أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كيو موبيليتي عن مواعيد تطبيق رسوم بوابات التعرفة المرورية "درب" ورسوم المواقف العامة "مواقف"، خلال عطلة عيد الفطر المبارك لعام 1447 هـ.، وذلك في إطار حرصها على تسهيل حركة التنقل في إمارة أبوظبي خلال فترة العطلة.

وأوضحت الشركة أن رسوم نظام التعرفة المرورية "درب" ستكون مجانية ابتداءً من يوم الخميس 19 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس 2026، على أن يُستأنف احتساب الرسوم ابتداءً من يوم الإثنين 23 مارس 2026 وفق المواعيد المعتمدة.

كما أعلنت كيو موبيليتي أن المواقف العامة في إمارة أبوظبي ستكون مجانية خلال الفترة نفسها، من يوم الخميس 19 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس 2026، على أن يُستأنف تطبيق رسوم المواقف اعتباراً من يوم الإثنين 23 مارس 2026.



أما فيما يتعلق بمواعيد خدمات مراكز إسعاد المتعاملين، أفادت الشركة أن المراكز الخاصة بترخيص السائقين والمركبات في كل من أبوظبي والعين، بما في ذلك المركز الرئيسي لترخيص السائقين والمركبات في مدينة العين، ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وذلك ابتداءً من يوم الخميس 19 مارس وحتى يوم الأحد 22 مارس 2026. وسيُستأنف العمل في هذه المراكز اعتباراً من يوم الإثنين 23 مارس 2026 وفق ساعات العمل المعتادة.

كما أكّدت استمرار تقديم خدماتها للمتعاملين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر القنوات الرقمية الرسمية، بما في ذلك الموقع الإلكتروني، تطبيق "درب" ومنصة "تم"، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مباشرة مع مركز دعم الخدمات على الرقم 8003009. الأمر الذي يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات بشكل مستمر.

ويأتي إعلان هذه المواعيد في إطار جهود كيو موبيليتي لتحسين تجربة مستخدمي الطرق وتعزيز انسيابية التنقل خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

حول كيو موبيليتي:

شركة "كيو موبيليتي" هي شركة تركز على توفير حلول التنقل الذكية، والمستدامة والمتكاملة، لتعزيز كفاءة وموثوقية البنية التحتية للنقل، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي للتقدّم والتنمية. تقوم "كيو موبيليتي" بإدارة وتشغيل وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية "درب"، ومنظومة المواقف في أبوظبي "مواقف".

