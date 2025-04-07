مسقط،: في إطار التزامه الراسخ بتمكين منظومة مالية متطورة في سلطنة عُمان، أعلن صحار الدولي عن تعاونه المشترك مع بنك اوف نيويورك ميلون كورب - الرائد عالمياً في القطاع المصرفي - بهدف تعزيز خدمات حماية وإدارة الأصول لزبائن البنك في السلطنة، حيث يعزز هذا التعاون دور صحار الدولي كداعم رئيسي لتطوير سوق رأس المال وتعزيز الاستثمار، وذلك ضمن استراتيجيته لتعزيز الابتكار وتطوير البنية التحتية المالية المحلية، بما يتوافق مع تطلعات رؤية عُمان 2040م.

وحول ذلك، علق الفاضل عبدالواحد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، قائلاً: "نلتزم في صحار الدولي بتطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان من خلال تقديم خدمات مصرفية استثمارية متطورة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات زبائننا المتغيرة. ويمثل هذا التعاون مع بنك أوف نيويورك ميلون خطوة هامة نحو تعزيز قدراتنا في حماية وإدارة الأصول. ومن خلال البنية التحتية المتطورة التي يتميز بها بنك أوف نيويورك ميلون وكفاءته العالمية، سيمكننا ذلك من الوصول بفعالية إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تحسين استثمارات زبائننا وتعزيز مرونتنا في التكيف مع المشهد المالي المتطور. ويؤكد ذلك على التزامنا المستمر بالابتكار والتميز، مع تعزيز مكانة السلطنة كمركز صاعد في سوق رأس المال. عليه فإن شراكتنا مع بنك أوف نيويورك ميلون سيمكننا من توفير أفضل الخدمات المالية للمستثمرين والمؤسسات في السلطنة."

ومن خلال الاستفادة من منصات الخدمات المالية التي يوفرها بنك أوف نيويورك ميلون، وبنيته التحتية وخبرته العالمية، سيُوسّع صحار الدولي خدماته في مجال حماية وإدارة الأصول، مما يُرسّخ مكانته كداعم رئيسي في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. وبخبرة تزيد عن قرن في منطقة الشرق الأوسط، لعب بنك أوف نيويورك ميلون دورًا محوريًا في تعزيز النمو المالي، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية، ودعم تطور أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي. يجمع هذا التعاون بين خبرة صحار الدولي الإقليمية وقدرات بنك نيويورك العالمية، مما يُعزز المشهد المالي في سلطنة عُمان، ويُوسّع فرص الاستثمار للمؤسسات في المنطقة.

من جانبه، صرح الفاضل هاني قبلاوي، رئيس الشؤون الدولية في بنك أوف نيويورك ميلون، قائلاً : " استمراراً لنجاحنا في منطقة الشرق الأوسط، يسرنا تعزيز علاقتنا مع صحار الدولي ودعم نمو أسواق رأس المال في سلطنة عُمان، ويعتبر صحار الدولي شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية في السلطنة، بفضل تجربته الواسعة في القطاع المالي المحلي. إن تكامل خبرة صحار الدولي المحلية والإقليمية في مجال الخدمات المصرفية مع إمكانيات بنك أوف نيويورك ميلون العالمية سيسهم في تطوير عروضنا المشتركة وسيحفز نمو المؤسسات العمانية الرائدة"

بدوره يواصل صحار الدولي التزامه الراسخ تجاه تعزيز قطاع الخدمات المالية في السلطنة من خلال تقديم حلول مبتكرة، وتوسيع القدرات الاستثمارية، وتعزيز بيئة سوق رأس المال لتصبح أكثر تطورًا. ومن خلال شراكاته الاستراتيجية، والتطورات الرقمية المتقدمة، والحلول المالية الموجهة نحو تلبية احتياجات الزبائن، يواصل صحار الدولي قيادة النمو الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز رائد للتميز المالي هذا المجال.

نبذة عن صحار الدولي

انطلاقاً من رؤيته بأن يكون مؤسسة خدمية عمانية الطابع عالمية الريادة تساعد الزبائن والمجتمع والناس على الازدهار والنمو، يعمل صحار الدولي على مساعدة الناس على تحقيق " الفوز" من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغير، مكملاً نموهم وازدهارهم بخدمات تستند إلى المعايير الدولية. يسعى البنك إلى إعادة تعريف الخدمات المصرفية في سلطنة عمان من خلال تحديثات تركز على المبادئ التالية: سرعة أكبر، بما يجعل كل شيء أبسط وأسرع ، وقيمة أكبر، بما يضمن تقديم خدمات ذات علاقة بحاجات الزبائن، ورؤية أشمل، بما يخدم أصحاب العلاقة من خلال الإدارة المبتكرة.

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