شركة جي أيه سي تحظى بحضور قوي بوصفها إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في الصين، ويتمحور اهتمامها بشكل رئيسي حول السلامة والجودة والابتكار والاستدامة.

تتمتع جميل للسيارات بسجل استثنائي وحافل بوصفها موزعاً دولياً مستقلاً للسيارات، وهي العلامة التجارية الجديدة للتنقل من عبداللطيف جميل التي تتجاوز خبرتها ال 70 عاماً من التميز والخبرة في عالم السيارات.

وارسو، بولندا: أعلنت جميل للسيارات، الرائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل والشريك المفضل للعديد من أرقى العلامات التجارية للسيارات، عن توقيع اتفاقية مع جي إيه سي، إحدى أكبر الشركات المصنعة للسيارات في الصين والمشهورة عالمياً بأرقى معايير السلامة والجودة والابتكار والاستدامة، والتي تتمتع بحضور واسع في 76 دولة. وبموجب هذه الاتفاقية تصبح جميل للسيارات الموزع الحصري لمركبات الطاقة الجديدة التابعة للعلامة التجارية في بولندا.

تعد بولندا من أسرع أسواق السيارات نموًا في أوروبا، حيث سجلت زيادة بنسبة 19% في تسجيل سيارات الركاب خلال عام 2024، محققة ثاني أعلى معدل نمو في أوروبا. وقد ازداد اهتمام المستهلكين البولنديين بالمركبات الكهربائية، مما يجعل هذه الاتفاقية خطوة مهمة تتيح للسائقين الوصول إلى سيارات مبتكرة ومتطورة تلبي تطلعاتهم.

وستركز جميل للسيارات بدايةً على توزيع علامتي أيون وهيبتك، وهما علامتان تجاريتان رئيسيتان لسيارات الركاب التابعة لشركة جي أيه سي. وتمثّل أيون العلامة التجارية لمركبات الطاقة الجديدة الذكية، بينما هيبتك هي علامة تجارية فاخرة مبنيّة على تقنيات أيون المتطورة. ومن المقرر توفير السيارات للشراء اعتباراً من الربع الثالث من عام 2025.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت جاسمين وونغ، الرئيس التنفيذي لقطاع التنقل في عبداللطيف جميل: "يسرنا الإعلان عن إطلاق مركبات الطاقة الجديدة المبتكرة من جي إيه سي في بولندا، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية في السوق. ويتماشى التزام جي أيه سي بالسلامة والجودة والتكنولوجيا المتقدمة والاستدامة مع رسالتنا الرامية إلى توفير حلول التنقل المتطورة. ومن خلال طرح هذه المركبات، نقدم لعملائنا فرصة مميزة لتجربة مستقبل الابتكار في مجال السيارات، وهي خطوة رئيسية في مسيرة التوسع الدولي لجميل للسيارات".

من جهته، قال توماس شيميرا، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في شركة جي إيه سي العالمية: "تسعى جي إيه سي للمساهمة في تطوير قطاع التنقل في بولندا، من خلال الدخول إلى السوق المحلي وتقديم خدمات شاملة ومبتكرة مصممة لتلائم هذه السوق. ونحن سعداء بالتعاون مع جميل للسيارات، الشريك الموثوق ذو الخبرة الواسعة، والذي يشاركنا التزامنا الراسخ بالتميّز. ونتطلع إلى تقديم المزيد من مركبات الطاقة الجديدة لتلبية احتياجات السوق، وترسيخ مكانة علامتنا التجارية، حيث نهدف سوياً إلى تحقيق إنجازات كبيرة في بولندا."

ويتولى قيادة فريق خبراء جميل للسيارات في بولندا مارسين سلومكوفسكي، الذي يتمتع بخبرة عميقة تمتد إلى 25 عاماً في قطاع السيارات، بالإضافة إلى خبرة واسعة في مجال التوزيع والتجزئة، حيث عمل مع أكبر العلامات التجارية للسيارات في العالم. ويحمل سلومكوفسكي عضوية مجلس وكلاء التوزيع المعتمدين في بولندا.

وقال مارسين سلومكوفسكي، المدير العام لجميل للسيارات في بولندا: "نتطلع قدماً إلى دعم التحول نحو التنقل الأخضر في بولندا، ونهدف إلى توفير سيارات مستدامة آمنة ومبتكرة وبأسعار تنافسية. ونثق بأن سيارات جي أيه سي ستتجاوز توقعات عملائنا، حيث تتميز بتصميمها العصري الفاخر، وأنظمة مساعدة السائق المتطورة، وقطع عالية الجودة، ومزايا السلامة عالية المستوى، ومدى قيادة طويل يصل إلى 520 كيلومتر في كل شحنة".

