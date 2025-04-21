جدة : أُعلنت" أرويا كروز، أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، والتابعة لشركة «كروز السعودية»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق أولى رحلاتها في البحر الأبيض المتوسط ابتداءً من يونيو 2025، حيث تتّخذ من ميناء «غلاطة بورت» في إسطنبول ميناءً رئيسيًا لانطلاق رحلاتها السياحية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وستبحر سفينة "أرويا" إلى عدد من أبرز الوجهات السياحية في أوروبا، ما يُمثّل خطوة نوعية في مسيرة الشركة نحو توسيع نطاق رحلاتها في أسواق إقليمية جديدة.

ستنطلق رحلات "أرويا" الجديدة في 21 يونيو، ضمن رحلات بحرية مدتها سبع ليالٍ إلى عدد من الموانئ في تركيا واليونان، لتقدّم السفينة لضيوفها تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الوجهات المميزة والتجارب المستوحاة من الطابع العربي الأصيل. وتشمل الوجهات بودروم ومرمريس وكاش وكوشاداسي، تليها أثينا وميكونوس وكريت في نهاية يونيو، فيما تتضمّن رحلات يوليو كلًّا من رودس وإزمير، وفتحية في أغسطس.

ومن الجدير بالذكر أن إحدى الرحلات الجديدة ستكون مخصصة بالكامل للمدن الساحلية التركية، ما يتيح للضيوف تجربة غامرة على امتداد الشواطئ التركية، في حين تتنوّع الرحلات الأخرى بين موانئ في تركيا واليونان، مع التركيز على عدد من الوجهات البارزة على الساحل الغربي لتركيا.

ويأتي هذا التوسّع بعد أن اختتمت «أرويا كروز» بنجاح موسمها الأول في البحر الأحمر في ديسمبر الماضي، حيث قدّمت تجربة متكاملة تعكس كرم الضيافة السعودية وعراقة الهوية الثقافية الوطنية.

تضم السفينة مجموعة متنوعة من المرافق المصممة وفق أعلى المعايير العالمية، من بينها حوضي سباحة، ومسرح "أرويا" الذي يقدّم عروضًا ترفيهية يومية، ومنتجع صحي متكامل يحتوي على غرف للعلاج والاسترخاء والسبا. كما تتوفر أنشطة ترفيهية متعددة تناسب جميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى واحدة من أكبر المناطق المخصصة للأطفال على متن سفينة سياحية، وتشمل منطقة ألعاب مائية (سبلاش) ومرافق تناسب مختلف الفئات العمرية.

وتقدّم السفينة لضيوفها مجموعة متنوعة من تجارب الطعام عبر 12 مطعمًا، بينها ثمانية مطاعم متخصصة، إلى جانب 17 مقهىً ولاونجًا توفر خيارات تلبي مختلف الأذواق من المطبخ السعودي والعالمي.

كما توفّر السفينة تجربة «خزامى» الحصرية، المصممة للضيوف الباحثين عن مستوى استثنائي من الخصوصية والرفاهية، حيث تتميز الكبائن بمساحات رحبة وشرفات واسعة، إلى جانب مطعم ولاونج خاصين، بالإضافة إلى خدمة خادم شخصي لتلبية احتياجات الضيوف بأعلى مستويات العناية والتميز.

وبهذه المناسبة، قال رئيس «أرويا كروز»، د. يورغ رودولف: "نفخر بإطلاق موسم رحلاتنا في البحر الأبيض المتوسط، وتقديم تجربة سياحية جديدة لضيوفنا لاستكشاف وجهات مميزة على خارطة الرحلات البحرية العالمية، من خلال تجارب مستوحاة من الثقافة السعودية الأصيلة، تعكس قيم الضيافة والكرم التي تتميز بها أرويا".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لميناء "غلاطة بورت" في إسطنبول، إيلهان سيباهي: "يسعدنا أن يكون غلاطة بورت، الميناء الرئيسي للرحلات البحرية السياحية في إسطنبول، وجهةً مفضلة لكبرى شركات الكروز العالمية. ويُعد اختيار أرويا كروز لغلاطة بورت كميناء رئيسي لانطلاق رحلاتها أحد أبرز الاستثمارات الحديثة في قطاع السياحة البحرية، ومصدر فخر لنا. ونتطلع إلى الترحيب بضيوفنا من المملكة ومختلف أنحاء العالم، والتعريف بما تزخر به إسطنبول من إرث ثقافي عريق".

للمزيد من المعلومات حول رحلات أرويا كروز أو الحجز، يمكنكم زيارة الموقع الآتي: www.aroya.com/ar

حول أرويا كروز

تم الإعلان عن "أرويا كروز" لأول مرة في يونيو 2023 كوحدة أعمال مستقلة تابعة لشركة "كروز السعودية"، وهي مملوكة بنسبة 100% لصندوق الاستثمارات العامة. تم إطلاق "أرويا كروز" تماشيًا مع رؤية 2030 وخطط المملكة لتصبح وجهة سياحية عالمية معترف بها. وتعد "أرويا كروز" أول خط رحلات بحرية سياحية عربي، وتعيد تعريف معنى قضاء العطلات في المملكة العربية السعودية. تقدم السفينة، التي تعد الأولى في أسطول "أرويا"، تجربة عربية متميزة لضيوفها من المواطنين والمقيمين والزوار من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط. تحتوي السفينة عبر 18 طابقاً على 1,678 كابينة، و20 مرفقاُ ترفيهيًا، و29 مطعمًا، بالإضافة إلى صالات ومقاهي، ومركز صحي، ونادٍ للأطفال. ستنطلق "أرويا" في رحلتها الأولى في ديسمبر 2024.

للمزيد من المعلومات حول أرويا كروز، يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني الآتي:

cruisesaudi@wearelotus.co.uk

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