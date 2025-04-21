تتماشى التخصصات الجديدة مع الاحتياجات العالمية والتطلعات الوطنية والتزام الجامعة بالتميز الأكاديمي والبحثي

تهدف البرامج الجديدة إلى تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لإحداث تأثير فعلي في المجتمع وتعزيز البحث العلمي

الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة، تلبيةً للاحتياجات العالمية المتسارعة والتطلعات الوطنية، وانسجامًا مع التزامها بالتميز الأكاديمي والبحثي، أطلقت الجامعة الأميركية في الشارقة خمسة برامج أكاديمية جديدة في مرحلة الدراسات العليا وبرنامجًا في مرحلة البكالوريوس.

وتتضمن البرامج الجديدة المعتمدة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تبدأ في خريف 2025: ماجستير الآداب في الدراسات والممارسة الإعلامية، وماجستير الترجمة، ودكتوراه في الهندسة المدنية والبيئية، ودكتوراه في الهندسة الكهربائية والحاسوبية، ودكتوراه في الإدارة، وبكالوريوس العلوم في علوم البيانات.

وفي حديثه عن التخصصات الجديدة التي طرحتها الجامعة، قال الدكتور محمد الترهوني، وكيل الجامعة ومسؤول الشؤون الأكاديمية بالإنابة: "جاء قرار تقديم هذه البرامج الجديدة انطلاقاً من التزامنا بتقديم تعليم متطور يتماشى مع المجالات الناشئة ويعالج التحديات المعقدة في المستقبل، خاصة وأننا نقوم بتقييم المتطلبات المتغيرة والمتطورة العالمية والوطنية واتجاهات الصناعة بصورة مستمرة. نحن نهدف من تقديمنا لهذه البرامج المتقدمة إلى تزويد طلبتنا بالمعرفة والمهارات اللازمة لإحداث تأثير فعلي في المجتمع، فضلاً عن تعزيز مجالات البحوث العلمية في القطاعات الحيوية. إن التخصصات الجديدة تعزز من برامجنا الأكاديمية وتعد خريجينا ليكونوا قادة قادرين على دفع عجلة التقدم ومعالجة التحديات العالمية الديناميكية".

وكانت الجامعة الأميركية في الشارقة قد عززت برامجها الأكاديمية عام 2024 بطرحها مجموعة من البرامج والتخصصات الجديدة بما في ذلك برامج دكتوراه في الرياضيات، وماجستير العلوم في التعلم الآلي، وماجستير العلوم في الاقتصاد والسياسة، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية والحيوية، وبكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية، وبكالوريوس العلوم في هندسة وإدارة البناء الرقمي، وبكالوريوس العلوم في الأنظمة الذكية وهندسة الميكاترونيكس، وبكالوريوس العلوم في إدارة الأعمال - تخصص إدارة سلسلة التوريد.

تقدم الجامعة الأميركية في الشارقة 32 تخصصًا رئيسيًا و46 تخصصًا فرعيًا في مرحلة البكالوريوس، و18 برنامج ماجستير وخمس برامج دكتوراه عبر خلال كلياتها الأربع: كلية الآداب والعلوم؛ كلية العمارة والفن والتصميم، وكلية الهندسة، وكلية إدارة الأعمال. كما صنفت الجامعة ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمن أفضل 22 بالمائة من الجامعات المصنفة على مستوى العالم، وفقًا لتصنيف "كيو إس" العالمية للجامعات لعام 2025. كما تم تصنيفها أيضًا ضمن أفضل 10 جامعات عربية على مدى السنوات العشر الماضية على التوالي، حسب تصنيفات "كيو إس" للجامعات في المنطقة العربية.

لمعرفة المزيد عن البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة الأميركية في الشارقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aus.edu.

حول الجامعة الأميركية في الشارقة

أنشأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الجامعة الأميركية في الشارقة عام 1997. وتوخى الشيخ سلطان في رؤيته للجامعة أن تكون مؤسسة تعليم عال متميزة على خلفية التاريخ الإسلامي وفي سياق تطلعات واحتياجات المجتمع المعاصر في الإمارات ومنطقة الخليج.

وتم تأسيس الجامعة على أسس متينة من مبادئ الجدارة والسمعة الأكاديمية العالمية. وأصبحت تمثل أفضل ما في مجال التدريس والبحث. وهي معتمدة دوليًا ومعترف بها من قبل أصحاب العمل في جميع أنحاء العالم لقيامها بتأهيل الخريجين المزودين بالمعرفة والمهارات اللازمة للقرن الواحد والعشرين.

ولا يتم تثمين طلبتنا من خلال النجاح الأكاديمي فقط، ولكن أيضًا من خلال المشاركة في أنشطة الحرم الجامعي الديناميكية وفي تجسيد مثلنا العليا من الانفتاح والتسامح والاحترام. وهذا المزيج من التفوق الأكاديمي وروح المجتمع يضمن أن تبقى الجامعة مقرًا لأعضاء هيئة تدريس وطلبة على مستوى عالمي، يسعون ليصبحوا مبتكرين ومفكرين ومساهمين وقادة المستقبل.

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