أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت فينستريت المحدودة، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة (IHC) من خلال سيريوس إنترناشونال هولدينغ، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع ناينتي ون، وهي شركة رائدة عالمياً في مجال إدارة الاستثمار وتدير أصولاً تبلغ قيمتها 163 مليار دولار أمريكي (حتى تاريخ 31.12.2024)، بهدف استكشاف الفرص المبتكرة للتعاون في تطوير المنتجات المهيكلة والمتداولة في البورصة.

وتقوم هذه الشراكة على جهود فينستريت وشركاتها الفرعية المنظمة والتي مقرها في أبوظبي العالمي، والخبرة العالمية الواسعة لشركة ناينتي ون في الاستراتيجيات المميزة للائتمان البديل ضمن الأسواق المتقدمة والناشئة، بما في ذلك استراتيجيات الديون الخاصة والبنية التحتية. وتركز الشراكة على تلبية الطلب المتنامي على حلول الاستثمار المتطورة في السوق من خلال تطوير المنتجات المهيكلة وأدوات الدين الخاص وتداولها على منصة فينستريت جلوبال ماركتس، .وذلك لتلبية الطلب المتزايد في السوق على حلول استثمارية متقدمة

ويندرج التعاون ضمن رؤية فينستريت الرامية إلى وضع معايير غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق المالية من خلال دمج تقنية البلوك تشين مع منصات البنية التحتية المالية التقليدية. كما يجمع بين الخبرة العالمية لشركة ناينتي ون والبنية التحتية المتقدمة لفينستريت من أجل دفع عجلة النمو والابتكار في القطاع المالي، وتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على أدوات الدين الخاص.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سونيدي باسان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فينستريت المحدودة: "تؤكد هذه الشراكة التزام فينستريت بعقد الشراكات الاستراتيجية لإرساء معايير غير مسبوقة للوصول إلى الأسواق المالية، لا سيما أن الخبرة العالمية لشركة ناينتي ون تتكامل مع رؤيتنا الرامية إلى توفير حلول استثمارية قوية للمستثمرين المؤسسيين والمحترفين".

ومن جانبه قال نيكولاس ألبرتس، الرئيس المشارك لشركة ناينتي ون في منطقة الشرق الأوسط: "نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم الاستراتيجية باعتبارها تمهّد الطريق أمام شراكة ديناميكية طويلة الأمد من شأنها توفير قيمة مستدامة للجهات المعنية كافةً لدى الطرفين. فمن خلال التعاون مع شركة فينستريت، يمكننا تأمين السيولة اللازمة لتطوير حلول الدين الخاص لدينا، بما يشمل الديون الخاصة بالبنية التحتية، وتلبية احتياجات السوق بصورةٍ استراتيجية في الوقت نفسه. كما تعكس هذه الشراكة طموحنا المشترك في تقديم حلول ومنتجات استثمارية مبتكرة، تسهم بدورها في منح قيمة طويلة الأمد للمستثمرين".

تأسست شركة ناينتي ون في جنوب أفريقيا عام 1991، وهي شركة عالمية نشطة لإدارة الاستثمار، تتميز بإرث عريق في الأسواق الناشئة، وتمتلك إمكانيات استثنائية في مجالات الدخل الثابت والائتمان المتنوع، بالإضافة إلى الأسهم المتخصصة. ويتمثل هدف الشركة في توفير عوائد استثمار طويلة الأمد لعملائها مع إحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة الناس والكوكب بأكمله. وقد أعلنت مؤخراً عن الإغلاق النهائي لصندوق فرص الائتمان الأوروبي، الذي سجّل التزامات من المستثمرين بقيمة 150 مليون يورو؛ والإغلاق الأول لصندوق فرص الائتمان الأفريقي 3، والذي جمع 260 مليون دولار أمريكي للقيام باستثمارات ائتمانية خاصة في الشركات الرائدة في السوق وهيئات البنية التحتية في أفريقيا والأسواق الناشئة الأخرى. وفي شهر نوفمبر 2024، أعلنت ناينتي ون عن عقد شراكة استثنائية مع شركة سَانلام لإنشاء واحدة من أضخم منصات إدارة الأصول في أفريقيا.

تخضع جميع هذه البنود والأنشطة للموافقات التشريعية ذات الصلة.

