر سيلك

تعد سبايدر سيلك، التي أسسها رامي الملاك ومصعب حسين في عام 2019، شركة رائدة في المنطقة في مجال منتجات الذكاء الاصطناعي السيبراني، وتشتهر عالمياً بحلولها المبتكرة للأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي. توفر الشركة تقنيات دفاعية متطورة، بما في ذلك منصتها الرائدة لإدارة التعرض، Resonance، ووكلاء مستقلين لمركز عمليات الأمن، ومنصة شاملة على الإنترنت لمعلومات التهديدات. تتخذ سبايدر سيلك من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتخدم قاعدة عملاء عالمية في الإمارات والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، من خلال مركز متخصص للبحث والتطوير يعمل بشكل متواصل لدفع عجلة الابتكار. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.spidersilk.com.

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