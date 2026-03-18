أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن افتتاح "شاطئ ياس باي الشرقي"، الوجهة الشاطئية الأحدث ضمن ياس باي ووترفرونت في جزيرة ياس، وذلك في 19 مارس. ويأتي هذا الافتتاح في إطار التزام ميرال الاستراتيجي والمتواصل بتقديم تجارب ممتعة لا تُنسى لجميع ضيوف جزيرة ياس، وتعزيز مكانة الجزيرة كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام.

يمتد الشاطئ الجديد، الذي يديره فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، على طول 290 متراً من الواجهة البحرية، ليقدم تجربة شاطئية عصرية مصممة للبالغين الباحثين عن أجواء هادئة ومفعمة بالحيوية في آنٍ واحد؛ إذ يمكن للضيوف الاستمتاع بمساحة مخصصة للياقة البدنية وملعب رياضي في الهواء الطلق، إلى جانب سهولة الوصول إلى الشاطئ، مما يجعله وجهةً ترفيهية شاطئية مثالية تجمع الاسترخاء وممارسة التمارين الصباحية مع إطلالة بحرية خلابة.

وقال جوناثان براون، الرئيس التنفيذي لإدارة المحفظة في ميرال: "يشكّل افتتاح ’شاطئ ياس باي الشرقي‘ إضافة نوعية إلى مجموعة التجارب المتنوعة في ياس باي ووترفرونت وجزيرة ياس ككل، ويعكس التزامنا بتطوير وجهات نابضة بالحياة تلبي احتياجات الزوار والمجتمع على حدٍ سواء. تم تصميم الوجهة الجديدة بعناية لتقدم مجموعة مختارة من التجارب التي تلبي مختلف احتياجات وتطلعات الضيوف، ضمن جهودنا المستمرة لترسيخ مكانة جزيرة ياس كإحدى أبرز الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام. ونتطلع إلى أن يحظى كل زائر بتجربة متكاملة تُثري رحلته على الجزيرة".

يقع الشاطئ الجديد بالقرب من فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وسيفتح أبوابه للزوار يومياً من الساعة 7:00 صباحاً حتى غروب الشمس، مما يتيح لهم الاستمتاع بنمط حياة جزيرة ياس المتكامل على بُعد خطوات فقط من غرفهم. ويبلغ رسم الدخول 100 درهم في أيام الأسبوع و150 درهماً خلال عطلات نهاية الأسبوع، (مع خصم بنسبة 50٪ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والثانية عشرة، ودخول مجاني للأطفال دون سن السادسة). كما يمكن للضيوف المقيمين في الفندق ارتياد الشاطئ مجاناً، وهي ميزة إضافية جديدة تعزز جاذبية الواجهة البحرية للفندق.

يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب متنوعة من الأنشطة الترفيهية والرياضية، بما في ذلك الغطس، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، وكرة الطائرة الشاطئية. واعتباراً من شهر يونيو، سيشهد الشاطئ إطلاق برنامج متكامل من أنشطة اللياقة المجتمعية والصحية، يتضمن جلسات اليوغا، وتمارين التنفّس، وتدريبات "بيتش بوت كامب" على الشاطئ، وتمارين عالية الشدّة (HIIT)، إضافة إلى جلسات متخصصة لتعزيز المرونة والحركة.

يمتاز فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس بموقع مميّز على الواجهة البحرية في ياس باي ووترفرونت، ويتيح لضيوفه الوصول مباشرةً إلى المنطقة التي تضم المدن الترفيهية الأكثر تشويقاً في العاصمة. ويأتي افتتاح "شاطئ ياس باي الشرقي" الآن ليعزز جاذبية الفندق لدى الضيوف الراغبين بقضاء عطلة استثنائية بجانب البحر.

يأتي الشاطئ الجديد ليعزّز التجارب المتنوعة التي تميز ياس باي ووترفرونت، والتي تضم أكثر من 20 خياراً متميزاً من المطاعم والمقاهي، إضافة إلى الاتحاد أرينا، والتي تتواجد جميعها على مقربة من المدن الترفيهية والتجارب العالمية الشهيرة على جزيرة ياس، بما في ذلك سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي، وعالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس، أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي، وياس مارينا.

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة. وتقوم ميرال بتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب فريدة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لتقديم ذكريات لا تُنسى، وتسريع تحقيق رؤية أبوظبي السياحية وتعزيز نموها.

كما تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. تشمل محفظة ميرال مجموعة من الأصول العالمية المستوى في قطاعات الترفيه والثقافة والرياضة والفنادق والمطاعم والتجزئة والاستجمام، لتقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للمقيمين والزوار ، وتشمل هذه الوجهات؛ عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي (التي تضم أكثر من 60 لعبة وتجربة بعد توسعتها الأخيرة)، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، ومركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم جزيرة ياس أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها الكثير. وتعمل ميرال حالياً على تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، بالإضافة إلى مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تُروّج للعديد من الوجهات السياحية المميزة، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على جوائز مرموقة، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي، والمراسي والفنادق.

