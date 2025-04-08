أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن الإطلاق الرسمي لمنصة الصكوك الجزئية الخاصة به، وهي منصة استثمار رقمية جديدة تمكَن المتعاملين من الاستثمار في شهادات الصكوك المجزأة مباشرة من خلال تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للهاتف المتحرك. ومن خلال هذه الخطوة، يسجل مصرف أبوظبي الإسلامي إنجازاً عالمياً، كأول مصرف يُطلق منصة تتيح الاستثمار في الصكوك بمبالغ تبدأ من 1,000 دولار أمريكي فقط، مما يُخفض بشكل كبير من عتبة الدخول التقليدية التي كانت 200,000 دولار، ويوسّع نطاق الوصول إلى أدوات استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبحد أدنى للاستثمار يبلغ 1,000 دولار أمريكي فقط، تتيح هذه المنصة للمستثمرين الأفراد شراء وتداول الصكوك باستثمارات منخفضة بشكل غير مسبوق، مما يعزز من شمولية الوصول إلى أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومن خلال الصكوك الجزئية، بات بإمكان المستثمرين الأفراد تنويع محافظهم الاستثمارية عبر أدوات دخل ثابت عالية الجودة كانت سابقاً محصورة بالمؤسسات المالية أو كبار المستثمرين. ويأتي هذا الطرح في إطار التزام مصرف أبوظبي الإسلامي المستمر بتمكين المستثمرين وتعزيز الابتكار، من خلال توفير حلول استثمارية تضمن مستويات أعلى من المرونة والشفافية.

يأتي هذا الإطلاق في إطار رؤية مصرف أبوظبي الإسلامي 2035 الرامية إلى تسريع التحول الرقمي وتقديم مجموعة متكاملة من الحلول المصممة أولاً للهواتف المتحركة، بما يلبي الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين. ويعتمد هذا التوجه على النجاحات التي حققها المصرف في مبادراته الرقمية الأخيرة، والتي شملت دمج تقنيات متقدمة في خدماته الأساسية لتعزيز مستويات الوصول والأمان والراحة ضمن منظومته الرقمية المتكاملة.

تقدم منصة الصكوك الجزئية تجربة استثمارية رقمية بالكامل، بما في ذلك تسجيل المستثمر وتقييم استراتيجيته الاستثمارية والوصول الى خيارات الصكوك المناسبة. ويستفيد المستثمرون من الملكية الجزئية ومن دون أي حجز مع حرية تداولها، والوصول إلى الوثائق ذات الصلة، والتوزيعات بناء على أداء الأصول الأساسية. وتعكس هذه المنصة سعي مصرف أبوظبي الإسلامي لجعل الاستثمار الأخلاقي أكثر شمولا وسلاسة للمتعاملين.

وتعليقا على هذه المنصة، قال السيد محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "يمثل هذا الإطلاق نقطة تحول في عالم الاستثمار، ومحطة مفصلية مهمة لمصرف أبوظبي الإسلامي ولدولة الإمارات على حد سواء. ونحن فخورون بأن نكون أول مصرف على مستوى العالم يقدم استثمار الصكوك الجزئية بمبالغ تبدأ من 1000 دولار أمريكي فقط، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتمويل الإسلامي والابتكار المالي. من خلال تقديم هذه الصكوك الجزئية، نقوم بتوسيع إمكانية الوصول الى الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يمكَن شريحة أوسع من المستثمرين الأفراد المشاركة بمبلغ استثماري يبدأ بـ 1000 دولار أمريكي فقط."

وأضاف عبد الباري: "تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية مصرف أبوظبي الإسلامي 2035، التي تركز على بناء مصرف المستقبل من خلال الابتكار، وتقديم حلول تتمحور حول احتياجات العملاء، والاستفادة من القدرات الرقمية المتقدمة. هدفنا هو تمكين عدد أكبر من المتعاملين من الوصول إلى فرص استثمارية آمنة وشفافة ومتوافقة مع أحكام الشريعة، والتي كانت في السابق بعيدة المنال بالنسبة للكثيرين. وهذه ليست سوى البداية، فالمصرف ماضٍ في دفع عجلة الابتكار في قطاع التمويل الإسلامي وخلق منظومة مالية أكثر شمولاً للأجيال القادمة."

وأضاف أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد لمصرف أبوظبي الإسلامي: "لقد لاحظنا اهتماما متزايدا من المتعاملين الأفراد بالحلول الاستثمارية التي تتميز بالشفافية والمرونة، ومن خلال إطلاق منصة الصكوك الجزئية، نستجيب لهذا الطلب ونسهل على المستثمرين الأفراد الوصول إلى فرص كانت سابقا حكرا على كبار المستثمرين. وتعد هذه الخطوة مهمة نحو توسيع الوصول إلى المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مما يعكس التزام المصرف بتقديم منتجات عملية تتمحور حول احتياجات المتعاملين".

ومن المتوقع أن تستقطب هذه المبادرة الرائدة شريحة واسعة من المستثمرين، بدءاً من الأفراد الباحثين عن عوائد مستقرة، وصولاً إلى أولئك الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية. وتتوفر المنصة عبر تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للهواتف المتحركة، ما يتيح للعملاء وسيلة سلسة وآمنة ورقمية بالكامل للاستثمار في الصكوك الجزئية.

نبذة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 226 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز. (ADIB)



ويتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة، ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة

بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

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