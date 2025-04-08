دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة GoDaddy عن إطلاق أداة “Show in Bio” لمساعدة الشركات الصغيرة على زيادة مبيعاتها وتعزيز تميزها على منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي توفير هذه الأداة انطلاقاً من إدراك الشركة لأهمية الطريقة التي تقوم فيها الشركات الصغيرة باستعراض منتجاتها والترويج لعروضها في تعزيز نجاحها.

وتتوفر هذه الأداة بأسعارٍ تناسب جميع الشركات، وتتيح للشركات الصغيرة غير المستعدة لإطلاق مواقع إلكترونية حلاً في غاية المرونة، حيث تمكّنها من عرض منتجاتها أو خدماتها على حساباتها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل مع العملاء عبر قنوات مثل واتساب لإتمام الصفقات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية في GoDaddy: "نسعى في GoDaddy إلى دعم رواد الأعمال لإطلاق مشاريعهم التجارية عبر المنصات الإلكترونية التي يرونها مناسبة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم استحواذ تلك المنصات خلال السنوات العشرين الماضية على نسبة كبيرة من النشاط على الإنترنت، إلا أنها لم تقلل من حاجة الشركات المستمرة لبناء هويتها الفريدة وعلامتها التجارية المتميزة".

وأضافت: "تمثل أداة ‘Show in Bio’ أحد الحلول المميزة لإضافة الروابط في السيرة الذاتية، وتهدف إلى دعم الشركات الصغيرة على إدارة أعمالها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتغلب على التحديات، مثل زيادة معدلات زيارة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والافتقار للمهارات التقنية، وإنشاء المواقع الإلكترونية، وتبسيط عمليات البيع عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي".

رواد الأعمال الذين يديرون أعمالهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي يشعرون بثقة أكبر بقدرتهم على الاستفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي

أظهرت نتائج استطلاع GoDaddy العالمي لريادة الأعمال 2025 أن (22%) – أي أكثر من واحد من كل خمسة - من أصحاب الشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يديرون أعمالهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أساسي. مع تحول هذه الشركات إلى وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات تسويقية رئيسية، تؤكد النتائج الأهمية المتزايدة للاستراتيجيات الرقمية في تعزيز المبيعات عبر الإنترنت وزيادة تفاعل العملاء.

كما كشف الاستطلاع سمةً مميزةً لرواد الأعمال الذين تتمحور أعمالهم حول وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتّصفون بأنهم من شريحة الشباب. كما أنهم يتسمون بتفاؤل حيال تحقيق نتائج استثنائية لشركاتهم، ويثقون بقدرتهم على توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز ونمو مشاريعهم.

ويكشف هذا التوجه عن الإمكانات الواعدة للشركات المعتمدة على المنصات الاجتماعية، الدور المحوري للتكنولوجيا، لا سيما الذكاء الاصطناعي، باعتبارها ركيزةً أساسيةً لتمكين استراتيجيات الابتكار والتوسع والازدهار.

تأسيس المشاريع التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي بتكاليف منخفضة ودون الحاجة إلى موقع إلكتروني

توفر أداة "Show in Bio" لرواد الأعمال فرصة مميزة لتأسيس أعمالهم في وقت قصير وبتكاليف منخفضة، إضافة لإمكانية اختبار فكرة مشروعهم قبل إنشائه. وتعد هذه الأداة الحل المثالي للشركات الصغيرة التي لم تقم بعد بإنشاء موقع إلكتروني. كما تدعم الأداة إمكانية إدماج النطاق، مما يتيح للشركات التي تتمتع بحضور على الإنترنت استخدام نطاقها الخاص لتوفير تجربة متكاملة تعكس هويتها التجارية.

أبرز المزايا التي توفرها أداة “Show in Bio”:

توحيد الروابط: جمع المحتويات المهمة في رابط واحد يمكن مشاركته مع الآخرين.

زيادة التفاعل: زيادة أعداد الزوار للعروض الرئيسية وآخر الأخبار خلال وقت قصير للغاية من خلال مشاركة الرابط في البيو على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

عرض المنتجات: إنشاء كتالوج جذاب يتضمن صوراً ومقاطع فيديو مباشرة على صفحتك.

الاتصال باسم النطاق: إضافة النطاق الخاص بك لتوفير تجربة متكاملة تظهر الهوية التجارية للشركة.

توفير الوقت باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بإنشاء معلومات عن المنتج وسير ذاتية احترافية بسرعة، بدون الحاجة إلى مهارات تقنية.

لمحة حول شركة GoDaddy

تقدم شركة GoDaddy الدعم لملايين رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم لبدء أعمالهم وتوسيع نطاقها. وتُعدّ الشركة الخيار المثالي للراغبين بمناقشة أفكارهم، وبناء مواقع إلكترونية وشعارات خاصة بمشاريعهم، وبيع منتجاتهم وخدماتهم، وقبول المدفوعات عن طريق الإنترنت. وتقدّم GoDaddy لعملائها تجربة GoDaddy Airo™ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تدعم نمو الأعمال بسهولة أكبر ووتيرة أسرع، وذلك من خلال تمكين رواد الأعمال من إطلاق أفكارهم عبر الإنترنت في دقائق معدودة، وزيادة معدل الزيارات إلى مواقعهم الإلكترونية، وتحسين المبيعات. كما يتوفر فريق GoDaddy من المختصين على مدار الساعة لتقديم المساعدة والدعم.

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