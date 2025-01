القاهرة- كشفت شركة "دال" للتطوير العقاري عن إطلاق مشروعها السكني الأول The HARV في موقع استراتيجي بمدينة الشيخ زايد في الجيزة. يمتد المشروع على مساحة 43,000 متر مربع في إحدى أرقى المناطق السكنية بالمدينة، على بُعد دقائق من طريق مصر-إسكندرية الصحراوي ومحور 26 يوليو، ليقدم مفهومًا جديدًا للحياة المتكاملة بمبيعات متوقعة تبلغ 7 مليارات جنيه.

يتألف مشروع The HARV من 600 وحدة سكنية كاملة التشطيب بتصميم مميز يحمل بصمة شركة YBA Architecture بقيادة المعماري الشهير ياسر البلتاجي. المشروع لا يقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل يضم مساحات خضراء واسعة، مسارات للجري، حمامات سباحة، مناطق ترفيهية للعائلات والأطفال، ناديًا اجتماعيًا متكاملًا، ومساحات مخصصة لليوجا والجيم الخارجي، ليخلق بيئة متوازنة تجمع بين الراحة والترفيه في مجتمع متكامل الخدمات.

وفي هذا الصدد، صرح الدكتور سمير النجار، رئيس مجلس إدارة شركة دال للتطوير العقاري: "يمثل مشروع The HARV خطوة جديدة في رحلتنا نحو تحقيق رؤيتنا للتنمية، وهي رؤية آمنا بها منذ تأسيس الشركة الأم دالتكس قبل 60 عامًا. لطالما كان هدفنا تحويل المناطق الصحراوية إلى مساحات خضراء منتجة لأجود الحاصلات الزراعية، وقد نجحنا في تطوير وتنمية أكثر من 58 ألف فدان داخل مصر وخارجها، مع تصدير منتجاتنا الزراعية عالية الجودة إلى أكثر من 60 دولة حول العالم. هذا المشروع يعكس التزامنا المستمر ببناء مستقبل مستدام ومتطور."

وعن الخيارات التي تقدمها دال في مشروعها الجديد، صرح الأستاذ محمود المداح، الرئيس التنفيذي لشركة دال للتطوير العقاري: "سعداء بالإعلان عن إطلاق أول مشروع سكني لنا، The HARV، والذي يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته مشروعاتنا متعددة الاستخدامات. يهدف هذا المشروع إلى تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء من خلال توفير خيارات سكنية متنوعة تبدأ من الشقق بغرفة واحدة إلى ثلاث غرف، بالإضافة إلى وحدات الدوبلكس والبنتهاوس. لم نركز فقط على توفير وحدات سكنية، بل حرصنا على تقديم حلول معيشية متكاملة تلبي تطلعات العملاء وتوفر لهم أسلوب حياة عصري ومميز، هذا بالإضافة إلى كونها توفر فرص متميزة لراغبي الاستثمار."

كما صرح الأستاذ هاشم القاضي، المدير العام التنفيذي لشركة دال للتطوير العقاري: "حرصنا في مشروع The HARV على الجمع بين التصميم العصري والجودة العملية، مع استغلال أمثل للمساحات الداخلية والخارجية. يهدف المشروع إلى تقديم تجربة فريدة للسكان والزوار على حد سواء، حيث تتميز الواجهات بتصميم حديث يعكس هوية شركة دال التي تدمج بين الطبيعة والعمارة العصرية. إذ نستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه من خلال هذا المشروع الذي لا يقتصر على إنشاء وحدات سكنية فحسب، نركز أيضًا على بناء منظومة متكاملة توفر جودة حياة استثنائية للسكان، تجمع بين الابتكار والجودة لتلبية تطلعات السوق العقاري."

تستمر "دال" للتطوير العقاري في تقديم قيمة حقيقية لعملائها من خلال محفظة مميزة تضم مشاريع سكنية وتجارية وإدارية في مواقع فريدة تلبي احتياجات الحياة والاستثمار. بدأت الشركة بـ 6 مشاريع في غرب القاهرة، من بينها مشروع The HARV الذي يُعد الثالث بعد نجاح مشروعي FIVE FIFTY FIVE وTHRU . كما تتعاون "دال" مع أفضل المصممين مثل محرم باخوم ورائف فهمي، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة وتنفيذ رؤيتها المتمثلة في المزج بين العمارة والطبيعة لابتكار مساحات استثنائية.

-انتهى-

