دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت كلية ماكدونو لإدارة الأعمال بجامعة جورج تاون عن إطلاقها لبرنامج ماجستير جديد في الأعمال والسياسة الدولية بدءاً من سبتمبر2025، والذي تم تطويره من قِبل نخبة من أعضاء هيئة التدريس من كلية ماكدونو وكلية الخدمة الخارجية، وتُعد الإضافة مقتبسة عن برنامج الأعمال الذي يتم تدريسه منذ ما يقارب عقد من الزمان في جامعة جورج تاون.

ويربط البرنامج بين عالم الأعمال والشؤون الدولية، مع تركيزه على النمو المُستدام والابتكار والتأثير الاجتماعي، بالإضافة إلى رفد المشاركين بالتعليم عن كيفية تأثير الأعمال على السياسة، وكيف تعمل السياسة على تشكيل عالم الأعمال، وكيفية المشاركة الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي، مع تلبية احتياجات المهنيين في القطاعين العام والخاص.

ويُعدّ برنامج الماجستير التنفيذي للأعمال والسياسة الدولية هو البرنامج الثاني الذي تُطلقه جامعة جورج تاون في المنطقة، وذلك بعد النجاح الذي حقّقه البرنامج الذي تُقدّمه أكاديمية مركز دبي المالي العالمي حالياً، وهو ما يؤكد الحضور الراسخ لجورج تاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، باعتبارها منطقة ديناميكية تزخر بها مجالات التجارة، والطاقة، والدبلوماسية الدولية.

كما سيحصل خريجو البرنامج على شهادات من كلية ماكدونو للأعمال، التي احتلت المرتبة الثانية في مجال الأعمال الدولية حسب تقرير U.S. News & World Report، وكلية الخدمة الخارجية، التي احتلت المرتبة الأولى في العالم حسب مجلة Foreign Policy، بالإضافة إلى إمكانية وصول المشاركين إلى الخدمات المهنية من الكُلّيتين، بما في ذلك التدريب الفردي، والجلسات الحضورية داخل الفصول الدراسية، والتقييمات، والفعاليات المخصصة للتواصل، بالإضافة إلى الانضمام إلى شبكة خريجين مرموقة تضم أكثر من 220 ألف فرد على مستوى العالم، بما في ذلك القادة في الحكومة والمنظمات التجارية وغير الربحية.

وعلّق بول ألميدا، عميد كلية ماكدونو لإدارة الأعمال في جامعة جورج تاون و ويليام آر، رئيس الكلية: "انطلاقاً من تفاعل الشركات بشكلٍ ديناميكي مع السياسة والعلاقات الدولية، لتشكيل المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للدول والأفراد، يجمع برنامج الماجستير للأعمال والسياسة الدولية بجامعة جورج تاون بين الأفكار والأدوات والخبرات في مجال الأعمال والشؤون الدولية، وذلك لإعداد الخريجين لقيادة المنظمات ومواكبة التطور العالمي المستمر."

سيتم تقديم الدورات من قبل أعضاء هيئة التدريس بجامعة جورج تاون من حرمها الجامعي في الولايات المتحدة وقطر، مستفيدين من الخبرة العالمية والإقليمية العميقة للمؤسسة، ويسمح الهيكل المعياري للبرنامج للمشاركين بدمج تعلمهم مع أدوارهم المهنية، مما يوفر المرونة والتأثير الفوري.

كما يتضمن البرنامج الذي يستمر لمدة عشرة أشهر سبع وحدات دراسية حضورية، كل منها تستمر لستة أيام، إلى جانب دورة تدريبية واحدة عبر الإنترنت، كما ستقام خمس وحدات دراسية في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي في دبي، بينما تقام وحدتان دراسيتان دوليتان في جاكرتا بإندونيسيا وفي حرم جامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة. ويتوّج البرنامج بمشروع عمل اجتماعي، حيث يصمّم وينفذ الطلاب مبادرة تقود إلى تغيير اجتماعي هادف يفيد أو يلهم التغيير الاجتماعي في مجتمعهم أو في أي مكان في العالم.

بدوره قال جويل هيلمان، عميد كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورج تاون: "تم إنشاء برنامج الماجستير في الأعمال والسياسة الدولية بهدف الجمع بين الخبرة التي تمتلكها كلية ماكدونو للأعمال وكلية الخدمة الخارجية، بما يساهم في ترسيخ مكانتنا في محركات التغيير في النظام العالمي وتطوير الأفكار التي من شأنها إعادة تشكيل العالم."

تم فتح باب التقديم الآن للدفعة الأولى من البرنامج في دبي، حيث تستهدف جامعة جورج تاون إلى استقطاب مرشحين حاصلين على درجة البكالوريوس ولديهم خبرة عملية لا تقل عن عامين، ولا يشترط وجود خبرة في مجال إدارة الأعمال أو السياسة.

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