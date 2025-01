أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ويز إير أبوظبي، شركة الطيران الوطنية منخفضة التكلفة في دولة الإمارات، اليوم عن تسجيل أرقامٍ قياسية في نتائج عمليات التشغيل لعام 2024. وحققت الشركة نسبة نمو تجاوزت 20% على أساس سنوي في الطاقة الاستيعابية للمقاعد وعدد المسافرين، لتسجل عاماً آخر من الإنجازات الاستثنائية. كما قامت شركة الطيران الوطنية بتسيير ما يزيد على 19 ألف رحلة بمعدل إنجاز بلغ 99.8%، الأمر الذي تجلى في توفير أكثر من 4.4 مليون مقعد منخفض التكلفة ونقل ما يزيد على 3.5 مليون مسافر على متن رحلاتها المباشرة. ويعزز هذا الإنجاز إسهام الشركة، التي تأسست كمشروع مشترك بين القابضة ADQ ومجموعة ويز إير القابضة المحدودة، في الحركة الجوية المباشرة من وإلى مطار زايد الدولي لتصل إلى 25%.

ونقلت الشركة خلال عام 2024 ما يزيد على 1.2 مليون زائر إلى أبوظبي من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي أسهم في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها وجهة سفر عالمية، بالإضافة إلى دفع عجلة النمو المستدام في قطاعي الثقافة والسياحة بأبوظبي من خلال توفير حلول سفر فعالة وموثوقة ومنخفضة التكلفة. كما تلعب الشركة دوراً محورياً في دعم استراتيجية أبوظبي للسياحة 2030، حيث تسعى الإمارة إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أسرع الوجهات العالمية نمواً بالنسبة للزوار الدوليين، لا سيما مع الخطط لزيادة عدد الزوار ليصل إلى 39.3 مليون زائر، وتعزيز إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 90 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030. وتعمل [1]شركة الطيران أيضاً على دعم التنمية في القطاع السياحي لدولة الإمارات، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 ويعزز مكانة الدولة كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم. واستقبلت فنادق أبوظبي أكثر من 2.87 مليون ضيف خلال النصف الأول من عام 2024، ما وفر إيرادات بلغت 3.6 مليار درهم إماراتي ونسبة نمو 19.5% على أساس سنوي.

وأطلقت شركة ويز إير أبوظبي في عام 2024 نماذج الاشتراك في الرحلات الجوية، الأولى من نوعها في المنطقة؛ وتضمنت خدمة ويز ملتي باس وبرنامج أول يو كان فلاي، حيث نفدت بطاقات العضوية مرتين خلال 48 ساعة، ما يؤكد التزام الشركة بتوفير حلول سفر للجميع وبأسعار مقبولة. كما عملت الشركة على تحسين شبكة خطوطها الجوية من خلال زيادة سعة المقاعد بنسبة 40% على أبرز الوجهات، ما يضمن توفير تجربة سفر مرنة وموثوقة ومقبولة التكلفة لجميع العملاء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال يوهان إيدهاجن، المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي: "حققت الشركة هذا العام أرقاماً قياسية وفق مستويات نمو استثنائية تجاوزت التوقعات، ونحن نفخر بهذه الإنجازات ونؤكد التزامنا بتوفير خيارات سفر مريحة وميسورة التكلفة للجميع. ونجحنا في عام 2024 في تسهيل منح السياح تجارب مميزة، ما أسهم في تسريع نمو مكانة أبوظبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية. وتتيح العضوية في برامجنا الفريدة، مثل برنامج أول يو كان فلاي الأول من نوعه، إمكانية السفر بتكلفة معقولة إلى جميع أنحاء المنطقة. ونتوجه بالشكر إلى شركائنا وعملائنا الذين اختاروا السفر على متن خطوطنا الجوية التي نعمل على توسيعها باستمرار، ونتطلع إلى الترحيب بجميع المسافرين على متن طائراتنا قريباً".

