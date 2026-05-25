دبي: أعلنت "دريم دبي"، بالشراكة مع القرية العالمية، عن فوز المواطن الإماراتي جمال المطروشي، البالغ من العمر 31 عاماً، بالجائزة الكبرى البالغة 10 ملايين درهم، وذلك خلال السحب الكبير الذي أُقيم في القرية العالمية ضمن حملة خاصة تزامنت مع احتفالاتها بالذكرى الثلاثين.

ويُعد هذا الفوز الأكبر في تاريخ "دريم دبي"، حيث أتاحت الحملة لزوار القرية العالمية الحصول على فرص مجانية للمشاركة في السحب على الجائزة الكبرى، في إطار تجربة هدفت إلى منح الجمهور فرصة للفوز بجائزة استثنائية ضمن أجواء احتفالية شهدتها واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في دولة الإمارات.

وكان المطروشي، الذي يعمل في الدفاع المدني، يتابع مجريات السحب مباشرة من منزله برفقة والده، قبل أن يتلقى اتصالاً من فريق "دريم دبي" لإبلاغه بفوزه. وأوضح أنه أدرك الخبر فور سماعه صوت مقدمة السحب وتفاعل الجمهور في الخلفية، مؤكداً أن لحظة الإعلان عن فوزه كانت من أكثر اللحظات تأثيراً في حياته.

وقال جمال المطروشي: "لم أكن أتوقع الفوز، لكنني كنت أؤمن دائماً بأن الفرصة قد تأتي في أي وقت. كنت أتابع السحب في تمام الساعة الثامنة مساء يوم 10 مايو، وعندما تلقيت الاتصال لم أصدق في البداية. رسالتي للجميع هي ألا يفقدوا الأمل، فالفوز ممكن، وقد يكون أي شخص هو الفائز القادم."

وأضاف: "شاركت بمبلغ بسيط، واليوم أصبحت الفائز بالجائزة الكبرى. أولويتي الآن هي دعم أسرتي، كما أخطط لاستثمار جزء من قيمة الجائزة في العقارات."

ويُعرف المطروشي بزياراته المتكررة إلى القرية العالمية ومشاركته المنتظمة في حملات "دريم دبي"، مؤكداً أنه سيواصل المشاركة خلال الفترة المقبلة من خلال شراء رصيد "مدهش"، الذي يتيح للمشاركين الحصول على فرص مجانية لدخول السحوبات.

وتأتي هذه الجائزة ضمن جهود "دريم دبي" لتقديم نموذج تفاعلي يجمع بين التسوق وفرص الفوز، من خلال حملات محددة بالوقت أو الكمية، يحصل من خلالها المشاركون على قسائم مجانية تؤهلهم لدخول السحوبات على جوائز وتجارب متنوعة.

نبذة عن دريم دبي

"دريم دبي" مشروع تابع لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، يقدّم منصة سهلة الاستخدام تجمع بين التسوق وفرص الفوز. ومن خلال شراء رصيد "مدهش" ضمن حملات محددة بالوقت أو الكمية، يحصل العملاء على قسائم مجانية للمشاركة في سحوبات تتيح لهم الفوز بجوائز وتجارب مميزة.

-انتهى-

#بياناتشركات