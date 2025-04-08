دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت Plus500، وهي مجموعة عالمية متعددة الأصول في مجال التكنولوجيا المالية، عن الإطلاق الرسمي لشركتها الفرعية الجديدة في الإمارات باسم "Plus500Gulf Securities LLC"، وذلك بعد حصولها على ترخيص مرموق من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA) لمزاولة أعمالها في البر الرئيسي للدولة. يمثل هذا التوسع خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز وجود المجموعة داخل الإمارات والمنطقة ككل.

ويتيح ترخيص هيئة الأوراق المالية والسلع الجديد لشركة Plus500 توسيع نطاق أنشطتها التسويقية واستقطاب المزيد من العملاء على نطاق واسع بالإمارات. كما يوفر إطارًا لتوسيع نطاق منتجاتها المحلية، إلي ما هو أبعد من عقود الفروقات، مع إمكانية تقديم تداول الأسهم والعقود الآجلة وخيارات العقود الآجلة مع مرور الوقت.

ويأتي هذا التطور بعد عامين من العمليات الناجحة تحت إشراف سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، حيث تمتلك Plus500حاليًا 14 ترخيصًا دوليًا، وتقدم خدماتها لأكثر من 30 مليون عميل مسجل في أكثر من 60 دولة. يعزز الحصول على ترخيص SCA مكانة المجموعة كواحدة من الشركات القليلة في القطاع التي تمتلك تراخيص تنظيمية مزدوجة في الإمارات، مما يعكس التزامها بالاستثمار طويل الأجل والنمو المستدام في المنطقة.

وتتمتع Plus500بسمعة عالمية قوية، باعتبارها شركة مدرجة في بورصة لندن وضمن مؤشرات FTSE 250 وSTOXX Europe 600، مدعومة بتقنياتها المبتكرة وتركيزها المستمر على بناء الثقة مع العملاء. هذا بالإضافة إلى أن الشركة تستعد، من خلال عملياتها المرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع، لإطلاق حلول تداول مخصصة للمتداولين في الإمارات، وإعادة تعريف تجربة التداول الإقليمية من خلال توفير تجربة استثنائية وسلسة، مدعومة بتقنيات Plus500 الرائدة.

يأتي هذا التوسع في أعقاب الأداء المالي القوي لشركة Plus500 في عام 2024، حيث بلغ إجمالي إيراداتها نحو 768 مليون دولار. كما تحافظ المجموعة على وضع مالي قوي، مع سيولة نقدية تبلغ حوالي 900 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2024، وبدون أي ديون، مما يعزز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال التداول عبر الإنترنت.

نبذة:

Plus500Gulfللأوراق المالية هي شركة تابعة لمجموعة Plus500المحدودة، الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المالية متعددة الأصول. يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة، وهي مدرجة في بورصة لندن وضمن مؤشري FTSE 250 وSTOXX Europe 600. حصلت الشركة حديثًا على ترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، مما يعزز التزامها بتقديم حلول تداول مبتكرة مدعومة بالتكنولوجيا، مصممة خصيصًا للمتداولين في الإمارات ومنطقة الخليج. وتعتمد Plus500Gulf على منصة ب Plus500الرائدة، لتوفير تجربة تداول سلسة وآمنة تلبي تطلعات المستثمرين في المنطقة.

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