وتقوم شركة ويز إير أبوظبي بتسيير رحلاتها حالياً إلى أكثر من 30 وجهة، انطلاقاً من العاصمة الإماراتية ووصولاً إلى أبرز المدن والوجهات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا. وتعمل شركة الطيران على تقديم خدمات السفر المريح وبأسعار معقولة لشريحة أوسع من العملاء، لتتيح لهم حجز رحلاتهم عبر شبكتها مع جدول الرحلات الشتوية الجديد الذي يوفر سعة مقاعد أكبر بنسبة 40% لاستكشاف وجهات ثقافية غنية. ويتيح جدول الرحلات الجديد للمسافرين إمكانية الحجز والسفر إلى وجهاتهم المفضلة وفق مستويات أعلى من المرونة والراحة والتوفير.

ويوفر برنامج العضوية All You Can Fly فرصة السفر إلى وجهات مميزة طوال العام ودون فترات توقف، مع تقديم أول رحلة بشكل مجاني. ويمكن للمشتركين في عضوية البرنامج الحجز ضمن ما يصل إلى 3 فئات خلال اليوم الواحد وعلى مدار 12 شهراً، مع إمكانية الحجز قبل 72 ساعة من الإقلاع، مما يشكل خياراً مثالياً لمحبي السفر المتكرر مع مواعيد مرنة.

وتقدم ويز إير مجموعة كبيرة من خيارات الدفع على تطبيقها المحمول لضمان أعلى درجات الراحة للمسافرين، كما أطلقت خدمات آبل باي وجوجل باي، لتوفير خيارات الدفع عبر الهاتف المحمول بسرعة وسهولة وأمان. ويوفر اعتماد أدوات الدفع الرقمية الشائعة خيارات دفع أكثر مرونة، تتكيف مع الاحتياجات المتطورة للعملاء لتتيح أقصى درجات السلاسة والفعالية في التخطيط للسفر، وخصوصاً للراغبين في إجراء الحجز خلال اللحظات الأخيرة مع الحصول على أفضل الأسعار المتاحة.

وقامت شركة الطيران الوطنية هذا العام بتوسيع نطاق ويز ملتي باس، الخدمة الرائدة والمبتكرة للاشتراك في الرحلات الجوية والتي تتيح للمسافرين الدائمين إمكانية السفر عدة مرات شهرياً من دولة الإمارات لاستكشاف وجهات جديدة ومتعددة، بالتوازي مع تحقيق مزيد من الوفورات. ويمكن لمستخدمي ويز ملتي باس الاستفادة من سعر ثابت لتذاكرهم وأمتعتهم على مدار العام وفي جميع المواسم، مع الحصول على توفير يصل إلى 40% على تذاكر السفر إلى أبرز الوجهات.

ويمكن للمسافرين الاستمتاع بمستويات عالية من الراحة والمرونة مع خدمة ويز فليكس، التي تتيح لهم تغيير حجوزاتهم قبل ثلاث ساعات من المغادرة دون أي رسوم إضافية، واسترداد كامل السعر الأصلي للتذكرة مباشرة.

وانطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في عاصمة الإمارات، تقدم ويز إير أبوظبي مجموعة واسعة من خيارات السفر عالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، مثل الإسكندرية والقاهرة وسوهاج (مصر)، وألماتي ونورسلطان وتركستان (كازاخستان)، وعمّان (الأردن)، وباكو (أذربيجان)، وبلجراد (صربيا)، وبشكيك (قيرغيزستان)، وكلوج (رومانيا)، والدمام والمدينة المنورة (المملكة العربية السعودية)، إلى جانب رحلاتها إلى كوتايسي (جورجيا)، ولارنكا (قبرص)، وماليه (المالديف)، وسمرقند وطشقند (أوزبكستان)، وساراييفو (البوسنة)، وتيرانا (ألبانيا). وتتوفر حالياً رحلات إلى فارنا (بلغاريا)، ويريفان (أرمينيا) وغيرها من الوجهات.

