محرك من فئة U.2 لدعم تطبيقات الخادم وأعباء العمل.

لدعم تطبيقات الخادم وأعباء العمل. أداء متميز لواجهة توصيل وربط الأجهزة مدعومة بتقنية الذاكرة السريعة غير المتطايرة PCIe 5.0 NVMe لنقل البيانات بسرعة عالية .

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت “كينغستون ديجيتال أوروبا” المحدودة، المتخصصة بالذواكر الفلاشية والتابعة لشركة “كينغستون تكنولوجي”، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع منتجات الذواكر الإلكترونية والحلول التقنية، عن إطلاقها أحدث محركات أقراص الحالة الصلبة المبتكرة لمراكز البيانات DC3000ME PCIe 5.0 NVMe U.2، لدعم تطبيقات الخوادم.

يُقدم محرك أقراص الحالة الصلبة DC3000ME U.2 SSD المصمم للاستخدام المؤسسي أداءً فائقًا بفضل اعتماده على واجهات الملحقات الإضافية عالية السرعة PCIe 5.0 NVMe و تقنية ’ناند‘ ثلاثية الأبعاد eTLC NAND ثلاثية الأبعاد، مع توفير توافق كامل مع الإصدارات السابقة PCIe 4.0 للخوادم ولوحات التوصيل الخلفية. يُعدّ DC3000ME الحل المثالي لمجموعة واسعة من تطبيقات الخوادم المتقدمة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء، ومعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP)، والخدمات السحابية، والحوسبة الطرفية. وقد تم تصميمه خصيصًا لتلبية متطلبات جودة الخدمة الصارمة (QoS)، مما يضمن أداءً ثابتًا لعمليات الإدخال/الإخراج مع زمن وصول منخفض. ولضمان أعلى مستويات أمان البيانات واستمرارية العمليات، يتضمن محرك DC3000ME تقنيات حماية متقدمة تشمل حماية مدمجة من انقطاع الطاقة وتشفير AES 256-bit .

وقال طوني هولينغزبي، مدير أعمال أقراص الحالة الصلبة لدى شركة ’كينغستون‘ لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "لقد تم تصميم DC3000ME خصيصًا لتوفير أداء متطور وضمان أداء متسق ومُتوقع لعمليات الإدخال/الإخراج العشوائي، مع تحقيق زمن وصول منخفض ومُتوقع عبر مجموعة واسعة من أحمال عمل الخوادم. يُعد هذا معيار تصميم حاسم يعتمد عليه من قبل مُدمجي الأنظمة، ومراكز البيانات الضخمة، ومقدمي الخدمات السحابية لتلبية متطلبات الأداء العالية في خوادم NVMe من الجيلين الرابع والخامس."

يتوفر DC3000ME بسعات تخزينية مكونة من 3.84 تيرابايت، و7.68 تيرابايت، و15.36 تيرابايت (1). ويتمتع محرك الأقراص بضمان لمدة خمس سنوات مع دعم فني مجاني وموثوقية كينغستون.

خصائص ومواصفات DC3000ME PCIe 5.0 NVMe U.2

أداء متقدم بتقنية PCIe 5.0 NVMe للمؤسسات: يوفر تناسقًا عاليًا في عمليات الإدخال/الإخراج مع زمن وصول منخفض، وسرعات قراءة مستمرة مذهلة تصل إلى 14000 ميجابايت/ثانية و 2,800,000 عملية إدخال واخراج عشوائية في الثانية IOPS (2)

تخزين وكفاءة مثاليان: يتوفر بخيارات سعات عالية مما يضمن توازنًا مثاليًا بين ثبات توصيل عمليات الإدخال والإخراج والأداء العالي. مُحسّن للتعامل بكفاءة مع مجموعة واسعة من أحمال عمل الخادم.

حماية مدمجة من انقطاع الطاقة (PLP): حماية موثوقة من فئة المؤسسات تقلل من احتمالية فقدان البيانات أو تلفها أثناء انقطاع التيار الكهربائي بشكل غير مقصود. يتضمن إدارة NVMe-MI 1.2b خارج النطاق، وحماية شاملة للبيانات، وامتثال لمعيار TCG Opal 2.0.

تشفير AES 256-bit: تأمين البيانات الحساسة باستخدام تشفير AES 256-bit القائم على الأجهزة وبدعم من تقنية TCG Opal 2.0.

عامل الشكل: U.2، 2.5 بوصة × 15 مم

واجهة المستخدم: : PCIe NVMe Gen5 x4، منفذ واحد (متوافق مع الجيل الرابع)

السعات (1): 3.84 تيرابايت، 7.68 تيرابايت، 15.36 تيرابايت

تقنية ناند: eTLC ثلاثية الأبعاد

القراءة/الكتابة المتتالية (2): 3.84 تيرابايت: 14,000 ميجابايت/ثانية / 5,800 ميجابايت/ثانية. 7.68 تيرابايت: 14,000 ميجابايت/ثانية / 10,000 ميجابايت/ثانية. 15.36 تيرابايت: 14,000 ميجابايت/ثانية / 9,700 ميجابايت/ثانية.

