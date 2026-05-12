برنامج "نواة" يجمع مسارات متعددة لتطوير المواهب الوطنية وتمكينها من بناء مستقبل مهني في قطاع الطيران.

برنامج "نواة للضيافة الجوية" يكمّل برامج الشركة الحالية مثل برنامج هندسة صيانة الطائرات وبرنامج طيّاري المستقبل، دعماً لتوطين وظائف قطاع الطيران.

البرنامج يقدم رحلة تدريبية متكاملة لمدة ثمانية أشهر بالشراكة مع أكاديمية بنيان للتدريب في الرياض.

التقديم متاح عبر رابط التقديم إلى جانب جولات تعريفية ميدانية في مختلف مناطق المملكة تبدأ من الرياض.

الرياض، المملكة العربية السعودية - أطلقت طيران الرياض برنامج "نواة للضيافة الجوية" للسعوديين والسعوديات، في خطوة محورية ضمن جهودها لتطوير الكفاءات الوطنية في قطاع الطيران، ودعماً لاستراتيجيتها الطموحة الهادفة إلى ربط المملكة بأكثر من 100 وجهة عالمية بحلول عام 2030.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب آلاف السعوديين خلال السنوات المقبلة مع توسع عمليات الشركة، من خلال تأهيل الجيل القادم من طاقم الضيافة الجوية، وتزويدهم بالمهارات والثقة وروح الحفاوة اللازمة لتمثيل طيران الرياض والمملكة على الساحة العالمية.

وعبر الأستاذ نهار الجهني، نائب الرئيس الأول لاستقطاب المواهب وشركاء الأعمال في طيران الرياض:

“تلتزم طيران الرياض بشكل كامل ببناء مسار وطني مستدام للمواهب في قطاع الطيران عبر مختلف مجالات العمل، ويُعد طاقم الضيافة الجوية عنصراً أساسياً في عملياتنا التشغيلية. واستكمالاً لمبادراتنا الحالية، سيلعب برنامج نواة للضيافة الجوية دوراً محورياً في تطوير قطاع الطيران في المملكة، ودعم هدفنا المتمثل في المساهمة بتوفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.”

ويأتي البرنامج ضمن التزام طيران الرياض الأوسع بتطوير القدرات الوطنية تحت مظلة رؤية السعودية 2030، حيث صُمم برنامج "نواة" خصيصاً لتمكين السعوديين من اكتساب الخبرات العملية وبناء مسارات مهنية واعدة في قطاع الطيران.

وتوفر مبادرات "نواة" التابعة لطيران الرياض مسارات متعددة للمواهب الوطنية لبناء مستقبل مهني في قطاع الطيران، بما يعكس استثمار الشركة طويل الأمد في تطوير صناعة الطيران في المملكة. وتشمل هذه المبادرات أول برنامج في المملكة لتوظيف المهندسات السعوديات في مجال صيانة الطائرات، بالإضافة إلى برامج ابتعاث متخصصة لدرجة البكالوريوس في هندسة صيانة الطائرات بتخصصي الهندسة الميكانيكية وهندسة أنظمة الطيران. كما يهيئ برنامج "نواة للخريجين" خريجي الجامعات للعمل في الإدارات المؤسسية لطيران الرياض عبر برامج تدريبية مكثفة، فيما يفتح برنامج "طيّاري المستقبل" المجال أمام الطيارين السعوديين الطموحين لدخول مهنة الطيران.

وقد تم تطوير برنامج "نواة للضيافة الجوية" بالشراكة مع أكاديمية بنيان للتدريب، حيث يقدم منهجاً تدريبياً متكاملاً لمدة ثمانية أشهر، يتماشى مع المعايير الدولية للطيران، ويشمل التدريب على المهارات التقنية، وإجراءات السلامة، والكفاءة اللغوية، وفنون الخدمة الاحترافية. ومن المقرر أن يبدأ البرنامج في أغسطس 2026، على أن ينضم المتدربون إلى طاقم الضيافة الجوية في طيران الرياض خلال عام 2027 بعد اجتياز البرنامج.

حول برنامج نواة للضيافة الجوية

يمثل طاقم الضيافة الجوية الواجهة الأمامية وسفراء العلامة التجارية لطيران الرياض، حيث لا يقتصر دورهم على أداء مهام السلامة والخدمة على متن الطائرة، بل يمتد إلى نقل روح الحفاوة السعودية وتقديم أفضل صورة عن الرياض والمملكة إلى العالم.

وسيتم فتح باب التقديم عبر الإنترنت، إضافة إلى استقبال الطلبات حضورياً خلال الجولات التعريفية التي ستقام في مختلف مناطق المملكة، بدءاً من الرياض،وعبر رابط التقديم.

وترحب طيران الرياض بالسعوديين والسعوديات ممن تبلغ أعمارهم 21 عاماً فأكثر، ولديهم شغف بقطاع الضيافة والخدمة، للتقديم والانضمام إلى البرنامج.

ويعكس برنامج "نواة للضيافة الجوية" التزام طيران الرياض بالاستثمار في الكفاءات الوطنية ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تمكين المواهب السعودية في قطاع الطيران، وتوفير فرص لبناء مستقبل مهني واعد، والتطور الاحترافي، وتمثيل المملكة بكل فخر في كل رحلة.

كما يتيح الانضمام إلى طاقم الضيافة الجوية في طيران الرياض فرصة الدخول في مسار مهني منظم وواضح التطور في قطاع الطيران، ضمن بيئة احترافية مستقرة وديناميكية، مع إمكانية التقدم الوظيفي والمساهمة في تعزيز الفخر الوطني.

طيران الرياض يعتزم توظيف آلاف السعوديين والسعوديات ضمن طاقم الضيافة الجوية لنقل روح الحفاوة السعودية إلى العالم.

