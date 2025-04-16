تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

ارتفاع التحويلات

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري (يوليو 2024 - يناير 2025) بنحو 82% إلى نحو 20 مليار دولار مقابل نحو 11 مليار دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق، وفق بيان للبنك المركزي الأربعاء.

وعلى أساس شهري، ارتفعت التحويلات في يناير الماضي لنحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال نفس الشهر العام الماضي.

أسعار الدولار

ارتفع سعر الدولار خلال التعاملات الأربعاء، فوق 51 جنيه بعد أن انخفض عن هذا المستوى في الإغلاق السابق. وبلغ الدولار نحو 51.01 جنيه للشراء و51.11 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وجاء هذا بعد أن قفزت العملة الأمريكية خلال الأيام الماضية لمستويات قياسية تخطت 51 جنيه منذ يوم الأحد 6 أبريل، وسط مخاوف من تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية والتوتر التجاري مع الصين.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 51.02 جنيه للشراء و 51.87 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملا الأربعاء، وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4735 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية - نحو 4059 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



أما الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية فسجل 5411 جنيه للجرام.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بالأسعار العالمية للخام - الذي شهد ارتفاعات قوية مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي جراء المخاوف بشأن التوترات التجارية - إضافة لسعر صرف الدولار محليا.

صندوق جديد

أطلقت شركتا منثم لإدارة الثروات وبلتون لإدارة الأصول، صندوق منثم جرو، وهو صندوق مؤشرات للأسهم يتتبع مؤشر EGX 30 Capped، بحسب بيان الأربعاء.

أرقام من مشروع موازنة العام المالي المقبل

تستهدف الحكومة في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي، وخفض العجز الكلي للموازنة إلى 7.3% من الناتج المحلي، وإلى 5.5% في العام المالي 2026-2027، حسب بيان لوزارة المالية.

ومن المستهدف أن تنمو الإيرادات العامة بنسبة 23% خلال العام المالي المقبل، ونمو المصروفات بنسبة 19%.

استثمارات كويتية

نقلت تقارير إعلامية محلية، أن مصر تسعى لجذب استثمارات كويتية جديدة بقيمة 4 مليار دولار خلال العام الجاري في عدة قطاعات تتضمن السياحة، البنوك والنقل والموانئ، من بين إجمالي استثمارات مستهدفة حتى نهاية 2026 بقيمة 6.5 مليار دولار. كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أجرى زيارة للكويت ضمن جولة خليجية تضمنت قطر.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا