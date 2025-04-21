دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت "جوزيف ميوز"، شركة الاستثمار العقاري المتخصصة في المشاريع السكنية الفاخرة في المملكة المتحدة، مشروعها الجديد "30 سانت بولز"، الكائن في حي المجوهرات العريق بمدينة برمنغهام البريطانية، معززةً بذلك محفظتها العقارية مما يفتح آفاقًا حصرية للمستثمرين في دولة الإمارات للدخول إلى أحد أكثر الأسواق العقارية الواعدة.

وبفضل خبرتها الواسعة في دعم المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي في تنمية وتنوع محافظهم العقارية في المملكة المتحدة، تواصل "جوزيف ميوز" تقديم فرص سكنية استثنائية في أكثر المواقع البريطانية رواجًا. ومن خلال مكتبها في "فاونتن فيوز" وسط مدينة دبي، توفّر الشركة تجربة استثمارية متكاملة تشمل الاستشارات المتخصصة، والتحليلات السوقية الدقيقة، وإدارة العقارات من الألف إلى الياء.

وتتولى "جوزيف ميوز" شراكة حصرية مع شركة "إليفيت العقارية" لتقديم مشروع "رقم 30 سانت بولز" إلى السوق، وهو مبنى سكني فاخر يضم 58 شقة أنيقة وبنتهاوسين راقيين، يتميز بإطلالات خلابة على ساحة سانت بولز التاريخية – آخر ساحة جورجية باقية في المدينة – ويعكس توازنًا مثاليًا بين سحر التراث وأناقة الحياة العصرية، مستلهمًا من أجواء حي "مايفير" الشهير في لندن.

وقال جوني كونران، المؤسس والشريك في جوزيف ميوز: "نحن جزء من مشهد الاستثمار في المنطقة منذ حوالي عقد من الزمن، ونفخر بالاستمرار في تقديم فرص استثمارية متميزة لعملائنا في دولة الإمارات. هذه الشراكة مع شركة إليفيت تهدف إلى مساعدة المستثمرين على تأمين مستقبلهم المالي وبناء ثروة مستدامة للأجيال القادمة. السوق العقارية البريطانية، خاصة خارج لندن، تنطوي على فرص واعدة غير مستغلة، والمشاريع مثل ’30 سانت بولز‘ هي خير دليل على ذلك."

ويقع المشروع في منطقة غنية بالحِرف والثقافة، ويقدّم أسلوب حياة متكامل لا يقتصر على الإقامة الفاخرة فحسب، بل يشمل باحة مشتركة مصممة بعناية، وشرفات خاصة، وتصاميم داخلية راقية مزودة بأجهزة متطورة وتفاصيل معمارية أنيقة. كما يتمتع المشروع بموقع استراتيجي قريب من المناطق التجارية والإبداعية في برمنغهام، مع شبكة مواصلات ممتازة تشمل خطوط القطارات الرئيسية وخط "HS2" المرتقب، الذي سيربط برمنغهام بلندن في أقل من 50 دقيقة.

وفي إطار مساعيها لترسيخ حضورها في دولة الإمارات، تواصل "جوزيف ميوز" تقديم فرص استثمارية عالية الجودة في المملكة المتحدة، مدعومة بدعم محلي يُبسّط العملية للمستثمرين. وبسجل حافل يشمل مشاريع ناجحة بقيمة 594 مليون جنيه إسترليني ومحفظة متنامية من المشاريع قيد التنفيذ، تواصل "جوزيف ميوز" إرساء معايير جديدة للاستثمار العقاري العالمي، مقدمةً مسارًا موثوقًا لبناء ثروة مستدامة عبر الأجيال.

وتعتمد الشركة نهجًا يرتكز على تلبية تطلعات العميل، من خلال تقديم حلول عقارية متكاملة وخدمات احترافية خالية من التعقيد، تشمل الرؤى السوقية الدقيقة والإدارة الكاملة للعقارات، ما يتيح للمستثمرين في الإمارات بناء مستقبل مالي آمن ومستدام.

حول شركة جوزيف ميوز:

تُعد "جوزيف ميوز" شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري، تتمتع بخبرة تتجاوز عشر سنوات في تطوير المشاريع السكنية داخل المملكة المتحدة.

تشتهر الشركة بابتكارها وجودتها العالية، حيث تتعاون حصريًا مع مطورين موثوقين لتقديم مشاريع عقارية عالمية المستوى، مع تمكين عملائها من بناء الثروة من خلال الاستثمار في سوق العقارات البريطاني. وتوفر "جوزيف ميوز" خدمات متكاملة تجمع بين شبكة توزيع رائدة على مستوى السوق ودعم مخصص للعملاء، ما يضمن التميز في كل مرحلة من مراحل رحلة الاستثمار.

تتوزع أنشطة الشركة في أربعة أسواق رئيسية حول العالم، تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وجنوب شرق آسيا، وجنوب أفريقيا.

وبفضل التزامها بالجودة ورضا العملاء، أصبحت "جوزيف ميوز" اسمًا موثوقًا في قطاع الاستثمار العقاري داخل المملكة المتحدة، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

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