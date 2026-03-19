القاهرة، أعلنت شركة بلتون لإدارة الأصول عن حصولها على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق صندوق «فضة» صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الفضة ذو العائد اليومي التراكمي ليكون أول صندوق استثماري متخصص في الفضة في مصر، في خطوة تمثل بداية لطرح فئة أصول جديدة أمام المستثمرين.

ويتيح الصندوق للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات فرصة الوصول إلى الفضة بأسعار تنافسية، من خلال هيكل استثماري مُدار باحترافية، بما يعزز من تنويع المحافظ الاستثمارية ويوفر أداة فعالة للتحوط ضد تقلبات الأسواق، خاصة على المدى المتوسط إلى طويل الأجل.

ويعكس إطلاق «فضة» التزام بلتون بالابتكار وتطوير أدوات مالية متقدمة، تسهم في توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية وتلبية احتياجات المستثمرين المتغيرة، بما يدعم تطور وكفاءة السوق المالية المصرية.

ومن المقررفتح باب الاكتتاب في الصندوق عقب إجازة عيد الفطر، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل التنفيذية وآليات الاستثمار خلال الفترة المقبلة. تُطبق الشروط والأحكام.

ويمكن للمستثمرين الاكتتاب من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

