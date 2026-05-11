أبرمت الشركتان أيضاً اتفاقية تجارية موسعة تهدف إلى طرح حلول متكاملة في الأسواق الدولية

إسطنبول، تركيا: وقّعت مجموعة ايدج، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وشركة بايكار، الرائدة عالمياً في تقنيات الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي، اتفاقيتين خلال معرض SAHA 2026، بما يمثل توسعاً مهماً في شراكتهما الاستراتيجية.

وبموجب العقد الأول، الذي وقعه حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وهالوك بيرقدار، الرئيس التنفيذي لشركة بايكار، سيقدم الأخير خدمات الدعم الفني اللازمة لايدج لدمج واستعراض القدرات المتقدمة لسلسلة "الطارق" من الذخائر الموجهة بعيدة المدى والقادرة على العمل في مختلف الظروف الجوية ليلاً ونهاراً، على منصة الطائرة القتالية المسيرة بيرقدار آقنجي متعددة المهام وعالية الارتفاع وطويلة التحمل.

أما الاتفاقية الثانية، التي وقعها مراد كيلينج، مدير تطوير الأعمال في بايكار، ويوسف البلوشي، مدير المبيعات الأول في ايدج، فتؤسس إطاراً تجارياً يتيح للطرفين تسويق وتقديم منتجات كل منهما ضمن العروض المقدمة لعملائهما. كما تعزز الاتفاقية فرص التعاون التجاري والتسويق المتبادل عبر مجموعة أوسع من المنتجات الدفاعية والتقنيات المتقدمة لدى الشركتين.

وفي هذا الصدد، قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "يتجه قطاع الصناعات الدفاعية اليوم نحو حلول متكاملة وشاملة، وتمثل شراكتنا مع بايكار انعكاساً مباشراً لهذا التوجه. ومن خلال الجمع بين أنظمة الأسلحة الذكية المتقدمة والمثبتة لدى ايدج مع منصة آقنجي من شركة بايكار، نؤكد أهمية الابتكار المشترك في تعزيز الدقة وقابلية التوسع والمرونة العملياتية ضمن البيئات المعقدة." ويتيح لنا هذا التعاون تقديم منظومة متكاملة بالكامل لعملائنا في الأسواق الدولية، بما يواكب أعلى المعايير العملياتية."

ومن جانبه، قال هالوك بيرقدار، الرئيس التنفيذي لشركة بايكار: "إن دمج ذخائر متنوعة على منصة بيرقدار آقنجي يوسع الخيارات المتاحة للمستخدمين في الميدان. ونواصل من خلال هذا التعاون الاستراتيجي تعزيز قدرات منصاتنا وتوطيد شراكاتنا العالمية ومكانتنا الرائدة في قطاع الدفاع."

وتشكل الاتفاقيتان أحدث محطة ضمن التحالف الاستراتيجي المتنامي بين ايدج وبايكار، تعزيزاً لقدرات الضربات الدقيقة لعملاء الطائرات المسيرة لدى بايكار. ويأتي ذلك امتداداً لاتفاق سابق لدمج سلاح DESERT STING 16 الموجه على منصة بيرقدار TB2.

عن ايدج

أطلقت ايدج في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكبر المجموعات الريادية على مستوى العالم في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وقد أسست المجموعة بهدف تطوير الحلول الابداعية والمبتكرة للقطاع الدفاعي والمساهمة في دفع التطور والتغيير في العديد من القطاعات الرئيسية. حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

تُركز مجموعة ايدج خصيصاً على توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في جهودها لتطوير القدرات السيادية سواء لتصديرها عالمياً أو لتعزيز الأمن الوطني، وذلك من خلال تعاونها الوطيد مع مشغلي الخطوط الأمامية والشركاء العالميين وتطوير التكنولوجيا الحديثة مثل القدرات المستقلة، والأنظمة المادية السيبرانية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن بايكار

تُعد بايكار شركة تكنولوجيا متقدمة رائدة تعمل على تعزيز الاستقلالية الكاملة لتركيا من خلال الابتكار المحلي والأصيل في مجالي الدفاع والطيران. ومن خلال فريق شاب وديناميكي، تقود بايكار مبادرة التكنولوجيا الوطنية، وتسهم في إحداث تحول نوعي في قطاع الطيران، مع مواصلة ترسيخ مكانتها في قطاع الطائرات المسيرة على المستوى العالمي.

ومنذ تأسيسها، موّلت بايكار جميع مشاريعها بالكامل من مواردها الذاتية، وحافظت في عام 2025 على مكانتها كأكبر مُصدّر عالمي في قطاع الطائرات المسيرة. ومع استحواذها على 60% من سوق صادرات الطائرات المسيرة عالمياً، وتحقيق حجم صادرات بلغ 2.2 مليار دولار في عام 2025، إضافة إلى اعتماد نحو 90% من إيراداتها خلال السنوات الأخيرة على الصادرات، أصبحت بايكار إحدى الركائز الرئيسية لصادرات التكنولوجيا المتقدمة في تركيا. كما صُنفت ضمن أكبر 10 شركات تصدير في تركيا عبر مختلف القطاعات خلال عامي 2023 و2024، وتصدرت صادرات قطاع الدفاع والطيران في الأعوام 2021 و2022 و2023 و2024. وبصفتها أكبر شركة عالمية في مجال الطائرات المسيرة، وقّعت بايكار اتفاقيات تصدير مع 39 دولة، منها 36 دولة لمنصة بيرقدار TB2 و16 دولة لمنصة بيرقدار آقنجي.

