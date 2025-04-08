يتوقع ما يقرب من 40% من المستثمرين في دولة الإمارات اليوم وجود دليل واضح على تمثيل المرأة في مناصب القيادة العليا قبل الالتزام برأس المال

ما يقرب من 72% من الشركات طلبت البيانات المتعلقة بالتنوع بين الجنسين أثناء عمليات تقديم العطاءات

40% من القوى العاملة في "جرانت ثورنتون الإمارات" من الإناث، و22% من الشركاء من الإناث

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت "جرانت ثورنتون الإمارات"، الشركة الرائدة في مجال تقديم الخدمات المهنية، تقريرها الجديد بعنوان "المرأة في مجال الأعمال 2025"، الذي أشار إلى أن إعداد التقارير المتعلقة بالتنوع بين الجنسين لم يعد مقصوراً على تقارير المسؤولية الاجتماعية للشركات، بل أصبح مقياساً للأداء ويرتبط بشكل مباشر بتحقيق الإيرادات.

واستند تقرير "المرأة في مجال الأعمال 2025" إلى بيانات تم جمعها على مدار ست سنوات شملت كبار القادة في شركات إماراتية، وشركات متعددة الجنسيات، والقطاع العام، وشركاء الشركة، حيث سلط الضوء على الإنجازات والعوامل الرئيسية المؤثرة على التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية في جميع أنحاء الإمارات. ويشكل التقرير جزءاً من أبحاث "جرانت ثورنتون" الدولية حول هذه الضرورة الملحة في العمل، والمستمرة منذ أكثر من عقدين.

وبهذه المناسبة، قال هشام فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة "جرانت ثورنتون الإمارات": "أصبح التنوع بين الجنسين التزاماً اجتماعياً وميزة استراتيجية في الوقت نفسه؛ فهو ضرورة استراتيجية للشركات التي تسعى للنمو والازدهار في الاقتصاد الإماراتي الذي يتسم بالتنافسية وسرعة التطور. وفي إطار استراتيجيتنا للشركة لعام 2027، نلتزم بالحفاظ على تمثيل قوي للنساء في أعلى المستويات. وتشكل النساء اليوم 22% من شراكاتنا، ونسعى إلى الحفاظ على هذا الزخم من النمو مع مضاعفة عدد شركائنا من النساء بحلول عام 2027".

لقد أصبحت دراسة جدوى التنوع بين الجنسين في دولة الإمارات قابلة للقياس وتستند إلى احتياجات السوق. ووفقاً لأحدث أبحاث "جرانت ثورنتون الإمارات":

أفاد ما يقرب من 72% من الشركات في دولة الإمارات بأنه طُلب منها الكشف عن بيانات التنوع بين الجنسين عند التقدم بعطاءات للحصول على عقود.

يتوقع ما يقرب من 40% من المستثمرين في دولة الإمارات الآن وجود دليل واضح على تمثيل المرأة في مناصب القيادة العليا قبل الالتزام برأس المال.

وأفاد حوالي 20% من الشركات التي شملها الاستطلاع أن الإدارات الحكومية طلبت البيانات المتعلقة بالتنوع بين الجنسين خلال العام الماضي. ويتماشى هذا مع أجندة رؤية الإمارات 2030، حيث يرتبط التنويع الاقتصادي والنمو الشامل وتمكين المرأة ارتباطاً وثيقاً بالقدرة التنافسية الوطنية والازدهار على المدى الطويل.

وأضاف فاروق: "كان من أبرز محطات هذه الرحلة توظيف أول شريكة إماراتية، مما يعزز التزامنا بتطوير وصقل الكفاءات والمواهب الوطنية وتحقيق التنوع بين الجنسين في المناصب العليا. وتتوافق استراتيجيتنا تماماً مع الأجندة الوطنية، ليس فقط في تحقيق الحصص المقررة، بل أيضاً في خلق فرص قيّمة للمرأة الإماراتية للنمو والتطور داخل شركتنا".

يشير التقرير إلى أن التنوع بين الجنسين لم يعد هدفاً طموحاً، بل ضرورة يفرضها السوق. وتتمتع الشركات الإماراتية ذات الفرق القيادية المتنوعة بمكانة أفضل للفوز بعقود حكومية، وتُعتبر أكثر جذباً للمستثمرين العالميين الذين يلتزمون بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ووفقاً لنتائج التقرير، تتمتع هذه الشركات بمؤهلات أفضل لاستقطاب أفضل الكفاءات والاحتفاظ بها عبر الأجيال.

ولتمكين بيئة تزدهر فيها القيادات النسائية، يوصي تقرير "المرأة في عالم الأعمال 2025" باتباع نهج متعدد الجوانب يعالج العوائق النظامية، والتحيزات اللاواعية، والعمليات القديمة، مع العمل على بناء ثقافة الشمول والرعاية والدعم الواضح. ويحدد هذا الإطار خمسة مجالات رئيسية للتأثير، مدعومة بخطوات عملية، يمكن للمؤسسات العاملة في دولة الإمارات تنفيذها وقياسها ودمجها في ثقافتها اليومية واستراتيجيتها على المدى الطويل.

نبذة عن شركة جرانت ثورنتون:

تعد شركة جرانت ثورنتون الإمارات العربية المتحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات التدقيق والضمان والضرائب والاستشارات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات. وعلى مدار ما يزيد على 50 عاماً، واصلنا تقديم خدماتنا للعملاء من القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونحن ملتزمون بتقديم خدمات متميزة عالية الجودة مدفوعة بالرؤى والتوجهات الجديدة والأكثر تخصصاً.

وكجزء من شبكة عالمية متصلة تضم أكثر من 76,000 شخص في أكثر من 150 دولة، نواصل المضي قدماً في توفير معارف عميقة ومخصصة لكافة القطاعات مع خبرة دولية تضمن للشركات القدرة على مواجهة التحديات المعقدة على امتداد مسيرة النمو والتحول.

من خلال دمج الخبرات المهنية والابتكار التكنولوجي، ندعم نمو العملاء المحليين والدوليين، لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. إن نهجنا المخصص والمرن يرسّخ مكانتنا كمستشار موثوق ومستعد للتكيف وتلبية لاحتياجات وأهداف عملائنا في مشهد أعمال دائم التغيّر.

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