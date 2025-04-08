تنوي شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات التمويل المصرية المعروفة بـ "بريميوم كارد" للتمويل الاستهلاكي، إصدار سندات توريق بنحو 800 مليون جنيه (15.6 مليون دولار) خلال 2025، ضمن برنامج قيمته 2 مليار جنيه أطلقته في 2022، بحسب بول أنطاكي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لزاوية عربي.

وتأمل الشركات في انتعاش إصدارات التوريق في مصر العام الجاري مع توقعات انخفاض الفائدة، بعد أن تأثر السوق بارتفاع سعر الفائدة العام الماضي حيث انخفض حجم إصدارات سندات التوريق والشركات بنسبة 36.2% على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية. وكانت مصر قد رفعت الفائدة 8% في 2024.

"فاضل مليار (جنيه) على البرنامج هايتم منهم في الغالب دفعتين السنة دي وآخر دفعة مع نهاية البرنامج في 2026،" وفق أنطاكي، الذي أشار إلى أن دفعتي العام الجاري سيكون مجموعهما في حدود 800 مليون جنيه تقريبا.

كانت بريميوم كارد، التي تأسست في 2002، وتقدم خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، نفذت 3 إصدارات من برنامج التوريق آخرها بقيمة 400 مليون جنيه في ديسمبر الماضي، حسب رئيس الشركة.

وحسب أنطاكي، يهدف البرنامج إلى توفير سيولة لزيادة التمويلات للعملاء، وتحسين المركز المالي للشركة، وقدرتها على الاقتراض البنكي.

(إعداد: أحمد علي، تحرير: شيماء حفظي، ومراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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