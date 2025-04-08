الناقل الوطني الأردني يعتمد حلول برمجيات Fuel Insight وSafety Insight من "جي إي إيروسبيس" لتسريع رحلتها في التحول الرقمي

حلول البرمجيات كخدمة (SaaS) من "جي إي إيروسبيس" تهدف إلى تمكين "الملكية الأردنية" من تحسين كفاءة استهلاك الوقود، وتعزيز تدابير السلامة، وتحسين عملية اتخاذ القرارات التشغيلية

عمان، الأردن: أعلنت شركة "جي إي إيروسبيس"، GE Aerospaceالمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE) عن اتفاقية مدتها خمس سنوات مع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية لتزويدها بمجموعة شاملة من حلول البرمجيات كخدمة (SaaS)، بما يدعم جهودها في التحول الرقمي. وستسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تزويد "الملكية الأردنية" بحلول برمجيات عمليات الطيران من "جي إي إيروسبيس"، بما في ذلك "Safety Insight" و"Fuel Insight"، لتعزيز قدراتها على تحليل البيانات التشغيلية، ودعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باستهلاك الوقود، وإجراءات السلامة، والكفاءة التشغيلية.

تُعد هذه الاتفاقية أول تعاون بين "جي إي إيروسبيس" و"الملكية الأردنية" في مجال حلول البرمجيات كخدمة (SaaS). وتؤكد على استثمار الملكية الأردنية في الحلول الرقمية لتحسين عملياتها. وستستفيد "الملكية الأردنية" من تقنيات "جي إي إيروسبيس" الرقمية في تعزيز قدراتها التشغيلية، حيث تخدم أكثر من 45 وجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وستتمكن "الملكية الأردنية" من خلال نظام برنامج "Fuel Insight"، من الوصول إلى أدوات التحليل وإعداد التقارير المتقدمة التي تقوم بتحليل بيانات الرحلات لتحديد الفرص المحتملة لتحسين استهلاك الوقود، وخفض التكاليف، وخفض انبعاثات الكربون، مما يسهم في جهودها نحو اعتماد ممارسات الطيران المستدامة. وسيدعم نظام "Safety Insight" عمليات إدارة المخاطر في "الملكية الأردنية" من خلال المساعدة على تحديد مخاطر السلامة المحتملة والتخفيف منها، بما يعزز تركيزها على ضمان أعلى معايير السلامة في أسطولها. وستستفيد الشركة من تحليلات بيانات الرحلات في مراقبة بيانات الرحلات، وضمان جودة عمليات الرحلات، والصيانة التنبؤية، للمساعدة على تعزيز السلامة والأداء التشغيلي.

وقال المهندس سامر المجالي نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية: "يسرنا التعاون مع شركة ’جي إي إيروسبيس‘ للاستفادة من حلول البرمجيات المتطورة ‘. وتمثل هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بهذا الشأن خطوة مهمة في التزامنا بتعزيز الكفاءة التشغيلية والسلامة ورضا العملاء. ونتطلع من خلال دمج برمجيات ’جي إي إيروسبيس‘ المتطورة في عملياتنا، إلى تحقيق مستويات جديدة من الأداء والموثوقية".

من جانبه، قال رامي عيناتي، المدير العام الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في "جي إي إيروسبيس": "تعكس هذه الاتفاقية مع ’الملكية الأردنية‘ ثقتهم بقدراتنا على تمكين شركات الطيران في مسيراتها الرقمية التحولية. لقد صُممت حلولنا خصيصاً بهدف توفير رؤى عملية قائمة على البيانات، وهي ضرورية للنجاح في ظل المنافسة الشديدة التي يشهدها قطاع الطيران اليوم. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتمكين شركائنا من شركات الطيران من إرساء معايير جديدة وإعدادها لتحقيق النجاح على المدى الطويل".

تمتد علاقات التعاون بين "جي إي إيروسبيس" و"الملكية الأردنية" لعقود طويلة. وقد أعلنت الشركتان مؤخراً عن اتفاقية لتزويد أسطول "الملكية الأردنية" المتنامي من طائرات بوينج "787-9" بـ 18 محركاً من طراز "GEnx-1B"، بالإضافة إلى خدمات أخرى.

وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، كانت "جي إي إيروسبيس" شريكاً موثوقاً لشركات الطيران التجارية في منطقة الشرق الأوسط. وتتمتع الشركة اليوم بحضور قوي في المنطقة من خلال أكثر من 250 موظفاً، حيث تقدم خدماتها لقرابة 30 شركة طيران وأسطولاً جوياً يضم ما يزيد عن 1400 محرك. ومن خلال شبكة واسعة من المراكز التشغيلية، بما في ذلك مواقع العملاء، ومرافق الصيانة والإصلاح الخاصة بالشركاء، ومرافق مركز دعم الطائرات في دبي والدوحة، ومركز تكنولوجيا الشرق الأوسط (MTC)، تواصل "جي إي إيروسبيس" توفير التكنولوجيا والخبرة لمساعدة عملائها على تحقيق النمو المستدام وتحسين أداء عملياتهم الجوية.

نبذة عن "جي إي إيروسبيس":

تُعد "جي إي إيروسبيس" المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE) شركة عالمية رائدة في مجال الدفع والخدمات والأنظمة في مجال الطيران، ولديها قاعدة مجمعة تضم ما يقرب من 45000 محرك لطائرات تجارية و25000 محرك لطائرات عسكرية. وبفضل فريق عالمي يضم 53000 موظف يستندون في العمل إلى إرث عريق يمتد لأكثر من قرن من الإبداع والتعلم، تلتزم شركة "جي إي إيروسبيس" بالابتكار في مستقبل الطيران ومساعدة الناس على السفر وإعادتهم إلى ديارهم سالمين.

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