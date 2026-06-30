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Cluster2 Airports has achieved a major milestone after 18 of its airports received Level One Accessibility Enhancement Accreditation (AEA) from Airports Council International (ACI), recognising progress in improving accessibility for passengers with disabilities.
The certification assesses airports’ readiness to implement international accessibility standards and promote a more inclusive travel experience in line with global best practices.
The company said the achievement reflects its commitment to strengthening accessibility policies and enhancing services and facilities to meet the needs of diverse passenger groups across its network.
The accredited airports include Prince Naif bin Abdulaziz International Airport in Qassim, King Abdullah bin Abdulaziz International Airport in Jazan, Prince Sultan bin Abdulaziz International Airport in Tabuk, Prince Abdulmohsin bin Abdulaziz International Airport in Yanbu, Abha, Najran, Taif, Arar, Al-Jouf and Hail international airports, as well as Dawadmi, Turaif, Al-Baha, Rafha, Al-Qurayyat, Bisha, Sharurah and Wadi Al-Dawasir airports.
Cluster2 Airports said the recognition underscores its focus on inclusive infrastructure development and aligns with broader efforts to improve passenger experience and operational standards across Saudi Arabia’s regional airport network.
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