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ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي في مارس

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري خلال شهر مارس الماضي، إلى 47.757 مليار دولار وفق بيان للمركزي الاثنين.

وعلى أساس سنوي، زاد صافي الاحتياطيات الدولية بأكثر من 18% مقارنة بـ 40.361 مليار دولار في مارس 2024.

فيما كانت نسبة الارتفاع طفيفة على أساس شهري، مقارنة بصافي احتياطيات دولية بقيمة 47.393 مليار دولار في فبراير.

أسعار الدولار

تمسك الدولار بمستوى قياسي مقابل الجنيه وارتفع مجددا الاثنين، بعد أن تخطى الـ 51 جنيه في البنوك يوم الأحد، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين.

وخلال تعاملات الاثنين، سجل سعر الدولار نحو 51.6 جنيه للشراء و51.7 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار التعاملات المبكرة عند نحو 51.1 جنيه للشراء و51.2 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

كان الدولار قد سجل 51.19 جنيه للبيع وفق بيانات المركزي المصري يوم الأحد، متخطيا المستوى الذي سجله سابقا في ديسمبر الماضي عند 51.14 جنيه.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 51.32 جنيه للشراء و 52.17 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وقد حصلت مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليار دولار، وفق ما أعلنته الحكومة نهاية الأسبوع الماضي.

تراجع الأسهم

انخفص المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي إكس 30" بحلول نفس التوقيت بنحو 1.3% تحت مستوى 30.3 ألف نقطة. وانخفش المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 0.6% ومؤشر الشؤيعة بنحو 1.5%.

أسعار الذهب

فيما تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف، وانخفض سعر الجرام بنحو 5 جنيه عن أسعار التعاملات المبكرة.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4385 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 3759 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية فسجل 5011 جنيه للجرام.

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات على خلفية القفزة في أسعار الذهب عالميا مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن سياسات التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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