قراءة/كتابة عشوائية بدقة K4 IOPS (2): 3.84 تيرابايت: 2,700,000 / 300,000 7.68 تيرابايت: 2,800,000 / 500,000 15.36 تيرابايت: 2,700,000 / 400,000

جودة الخدمة (QoS) وزمن الوصول (2,3,4): 99% - قراءة/كتابة: <10 µs / < 70 µs

تسوية التآكل الثابت والديناميكي: يوجد

تقنية حماية فقدان الطاقة (مكثفات الطاقة): يوجد

التشفير: يوجد - TCG Opal 2.0، تشفير AES 256-bit

دعم إدارة نطاقات الأسماء: يوجد - دعم إدارة ما يصل إلى 128 نطاق أسماء

تشخيصات المؤسسات: القياس عن بُعد، وتآكل الوسائط، ودرجة الحرارة، والصحة، وغيرها.

قدرة التحمل (TBW/DWPD) (5): 3.84 تيرابايت: 7,008 تيرابايت، عملية كتابة واحدة يوميا/5 سنوات 7.68 تيرابايت: 14,016 تيرابايت، عملية كتابة واحدة يوميا/5 سنوات 15.36 تيرابايت: 28,032 تيرابايت، عملية كتابة واحدة يوميا/5 سنوات

استهلاك الطاقة: وضع الخمول: 8 واط الحد الاقصى للقراءة: 8.2 واط الحد الأقصى للكتابة: 24 واط

درجة حرارة التشغيل: صفر درجة مئوية الى ٧٠ درجة مئوية

الأبعاد: 100.50 مم × 69.8 مم × 14.8 مم

الوزن: 3.84 تيرابايت: 146.2 جرام 7.68 تيرابايت: 151.3 جرام 15.36 تيرابايت: 152.3 جرام

الاهتزاز غير التشغيلي: 10 جيجابت في الذروة (10-1000 هيرتز)

متوسط ​​الوقت بين حالات الفشل (MTBF): 2 مليون ساعة

الكفالة/الدعم (6): كفالة محدودة لمدة خمس سنوات مع دعم فني مجاني

نبذة عن كينغستون ديجيتال أوروبا:

تشكل كينغستون ديجيتال أوروبا المحدودة وشركة كينغستون تكنولوجي جزءأً من نفس مجموعة الشركات "كينغستون" التي هي أكبر مُنتج ومصنّع عالمي مُستقل لمنتجات الذواكر. وتوفر شركة كينغستون حلولاً متكاملة تلبي متطلبات المعيشة والعمل والترفيه؛ ويشمل ذلك البيانات الضخمة، وأجهزة الكمبيوتر والحواسيب المحمولة، وصولاً إلى الأجهزة القائمة على تقنيات إنترنت الأشياء، مثل التقنيات الذكية والقابلة للارتداء، إضافة إلى حلول التصميم والتصنيع التعاقدي. وتعتمد كبرى الشركات العالمية المتخصصة بتصنيع الحواسيب وخدمات الاستضافة السحابية على محفظة حلول كينغستون، لتلبية احتياجاتها على صعيد التصنيع. ونفخر بالتزامنا الراسخ بتطوير تقنيات متقدمة تلبي احتياجات جميع المستخدمين في مختلف أنحاء العالم، كما نسعى جاهدين إلى التركيز على جوانب تتخطى منتجاتنا، لتزويد عملائنا بحلول تضمن إحداث فرقٍ إيجابي وملموس.

(1) تستخدَم بعض السعات المدرجة على جهاز التخزين للتنسيق والوظائف الأخرى، وبالتالي فهي غير متاحة لتخزين البيانات. وعلى هذا الأساس، فإن السعة الفعلية المتاحة لتخزين البيانات أقل مما هو مدرج في المنتجات. لمزيد من المعلومات، انتقل إلى Kingston’s Flash Guide.

(2) تم إجراء قياسات الأداء وفقاً لمواصفات اختبار أداء تخزين الحالة الصلبة SNIA Enterprise الإصدار 1.1. تم تمكين ذاكرة التخزين المؤقت لكتابة محرك الأقراص وتهيئة الجهاز على حالة طاقة NVMe 0. الأحمال المُتسلسلة تمت قياسها باستخدام FIO بعمق قائمة انتظار يبلغ 32. أما أحمال عمل القراءة العشوائية تمت باستخدام FIO بعمق قائمة انتظار يبلغ 128 استناداً إلى حجم قطاع 4K. زمن الوصول تم قياسه باستخدام عمليات نقل 4K مع عمق قائمة انتظار = 1.

(3) يتم إجراء القياس بمجرد وصول عبء العمل إلى حالة مستقرة ويشمل جميع الأنشطة الخلفية المطلوبة للتشغيل العادي وموثوقية البيانات.

(4) بناءً على سعة 15.36 تيرابايت.

(5) إجمالي البايتات المكتوبة (TBW) وعدد مرات كتابة القرص يوميًا (DWPD) مشتق من معيار JEDEC (JESD219A).

(6) ضمان محدود من 5 سنوات أو "العمر الافتراضي المتبقي لقرص الحالة الصلبة" وفقًا لتطبيق كينغستون لخاصية "النسبة المئوية المستخدمة" إلى قيمة معيارية قدرها 100 أو تجاوزها ، والذي يمكن معرفته من خلال استخدام Kingston SSD Manager. بالنسبة لمحركات أقراص الحالة الصلبة، ستكون قيمة النسبة المئوية المستخدمة للمنتج الجديد غير المستخدم 0، بينما ستكون قيمة النسبة المئوية المستخدمة للمنتج الذي يصل إلى حد الضمان أكبر من أو تساوي 100.

-انتهى-

#بياناتشركات