نبذة عن فينستريت المحدودة:

فينستريت المحدودة هي إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة من خلال سيريوس العالمية القابضة. وتتخذ الشركة من أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً لها، وتضم ثلاث كيانات مالية فرعية مرخصة لمزاولة الأنشطة المنظمة بالشكل التالي:

حصلت شركة فينستريت جلوبال ماركتس المحدودة على ترخيص منصة رقمية متعددة الأطراف لتداول الأوراق المالية، علماً أنها ستخضع للموافقات التنظيمية النهائية قبل إطلاقها.

حصلت شركة فينستريت جلوبال كليرينج آند سيتلمنت المحدودة على ترخيص منصة للتسويات الرقمية وخدمات الإيداع المركزي للأوراق المالية، علماً أنها ستخضع للموافقات التنظيمية النهائية قبل إطلاقها.

حصلت شركة فينستريت كابيتال المحدودة على ترخيص لإدارة منصة للتمويل الخاص وصندوق استثمار جماعي، وتقديم الاستشارات في مجال الاستثمار أو الائتمان، وإعداد الصفقات الاستثمارية وخدمات الحافظ الأمين.

www.finstreet.ae

نبذة عن الشركة العالمية القابضة:

تأسست الشركة العالمية القابضة عام 1999، ونجحت في بناء مكانة مرموقة فأصبحت اليوم الشركة القابضة الأعلى قيمةً في الشرق الأوسط وإحدى أكبر شركات الاستثمار على مستوى العالم، بقيمة سوقية تبلغ 892 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 243 مليار دولار أمريكي). وشهدت الشركة منذ تأسيسها الكثير من التحولات الاستراتيجية لتُمثل اليوم جيلاً جديداً من المستثمرين. وتلتزم الشركة التزاماً راسخاً بالاستدامة والابتكار ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي من خلال محفظتها الواسعة التي تضم أكثر من 1,000 شركة تابعة، تساهم جميعها في دفع المسيرة التنموية في قطاعات حيوية عديدة، مثل إدارة الأصول والرعاية الصحية والعقارات والخدمات المالية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

ويركز نهج الشركة العالمية القابضة على البحث المستمر عن الفرص عبر تكامل محفظة أصولها وتخطي الحواجز والابتعاد عن الأساليب والمنهجيات التقليدية، ما يمكنها من بناء شبكة علاقات وشراكات حيوية لتعزيز القيمة وتسجيل أفضل النتائج وتحقيق نمو واسع النطاق عبر مختلف القطاعات.

تلتزم الشركة العالمية القابضة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المساهمين والعملاء والموظفين، وتحرص على الاستثمار بحس عالٍ من المسؤولية لضمان تحقيق قيمة مستدامة من خلال التواصل المستمر مع المجتمعات التي تزاول فيها أعمالها، وإحداث تأثير إيجابي مع كل استثمار.

www.ihcuae.com

نبذة عن سيريوس العالمية القابضة:

تلعب سيريوس العالمية القابضة، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة ومقرها أبوظبي، دوراً رائداً في إرساء مستقبل الاستدامة من خلال التكنولوجيا والتحول الرقمي. وتتمثل رؤية الشركة بإحداث التغيير الجذري وإطلاق العنان للإمكانات من أجل بناء مستقبل أفضل. وتضم محفظتها ما يزيد على 20 شركة فرعية حول العالم، تُسهم كلٌّ منها برسم ملامح الواقع الحالي في مجالات الصحة والمناخ والمنظومة الرقمية.

www.siriusholding.com

لمحة حول شركة ناينتي ون

شركة ناينتي ون هي مدير استثمار عالمي نشط، تتولى إدارة أصول بقيمة 163 مليار دولار أمريكي (حتى تاريخ 31.12.2024). ويتمثل هدفها في توفير عوائد استثمار طويلة الأمد لعملائها مع إحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة الناس والكوكب بأكمله. تأسست الشركة في جنوب أفريقيا عام 1991 تحت اسم انفيستيك أسيست مانجمينت، وبدأت العمل كشركة ناشئة صغيرة تقدم الاستثمارات المحلية في إحدى الأسواق الناشئة. وفي عام 2020، وبفضل إنجازاتها المميزة ومكانتها الراسخة في الأسواق الناشئة، تطورت الشركة حتى استقلت وأصبحت ناينتي ون. وتلتزم الشركة بتطوير فرق استثمار متخصصة، وتمكينها من النمو بوتيرةٍ طبيعية، كما تعتمد على إرثها العريق ومنهجيتها الفريدة في تقديم منظور فريد للاستثمارات النشطة والمستدامة في مجالات الأسهم والدخل الثابت والأصول المتعددة والبديلة لعملائها من المؤسسات والمستشارين والمستثمرين الأفراد من مختلف أنحاء العالم.

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