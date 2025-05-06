يدعم تعاون أدنيك مع إيدج جهود دولة الإمارات لتعزيز التصنيع المحلي والاكتفاء الذاتي الصناعي .

تنسجم هذه الشراكة مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات الطموحة لتعزيز النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي .

أبوظبي: كشفت مجموعة أدنيك أن مجموعة إيدج ستتولى دور الشريك القطاعي للتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0، ضمن فعالية "اصنع في الإمارات" 2025، والتي تُعدّ المنصة الأبرز لاستعراض أحدث التطورات الصناعية وتعزيز التعاون وإبراز فرص الاستثمار في القطاع الصناعي، مما يُرسخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار الصناعي والاستثمار والشراكات المثمرة.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " إن مجموعة إيدج تُعد شريكًا استراتيجيًا ذا قيمة لمجموعة أدنيك، ونعتز بتعميق هذا التعاون في "اصنع في الإمارات 2025". وبصفتها شريكًا قطاعيًا رئيسيًا، تتلاقى رؤية إيدج مع طموحاتنا في جعل دولة الإمارات مركزًا عالميًا رائدًا في مجالات التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

وأوضح: أن هذا الحدث يُعد منصة محورية لدفع عجلة النمو الصناعي، إذ يعمل على ربط الأطراف الفاعلة الرئيسية لتسريع وتيرة الابتكار وتأسيس شراكات استراتيجية مثمرة. وتنسجم خبرة إيدج المتميزة في التقنيات التحويلية مع سعي دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد يتمتع بالمرونة والجاهزية للمستقبل، ونتطلع معًا إلى استعراض القدرات الوطنية وتحديد ملامح مستقبل الصناعة.

قال أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في إيدج: "تُجسد هذه الشراكة التكامل الاستراتيجي بين خبرة إيدج الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة ورؤية دولة الإمارات الطموحة لبناء قطاع صناعي قوي ومكتفٍ ذاتيًا. وبالتعاون الوثيق مع "اصنع في الإمارات"، نسعى جاهدين لتطوير منظومة متكاملة تُعلّي شأن الابتكار، وتُحفز تطور التصنيع، وتُعزز مكانة الدولة الريادية في المجال التكنولوجي. إن هدفنا الأسمى هو تحقيق تأثير ملموس على أرض الواقع، عن طريق تنمية القدرات المحلية، ورعاية الفرص الواعدة، ووضع معايير جديدة للتميز الصناعي المستدام."

وينطلق معرض "اصنع في الإمارات" في مركز أدنيك أبوظبي من 19 إلى 22 مايو 2025، باستضافة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتنظيم مجموعة أدنيك؛ وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار وأدنوك، ليُشكل قوة محركة لتعزيز الاستدامة والنمو الصناعي، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات.

وبصفته حدثًا رئيسيًا للاستثمار الصناعي في الدولة، يهدف "اصنع في الإمارات 2025"، المُقام بمركز أدنيك أبوظبي من 19 إلى 22 مايو 2025، إلى تسريع وتيرة التصنيع والتقدم التكنولوجي، وتوفير منصة عالمية للابتكار والتعاون والاستثمار.

وتستند مجموعة إيدج، بفضل خبرتها المتعمقة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة السيبرانية الفيزيائية والمواد الذكية، إلى مكانتها الريادية في صميم الصناعة 4.0، إذ يتزايد التداخل بين الابتكارات الدفاعية والتطبيقات التجارية. ومع مشاركتها الفاعلة في "اصنع في الإمارات"، تستفيد إيدج من منصة استراتيجية قوية لتوسيع نطاق جهودها البحثية والتطويرية، وعقد شراكات مؤثرة وفاعلة، والإسهام بدور محوري في رسم ملامح مستقبل التصنيع المتقدم في دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن تجني دولة الإمارات فوائد جمّة من التقنيات التحويلية والقدرات المحلية التي تتمتع بها مجموعة إيدج، والتي تكتسب أهمية قصوى في تعزيز وتحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي المستدام. فمن حلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولًا إلى أنظمة الدفع المتطورة، ستؤدي ابتكارات إيدج دورًا محوريًا في الارتقاء بقطاع التصنيع الإماراتي ليصبح أكثر مرونة وقدرة على المنافسة والاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل.

تستعد الدورة الرابعة من "اصنع في الإمارات" لتكون منصة محورية لدفع عجلة النمو الصناعي، حيث ستجمع كبار الرؤساء التنفيذيين ورواد القطاع وصنّاع السياسات لرسم ملامح مستقبل التصنيع المستدام. وبامتدادها على مساحة 50 ألف متر مربع، واستقطابها لأكثر من 500 شركة عارضة، ستوفر هذه الفعالية فرصًا استثنائية للاستثمار والابتكار وتوسيع نطاق الأعمال. وتُمثل هذه اللحظة منعطفًا هامًا للشركات لبناء تحالفات استراتيجية، واستكشاف أحدث التقنيات، والمساهمة بفاعلية في التحول العالمي الذي يشهده القطاع الصناعي.

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