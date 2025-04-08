أعلنت جامعة عجمان عن فتح باب القبول للفصل الدراسي الخريفي 2025 – 2026، لجميع برامجها الأكاديمية، داعية الطلبة من داخل الدولة وخارجها إلى الانضمام إلى بيئة تعليمية رائدة تجمع بين التميز الأكاديمي والانفتاح الثقافي، وتعزز فرص النجاح في المستقبل المهني.

وخلال فترة التسجيل الحالية، تستقبل الجامعة طلبات القبول عبر كلياتها التسع، والتي تطرح أكثر من 39 برنامجًا أكاديميًا معتمدًا، تشمل برامج في البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه، وتغطي مجالات حيوية ومتنوعة. كما أطلقت الجامعة هذا العام برامج مبتكرة في تخصصات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، بما يعكس التزامها بمواكبة احتياجات سوق العمل وتمكين الطلبة من اكتساب المعرفة والمهارات المطلوبة في الاقتصاد الرقمي.

وتُعدّ جامعة عجمان من الجامعات الرائدة في المنطقة، إذ حصدت المرتبة 447 عالميًا والمرتبة الخامسة على مستوى دولة الإمارات، بحسب تصنيف "كيو إس" العالمي لعام 2024. كما احتلّت المرتبة الأولى على مستوى الدولة في فئة السمعة لدى جهات التوظيف، وهو ما يعزز فرص خريجيها في الالتحاق بمسارات مهنية مرموقة داخل الدولة وخارجها.

وتتميّز الجامعة ببيئة تعليمية متعددة الثقافات، تدعم التنوّع الأكاديمي والتبادل المعرفي، وتشجّع على الريادة والابتكار ضمن منظومة تعليمية متكاملة. كما أن برامجها الأكاديمية معتمدة محليًا ودوليًا، وتقدّم بإشراف نخبة من أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الخبرة والكفاءة.

وتتيح فترة القبول المبكر حزمة من المنح الدراسية الحصرية على برامج البكالوريوس المختارة للطلبة المتقدّمين، مع إمكانية تقديم الطلب إلكترونيًا عبر الرابط: ajman.ac.ae/apply، أو من خلال زيارة مقر الجامعة.

نبذة عن جامعة عجمان

تأسست جامعة عجمان عام 1988 كأول جامعة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع بمسيرة حافلة في التميز الأكاديمي والابتكار والتأثير المجتمعي. اليوم، تحتل جامعة عجمان مكانة مرموقة عالمياً، حيث صنفت في المرتبة 477 على مستوى العالم والخامسة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب تصنيف مؤسسة كيو إس العالمي للجامعات لعام 2025. كما أنها أول جامعة خاصة غير ربحية في المنطقة العربية تحصل على الاعتماد الكامل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأمريكية (WSCUC) .

وتلتزم جامعة عجمان، من خلال كلياتها التسع وبرامجها الأكاديمية المتنوعة، بتقديم تعليم شامل ومتميز يُعِد الطلبة للنجاح في بيئة العمل العالمية. وقد ساهم هذا التنوع الأكاديمي في تخريج أكثر من 40,000 طالب وطالبة يشغلون اليوم مناصب قيادية في أبرز المؤسسات على مستوى العالم. وجدير بالذكر أن جامعة عجمان تبوأت المرتبة الأولى من حيث السمعة لدى جهات التوظيف على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبصفتها مؤسسة غير ربحية، تعيد جامعة عجمان استثمار مواردها في مهمتها الرامية إلى جعل التعليم متاحاً للجميع، مع التركيز على تحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز البحث العلمي وخدمة المجتمع من خلال برامج دراسية متنوعة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا.

-انتهى-

#بياناتشركات