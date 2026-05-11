القاهرة– اختُتمت فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر "The Marketers League" بنجاح لافت، والتي أُقيمت تحت شعار "The Board Edition" داخل المتحف المصري الكبير، بمشاركة واسعة من قادة الأعمال، والرؤساء التنفيذيين، وأعضاء مجالس الإدارة، ونخبة من خبراء التسويق وصنّاع القرار من مختلف القطاعات، في تأكيد جديد على المكانة المتنامية للمؤتمر كمنصة استراتيجية ترسم ملامح مستقبل التسويق في مصر والمنطقة.

وشهدت هذه النسخة تحولاً نوعياً في طبيعة الحوار، حيث ركزت على دمج التسويق في صميم صناعة القرار المؤسسي، من خلال مناقشات رفيعة المستوى تناولت العلاقة بين استراتيجيات التسويق وأهداف النمو المستدام، إلى جانب استعراض أبرز التحديات والفرص التي تواجه الأسواق في ظل المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.

وقد استضاف المؤتمر حضوراً بارزاً لأكثر من 500 من القيادات التنفيذية وأعضاء مجالس الإدارة ومديري التسويق، بمشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير و الأستاذ باسل رحمي هو الرئيس التنفيذي في جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والدكتور وائل قرطام، أستاذ التسويق ومدير مركز أبحاث التسويق المتقدم، والمهندس محمد الأعصر، رئيس مجلس إدارة مارجينز للتطوير العقارى، المهندس محمود منيب، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة فاينس للحلول المتكاملة للضيافة ، الدكتور عمرو العدل، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إم بي جي للتطوير العقارى، المهندس أحمد سامي الرئيس التنفيذي لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، والأستاذ علاء فتحي المدير العام لشركة مانفودز ماكدونالدز مصر، أستاذ أحمد طاهر، الرئيس التنفيذي لشركة ,SeenX Media الدكتور شيرين حلمي، الرئيس التنفيذي لشركة فاركو، الدكتور محمد الرفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، الدكتور أيمن زهران رئيس قطاع التسويق في شركة طلعت مصطفى، الإعلامي رامى رضوان، الإعلامي سعيد جميل، المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال في مجموعة خدمات الإعلام المتحدة، الاستاذ علاء الكحكي مؤسس ورئيس مجلس إدارة قنوات النهار، الدكتور إبراهيم حجازي، أستاذ التسويق ورئيس الوحدة الأكاديمية للتسويق بالجامعة الأمريكية، الدكتور حامد شما، أستاذ التسويق فى كلية أنسي ساويرس للأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور رامي خضير، المؤسس والمدير الإداري لشركة AIM وأستاذ التسويق وإدارة العلامات التجارية، الأستاذ مدحت ياسين، المسوق الاستراتيجي، الأستاذ محمد نجاتي رائد الأعمال ومستثمر في مجال التكنولوجيا، المهندس مصطفى أبو جمرة، الرئيس التنفيذي لشركة MediaSci ، بالإضافة إلى الاستاذ عمر إسلام رئيس مجلس إدارة مجموعة ITC، الأستاذ حامد عرفة مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هايلايتس، الأستاذ حازم حمادة رئيس مجلس إدارة مجموعة يونايتد للمعارض والفعاليات، الأستاذ شريف منصف الرئيس التنفيذي لشركة Marketing Ventures & Connection Sports ، الأستاذ هاني عرام المدير الإقليمي لشركة بل مصر وشمال شرق أفريقيا، والأستاذة غادة حمودة الرئيس التنفيذي للإستدامة والتسويق بمجموعة القلعة القابضة، والأستاذ محمد صيام الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة جهينه للصناعات الغذائية، والدكتورة داليا ابو المجد الرئيس التنفيذي لشركة DDA ، والمهندسة أمل مبدى، مديرة التسويق بمؤسسة مصر الخير، و الدكتورة لميس نجم خبيرة استراتيجيات التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية ورائدة في مجال تمكين المرأة، الأستاذ أحمد محفوظ رائد الأعمال بمجال الذكاء الاصطناعي و الأستاذ محمد سكراوي، مستشار النمو والتحول الرقمي و الدكتور محمد فهمى الشريك المؤسس والمدير الإداري لشركة iVolution – الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وقد قامت الاستاذة علا عامر بتقديم المؤتمر . إلى جانب عدد من قادة الأعمال والخبراء من مختلف القطاعات.

وقد شارك الحضور في جلسات نقاشية متخصصة غطّت قطاعات حيوية تشمل الاستثمار، والعقارات، والتكنولوجيا، والطاقة، والأغذية والمشروبات، مع التركيز على الدور المتجدد للتسويق كأداة استراتيجية تدعم الإبتكار وتعزز القيمة المؤسسية.وفي هذا السياق، صرّح المهندس سامر فراج، الرئيس التنفيذي لشركة "سان اند سام" ورئيس المؤتمر: "ما شهدناه في هذه النسخة يعكس بوضوح أن التسويق لم يعد مجرد وظيفة داعمة، بل أصبح شريكاً رئيسياً في صياغة مستقبل الشركات. لقد نجحنا في خلق مساحة حوار حقيقية تجمع بين مجالس الإدارة وقيادات التسويق، وهو ما نعتبره خطوة أساسية نحو بناء مؤسسات أكثر مرونة وقدرة على النمو."

كما تميّزت الفعالية بمستوى رفيع من التنظيم والمحتوى، حيث أتاحت بيئة المتحف المصري الكبير تجربة استثنائية جمعت بين عراقة الحضارة المصرية وحداثة الطرح الفكري، مما عزز من قيمة النقاشات وساهم في بناء شراكات مهنية مؤثرة بين الحضور.

ويأتي نجاح هذه النسخة تتويجاً لمسيرة تمتد لما يقرب من عقد كامل، استطاع خلالها "The Marketers League" ترسيخ مكانته كأحد أبرز المنصات التي تجمع مجتمع التسويق والأعمال، وتسهم في دفع الحوار حول مستقبل الصناعة، بما يتماشى مع التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال محلياً وإقليمياً.

