مسقط، سلطنة عُمان: أعلنت شركة "أواصر"، المزود الرائد لخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض في سلطنة عمان، عن شراكة استراتيجية مع "مدارك"، المنظومة الابتكارية المتخصصة في دعم ريادة الأعمال والبحث وتبادل المعرفة. تهدف هذه الشراكة إلى احتضان مشاريع الابتكار المتقدمة داخل "أواصر"، مما يعزز التزام الشركة بدفع عجلة التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي في السلطنة.

من خلال هذه الشراكة، ستستفيد "أواصر" من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها "مدارك" في مجالات إدارة الابتكار والبحث والاستشارات الاستراتيجية لتطوير وتنفيذ مبادرات مستقبلية تعزز من الاتصال والحلول الرقمية. وسيركز التعاون على تنمية الكفاءات، ودعم المبادرات الرقمية الرائدة، وتعزيز ثقافة الابتكار المستمر داخل الشركة.

أعرب المهندس عدنان بن محمد العلوي، الرئيس التنفيذي لشركة "أواصر"، عن بالغ سعادته بهذه الشراكة قائلاً: "تمثل شراكتنا مع 'مدارك' محطة مهمة في مسيرة أواصر نحو التميز التكنولوجي. ومن خلال دمج منظومة 'مدارك' مع نهجنا القائم على الابتكار، نسعى إلى استكشاف آفاق جديدة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية، بهدف تقديم حلول متطورة لعملائنا".

ومن جانبه، قال أيمن الزكواني، الرئيس التنفيذي لشركة "مدارك": "نؤمن في مدارك بتمكين المؤسسات من خلال تزويدها بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحفيز الابتكار. وتشكل شراكتنا مع أواصر فرصة للإسهام في تطوير قطاع الاتصالات في عمان عبر مبادرات رائدة تعتمد على البحث وتتماشى مع أهداف التحول الرقمي الوطني".

وأضاف يوجين كومندانت، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "أواصر": "إن الابتكار هو جوهر كل ما نقوم به في أواصر. وتتيح لنا هذه الشراكة مع 'مدارك' تسريع جهودنا في تطوير حلول الجيل القادم التي ستعيد رسم ملامح المشهد الرقمي في عمان. ومن خلال تعزيز ثقافة الإبداع والتفكير المستقبلي، نطمح إلى تقديم قيمة استثنائية لعملائنا وتحقيق نمو مستدام في قطاع الاتصالات".

تهدف هذه المبادرة إلى وضع "أواصر" في طليعة الابتكار الرقمي في السلطنة، مما يضمن لها دورًا محوريًا في تشكيل مستقبل الاتصال والحلول الذكية في المنطقة.

نبذة عن أواصر

تُعد أواصر أول مزود متخصص لخدمات الإنترنت عالية السرعة في سلطنة عمان، حيث تقدم حلولاً تكنولوجية مبتكرة تلبي احتياجات الأفراد والشركات. وكانت الشركة السباقة في إطلاق خدمات الإنترنت بسرعة 1 جيجابت في الثانية للمستهلكين في عام 2017، تلتها بإطلاق رائد لخدمات بسرعة 10 جيجابت في الثانية لأول مرة في السلطنة في عام 2024.

تركز رؤية "أواصر" على تقديم خدمات إنترنت بالألياف البصرية عالية الجودة، مع الحرص على توفير تجربة عملاء استثنائية تلبي تطلعاتهم في عالم رقمي سريع التطور، مما يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال البيانات بسرعات فائقة.

وبفضل التزامها المستمر بالابتكار والجودة، تواصل "أواصر" دورها الريادي في تعزيز الاتصال الرقمي في عمان ودعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

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