وتتضمن خطط جميل للسيارات إنشاء وتطوير شبكة وكلاء تمتد في جميع أنحاء بولندا، لتتيح للعملاء سهولة الوصول إلى سيارات جي أيه سي والاستفادة من خدمات ما بعد البيع الشاملة. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر جميل للسيارات خيارات تمويل مميزة تتيح للعملاء شراء أو استئجار سيارات جي أيه سي بكل سهولة. كما ستقدم حلولاً متكاملة للشركات، بما في ذلك دعم إدارة الأسطول، وخيارات تمويل مرنة، وخدمات الصيانة.

وبدايةً، سيتمكن العملاء من اختبار قيادة وشراء ثلاث طرازات كهربائية بالكامل من جي أيه سي، وهي أيون في، أيون واي بلس، وهيبتك إتش تي. ومع وصول أول الطرازات إلى صالات العرض البولندية في الربع الثالث من هذا العام، تخطط جميل للسيارات للقيام بعملية توسعة ديناميكية لشبكة المبيعات والصيانة لضمان أعلى مستويات الجودة في خدمات دعم العملاء.

تعد شركة جي إيه سي واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في الصين، وحلّت في المرتبة 181 ضمن قائمة فورتشن 500، واكتسبت شهرة دولية بفضل مركباتها عالية الجودة وحلولها التكنولوجية المتقدمة، والتزامها بالاستدامة. وتضم محفظة الشركة علامتي أيون وهيبتك اللتان ترسيان معايير جديدة في قطاع السيارات الكهربائية، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الاستثنائي والحرفية عالية الجودة. وتحظى شركة جي إيه سي الدولية حالياً بحضور واسع في 76 دولة ومنطقة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا وأمريكا.

وتمثل جميل للسيارات مجموعة من أبرز العلامات التجارية العالمية في قطاعي المركبات التجارية وسيارات الركاب، وتتوزع عملياتها في أكثر من 10 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا، وأستراليا.

لمحة حول جميل للسيارات

تعد جميل للسيارات رائدة في تقديم الحلول في مجال التنقل وتعتبر الشريك المفضل لأرقى العلامات التجارية للسيارات على مستوى العالم. وتدير عمليات دولية في أكثر من 10 دول، بما فيها المملكة المتحدة ودولة الإمارات وتركيا والمغرب ومصر والجزائر واليابان والصين وأستراليا وموناكو وجنوب أفريقيا. كما أنها تمثل مجموعة من أبرز العلامات العالمية لسيارات الركاب والسيارات التجارية، مثل تويوتا، ولكزس، وبي واي دي، وإم جي موتور، وجي إيه سي موتور، وفاريزون أوتو، وهينو. وتتمتع جميل للسيارات، بصفتها موزعاً مستقلاً، بفهم عميق لمتطلبات السوق، مما يمكنها من مساعدة شركائها من مصنعي القطع الأصلية على بناء علاقات أقوى مع عملائهم، وبالتالي زيادة حصتهم في السوق وتحقيق النمو المستدام من خلال الارتقاء بمستويات رضا العملاء وولائهم.

حول جي أيه سي:

يشير اسم العلامة إلى مجموعة قوانغتشو للسيارات المحدودة، وهي شركة صينية رائدة في مجال السيارات، تحظى بشهرة كبيرة في الأسواق العالمية منذ سنوات. تأسست الشركة في عام 1997، وتحقق نمواً كبيراً، وتستثمر في التقنيات المبتكرة والتنمية المستدامة والتصميم العصري. وتتمحور أعمال الشركة حول إنتاج مجموعة واسعة من المركبات، بدءاً من سيارات الاحتراق الداخلي والسيارات الهجينة إلى الطرازات الكهربائية المتطورة، لتلبية الطلب المتزايد في السوق العالمية. وتضم محفظة العلامة التجارية كل من سيارات السيدان الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي الواسعة، وطرازات رائدة، مثل أيون واي بلس، سيارة الكروس أوفر الكهربائية الديناميكية والعصرية؛ وهيبتك إتش تي، الطراز الرياضي المبتكر. ومن خلال علامتي أيون وهيبتك التابعتان لها، تعمل الشركة على إرساء معايير جديدة في قطاع السيارات الكهربائية، من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والتصميم الاستثنائي والحرفية عالية الجودة.

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