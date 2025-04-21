(أبوظبي) – أعلنت شركة "جلف كابيتال"، إحدى أكبر شركات الملكية الخاصة التي تستثمر في المنطقة الواقعة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول آسيا، اليوم عن تخارجها الكامل من مجموعة "كايبر"، في صفقة بيع استراتيجية لشركة "خدمات الطاقة الآسيوية"، وهي شركة هندية مدرجة في بورصة بومباي والبورصة الوطنية الهندية المحدودة. تأتي هذه الصفقة في أعقاب صفقة بيع ناجحة لعمليات "كايبر أستراليا" التي استحوذ عليها الفريق الإداري هناك في الربع الثالث من العام الماضي.

استحوذت شركة "خدمات الطاقة الآسيوية المحدودة" (Asian Energy Services Limited)، وهي شركة هندية رائدة في تقديم الخدمات المتكاملة لقطاعي الطاقة والتعدين، على حصة 100% في مجموعة "كايبر" من كلٍّ من "جلف كابيتال" ومؤسسي شركتي "كايبر" و"OCB لخدمات حقول النفط". ومن المتوقع إتمام عملية الاستحواذ، والتي سيتم تمويلها من خلال مزيج من الاستحقاقات الداخلية للشركة والمديونية، خلال الشهرين المقبلين.

بعد استحواذ "جلف كابيتال" على شركة "OCB لخدمات حقول النفط"، وهي الشركة الرائدة في دبي في مجال توريد أطقم العاملين في قطاع النفط والغاز في أعماق البحار، عملت "جلف كابيتال" بشكل وثيق مع فريق الإدارة للتوسع في الأسواق الآسيوية سريعة النمو. وقد أدى ذلك إلى الاستحواذ على شركة "كايبر العالمية" ومقرها سنغافورة، وهي شركة رائدة في قطاع خدمات البناء والصيانة البحرية. تتمتع "جلف كابيتال" بسجل حافل في بناء شركات رائدة عابرة للحدود في آسيا، من خلال مزيج من عمليات الاستحواذ والنمو الذاتي.

وقال ريتشارد دالاس، كبير المدراء العامين في "جلف كابيتال": "لقد أسسنا في مجموعة ’كايبر‘ منصة عالمية رائدة لخدمات أعمال الطاقة، بالتعاون مع فريق الإدارة. أصبحت مجموعة ’كايبر‘ شركة رائدة عالميًا ولها حضور اليوم في أكثر من 15 دولة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا. وهذا يتيح للمشتري الاستراتيجي الجديد، ’خدمات الطاقة الآسيوية‘، فرصة توسيع نطاق عملياته، والوصول إلى سوق أوسع، ودعم خطط النمو طويلة الأجل."

خلال فترة تملّك "جلف كابيتال"، طبّقت مجموعة "كايبر" برنامج نموّ ركّز على تنويع قاعدة عملائها، وقدراتها الخدمية، ونطاق تغطيتها الجغرافية. وقد سجّلت مجموعة "كايبر" إيرادات بلغت حوالي 68 مليون دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024، وهي شركةٌ تحقق أرباحًا، مما يُعزّز القيمة الاستراتيجية للاستحواذ.

وتعليقًا على ذلك، قال السيد كابيل غارغ، المدير التنفيذي لشركة "خدمات الطاقة الآسيوية المحدودة": "يُمثّل الاستحواذ على مجموعة ’كايبر‘ علامةً فارقةً في مسيرة شركة خدمات الطاقة الآسيوية لتوسيع نطاق حضورها في أسواق الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا. تُمكّننا هذه الخطوة الاستراتيجية من المشاركة بفعالية أكبر في مشاريع الطاقة العالمية، وإنشاء منصةٍ قابلةٍ للتطوير وجاهزةٍ لتحقيق نموٍّ طويل الأمد في المستقبل. سيُشكّل الحضور القوي لمجموعة ’كايبر‘ في هذه المناطق أساسًا قويًا لشركة ’خدمات الطاقة الآسيوية‘ لتوسيع نطاق خدمات التشغيل والصيانة المتكاملة التي تُقدّمها. كما نهدف إلى دعم وتنمية أعمال ’كايبر‘ الحالية. أرحّب بحرارة بفريق إدارة ’كايبر‘ وموظفيها في عائلة شركة ’خدمات الطاقة الآسيوية‘، وأتطلّع إلى العمل معًا بعد إتمام عملية الاستحواذ."

قال ألفارو أبيلا، المدير العام في "جلف كابيتال": "سيدعم استحواذ شركة ’خدمات الطاقة الآسيوية‘ شركة ’كايبر‘ في ترسيخ مكانتها في الأسواق الخمسة عشر التي تعمل فيها وخارجها. خلال فترة استثمارنا، تمكنا من زيادة إيراداتنا بشكل كبير ومضاعفة تواجدنا الجغرافي. والآن، تستعد ’كايبر‘، بالشراكة مع شركة ’خدمات الطاقة الآسيوية‘، لمزيد من النمو والنجاح".

واختتم سايمون كوبر، الشريك التشغيلي للشؤون المالية في "جلف كابيتال"، قائلاً: "نحن فخورون بالتحول والنمو الذي شهدته ’كايبر‘ خلال فترة استثمارنا - من مزود إقليمي للقوى العاملة إلى مشغل عالمي قابل للتوسع بدرجة عالية ويتمتع بحوكمة قوية وانضباط تجاري. تمثل هذه الصفقة مع شركة ’خدمات الطاقة الآسيوية‘ توافقًا استراتيجيًا يفتح آفاقًا واسعة للإمكانات طويلة الأجل لفريق إدارة ’كايبر‘ وقاعدة عملائها العالمية. كما تعكس قدرة ’جلف كابيتال‘ على تحديد منصات عالية الجودة في مجال خدمات الطاقة وتنميتها والتخارج منها من خلال خلق القيمة العملية والتدويل والتنفيذ المنضبط".

نبذة عن "جلف كابيتال"

"جلف كابيتال" هي شركة ملكية خاصة تركز على التحسينات التشغيلية ولديها خبرة تمتد لأكثر من تسعة عشر عاماً في الأسواق الخليجية وحتى بقية أسواق آسيا، والتي تعتبر اليوم من أسرع المناطق نمواً في العالم في مجال الاستثمار. وتتعاون "جلف كابيتال" مع رواد أعمال نشطين وفرق إدارية ممتازة لتزويدها برأس مال النمو والاستشارات الاستراتيجية والخبرات التشغيلية من أجل مساعدتها على بناء شركات عالمية رائدة. تمتلك الشركة باعا طويلا وسجلا ناجحا في الاستثمار في أسواق النمو، حيث أغلقت الشركة منذ تأسيسها 45 استثماراً منذ عام 2006. وتدير الشركة حالياً أكثر من 2.4 مليار دولار أميركي من الأصول موزعة على 7 صناديق وأدوات استثمارية. وكمستثمر متخصص في قطاعات اقتصادية معينة، تركز "جلف كابيتال" اهتمامها على قطاعات قوية ومرنة تتطلع نحو المستقبل مثل قطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وخدمات الأعمال والقطاع الاستهلاكي والاستدامة. وهدف الشركة هو تحقيق القيمة مع تبني حوكمة عالمية المستوى وتطبيق أفضل ممارسات مفاهيم البيئة والاستدامة والحوكمة ومن خلال تركيز عميق على التحسينات التشغيلية والخبرة في القطاعات المعنية لتوفير أداء مستدام وممتاز لجميع المعنيين بأعمالها.

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