دمج 794 إماراتياً في مناصب متنوعة، حيث يحمل أكثر من الثلث درجة البكالوريوس

جيمس تركز على التطوير المهني والتدريب الشخصي والإرشاد

تشمل جهود المجموعة التعاون الاستراتيجي والمبادرات المستمرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة جيمس للتعليم، أضخم وأعرق مزود للتعليم الخاص في الإمارات العربية المتحدة، عن نجاحها في تحقيق جميع أهداف التوطين، مما يعكس التزام المجموعة بتنمية المواهب المحلية ودعم رؤية الإمارات للتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي.

نجحت جيمس في دمج 791 إماراتياً وإماراتية في مناصب متنوعة عبر مجموعة مدارسها، حيث يحمل أكثر من الثلث درجة البكالوريوس.

تشمل المناصب معلمين ومعلمين مساعدين، وأخرى في الإدارة والمالية والموارد البشرية والعلاقات الحكومية وتكنولوجيا المعلومات والدمج والفنون البصرية وتصميم المناهج والإرشاد والتمريض ومكتبات المدارس وموظفي الاستقبال.

وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة جيمس للتعليم: "لقد بذلت جميع مدارسنا الـ42 في الإمارات جهوداً هائلة لتحقيق أهداف التوطين من خلال الترويج لفرص التوظيف المتاحة وتنفيذ مبادرات التطوير المهني. نتطلع إلى الترحيب بالمزيد من الموظفين الإماراتيين الموهوبين بينما نساهم في تعزيز رؤية الإمارات في تعزيز رأس المال البشري الوطني، وتطوير اقتصاد معرفي قوي، وتعزيز النمو الاقتصادي."

من جهتها، قالت فاطمة الشامسي، رئيسة التوطين في مجموعة جيمس للتعليم: "هدفنا هو جذب الإماراتيين ذوي المهارات العالية، وتدريبهم، ووضعهم في المناصب المناسبة، وضمان نموهم المستمر كجزء من برنامجنا للتطوير المهني. نسعى أيضاً إلى تمكين الخريجين الجدد ودعمهم لبناء مستقبل مهني في قطاع التعليم. نتبع نهجاً شاملاً في التعلم والتطوير المهني، وهو أمر جوهري لجذب أفضل المواهب الإماراتية والمحافظة عليها وضمان تقدمها الوظيفي."

تسعى جيمس للتعليم إلى التعاون بشكل مستمر مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ومجلس تنافسية الموارد البشرية الإماراتية. كما تعاونت جيمس مع جامعة زايد، وجامعة الوصل، وأكاديمية الشارقة للتعليم، ووقعت مذكرة تفاهم مع كليات التقنية العليا (HCT) لتأسيس شراكة استراتيجية تغطي مدارسها في جميع الإمارات.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت جيمس في 34 معرضاً للتوظيف ونظمت خمسة أيام توطين للتوظيف المباشر والتعيينات، وقدمت عدداً من برامج التدريب وورش العمل، حيث استفاد المتدربون من جلسات تدريب وإرشاد شخصية حول ممارسات واستراتيجيات التدريس والتعلم الرئيسية، بما في ذلك معايير مناهج وزارة التربية والتعليم والمتطلبات التنظيمية، وإطار تقييم مدارس الإمارات، وسياسة التقييم المدرسية، والتدريس القائم على الأدلة. كما أتيحت للمتدربين الفرصة لمراقبة المعلمين ذوي الخبرة في مجالات تخصصهم، وتطبيق أساليب التدريس المشتركة والمتنوعة في الفصول الدراسية، والانخراط في التخطيط العملي للنمو المهني.

وفازت جيمس مودرن أكاديمي في يونيو 2024 بجائزة نافس المرموقة عن فئة التعليم، تكريماً لجهودها المبذولة في دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، المبادرة الوطنية الرائدة الرامية إلى تعزيز نمو وتطور دولة الإمارات ومواطنيها من خلال توفير فرص التوظيف.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة جيمس للتعليم أطلقت في أكتوبر 2022 مبادرة التوطين الرامية إلى تعزيز القوى العاملة الوطنية في شبكتها من المدارس والخدمات المساندة في دولة الإمارات. ويدعم البرنامج جهود الحكومة الإماراتية الرامية إلى تعزيز التوطين في الوظائف المهارية في القطاع الخاص، فضلاً عن برامج وحوافز نافس التابعة لمجلس تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية.

نبذة عن جيمس للتعليم

تعتبر "جيمس للتعليم" واحدةً من أضخم وأعرق مزودي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم، وهي الخيار الأفضل للتعليم الخاص رفيع المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسست المجموعة في الإمارات عام 1959، وتحظى بسجل استثنائي في تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية.

بدأت مجموعة مدارس جيمس التعليم بمدرسة واحدة في منزل خاص في دبي، ولا تزال حتى اليوم عملاً عائلياً أسسه صني فاركي، وابنه دينو فاركي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي وضع الرؤية والأهداف والاستراتيجية لها لتقدم "جيمس للتعليم" خدماتها لأكثر من 170 ألف طالب من 176 دولة عبر شبكة متنامية من المدارس ومؤسسة خيرية، ساعية لتحقيق رؤية مؤسسها في توفير أرقى مستويات التعليم للطلبة.

يتقدم الطلبة خريجي مدارس المجموعة إلى أفضل الجامعات في العالم، حيث تم قبول طلبة المجموعة على مدى السنوات الخمس الماضية في أكثر من 1,050 جامعة في 53 دولة، بما في ذلك جميع الجامعات الثماني ضمن رابطة اللبلاب في الولايات المتحدة وجميع الجامعات والكليات الـ24 في مجموعة راسل في المملكة المتحدة.

تلتزم المجموعة بتقديم تعليم رفيع المستوى من خلال الاستثمار المستمر في البنية التحتية التعليمية وتدريب المعلمين، إلى جانب اعتماد التكنولوجيا الحديثة، مما يضمن حصول كل طالب على فرصة لتحقيق أقصى إمكاناته، حيث تلعب المجموعة دوراً محورياً في المجتمع من خلال برامجها الاجتماعية والتثقيفية التي تعزز قيم التعاون والتفوق الأكاديمي والتنمية الشخصية.

وبفضل رؤية القيادة الحكيمة تواصل المجموعة جهودها لتطوير وتوسيع نطاق تأثيرها الإيجابي في المجال التعليمي، مع الحفاظ على روح الابتكار والتفاني في تربية أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة ونجاح.

لمزيد من المعلومات حول جيمس للتعليم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.gemseducation.com

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