الظهران - أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وشركة "بي واي دي"، الرائدة في تصنيع مركبات الطاقة الجديدة وبطاريات الطاقة، موافقتهما على بحث الفرص المُثلى للتعاون بشكلٍ وثيق في تقنيات المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة.

وتهدف هذه الاتفاقية التي وقّعتها شركة أرامكو السعودية للتقنية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لأرامكو السعودية، مع شركة "بي واي دي" إلى تعزيز تطوير التقنيات المبتكرة التي تدعم الكفاءة والأداء البيئي. ويستفيد هذا التعاون من فِرق البحث والتطوير التابعة لاثنتين من الشركات الرائدة عالميًا، بهدف تحقيق ابتكارات في مجال المركبات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب الأعلى للرئيس للتنسيق والإشراف التقني في أرامكو السعودية، الأستاذ علي المشاري: "يعتمد التعاون بين شركتي أرامكو السعودية للتقنية و(بي واي دي) على جهود بحوث التطوير المكثفة التي تبذلها أرامكو السعودية لأجل حلول الطاقة الجديدة. حيث تستكشف أرامكو السعودية عددًا من الطرق لتحسين كفاءة محركات الاحتراق الداخلي، بدءًا من الوقود المبتكر منخفض الكربون إلى مفاهيم أنظمة نقل الحركة المتقدمة. ودافعنا في جميع تلك الجهود اعتقادنا بوجود حاجة إلى منهجيات متعددة لدعم تحوّل الطاقة بشكل عملي، ولذلك يسعدنا التعاون مع (بي واي دي) في هذا المجال".

ومن جهته، قال النائب الأعلى للرئيس في شركة "بي واي دي"، السيد لو هونغبين: "لطالما كانت (بي واي دي) على قناعة بأن الإنجازات الحقيقية في الانفتاح والتعاون تتحقق حيث تلتقي طرق الابتكار التقني والكفاءة البيئية. ولذلك نأمل أن تتواءم خبرات شركة أرامكو السعودية للتقنية مع قدراتنا المتقدمة في مجال البحوث وتطوير المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة على تجاوز عوائق الجغرافيا والفكر لابتكار الحلول التي تجمع بين الأداء عالي الكفاءة وانبعاثات الكربون المنخفضة. ونحن على ثقة بأن ذلك من شأنه أن يدعم الجهود العالمية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية".

عن أرامكو السعودية:

أرامكو السعودية هي إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات. ويواصل فريقنا العالمي تحقيق تأثيرٍ في كافة أعمالنا بدءًا من إمدادات النفط الحيوية للعالم إلى تطوير تقنيات جديدة للطاقة. وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها مما يساعد على تعزيز النمو والإنتاجية في جميع أنحاء العالم www.aramco.com/ar.

للتواصل مع شركة "بي واي دي":

الهاتف: +86-755-89888888

العنوان: رقم 3009، شارع "بي واي دي"، منطقة بينغشان، شنتشن، الصين

عن شركة "بي واي دي":

"بي واي دي" شركة تقنية متطورة تُعنى بالابتكارات التقنية لحياة أفضل. تأسست في نوفمبر 1994، وبعد 30 عامًا من النمو السريع، أنشأت الشركة أكثر من 30 مجمعًا صناعيًا حول العالم، ولعبت دورًا محوريًا في صناعات الإلكترونيات والسيارات والطاقة الجديدة والنقل بالسكك الحديدية. ومن توليد الطاقة وتخزينها إلى تطبيقاتها، تلتزم شركة "بي واي دي" بتوفير حلول الطاقة الخالية من الانبعاثات. الشركة مدرجة في بورصتي هونغ كونغ وشنتشن، بإيرادات وقيمة سوقية تتجاوز 100 مليار يوان صيني. https://www.bydglobal.com/cn

-انتهى-

#بياناتشركات