المنامة، مملكة البحرين : فاز بيت التمويل الكويتي - البحرين بجائزة "أكثر منتجات الادخار الإسلامي ابتكاراً لعام 2026م" عن حساب "حصادي"، وذلك ضمن جوائز "Islamic Bank of the Year Awards"، التي تمنحها مجلة "ذي بانكر" العريقة التابعة لمجموعة "فايننشال تايمز" العالمية، والتي تُعد من أبرز الإصدارات الدولية المتخصصة في القطاع المصرفي.

ومنحت "ذي بانكر" بيت التمويل الكويتي - البحرين هذه الجائزة المرموقة تقديراً لنجاح البنك في تقديم حساب ادخاري بهيكلة متطورة يجمع بين المرونة والمزايا التنافسية، ويعكس تطوراً في تصميم الحلول الادخارية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بما يستجيب لتطلعات العملاء ويواكب متغيرات السوق.

ويعكس هذا الإنجاز قدرة البنك على تطوير منتجات مصرفية تقوم على فهم دقيق لاحتياجات العملاء، حيث يوفر حساب "حصادي" تجربة ادخارية متكاملة تتيح فرصاً تحفيزية، إلى جانب سهولة الوصول عبر القنوات الرقمية، بما يعزز من جاذبيته ويواكب التحول نحو الخدمات المصرفية المبتكرة.

كما يأتي هذا التتويج امتداداً لمسيرة حافلة بالجوائز حصدها بيت التمويل الكويتي - البحرين على المستويين الإقليمي والدولي خلال عام 2025م، والتي عكست نجاح مسيرة التحول المؤسسي وتعزيز كفاءة الأداء، إلى جانب مواصلة ترسيخ مكانته التنافسية خلال عام 2026م عبر تحقيق إنجازات نوعية في مختلف مجالات العمل المصرفي.

وبهذه المناسبة، صرح د. شادي زهران، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين، قائلاً: "يؤكد هذا التتويج الدولي لحساب "حصادي" نجاح الرؤية الاستراتيجية التي ينتهجها بيت التمويل الكويتي - البحرين، والتي ترتكز على الابتكار في تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية وتعزيز تكاملها مع التحول الرقمي، بما يواكب تطورات القطاع المالي ويعزز من قدرتنا على تقديم حلول مصرفية متقدمة".

وأضاف: "نواصل العمل على ترسيخ مكانة بيت التمويل الكويتي - البحرين كمؤسسة مالية رائدة، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير نماذج عمل مرنة تدعم الاستدامة، وتسهم في تحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد لعملائنا".

من جانبه، صرح السيد محمد زقوت، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة بيت التمويل الكويتي - البحرين قائلاً "يمثل فوز حساب "حصادي" بجائزة أكثر منتجات الادخار الإسلامي ابتكاراً لعام 2026م من "ذي بانكر" العالمية إنجازاً كبيراً يعكس نجاح توجهنا نحو تطوير حلول ادخارية عصرية تواكب تطلعات عملائنا، وتقدم مفهوماً متقدماً يجمع بين المرونة والقيمة المضافة".

واختتم قائلاً "سنواصل العمل على تطوير منظومة منتجاتنا وخدماتنا، وتعزيز قدراتنا في مجال الابتكار، بما يدعم مكانتنا كمؤسسة مالية إسلامية رائدة، ويسهم في تقديم تجربة مصرفية متكاملة تحقق قيمة مستدامة لعملائنا".

