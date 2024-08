أشار تقرير "أساليب البناء المعاصرة" (How We Build Now) الصادر عن "بروكور"، و"سينسوس وايد" (Censuswide)، إلى أن قادة الأعمال يدركون الأهمية البالغة للاستخدام الفعال للبيانات، حيث يعتقد 27% منهم أنَّ بإمكانهم توفير ما يصل إلى 25% من الوقت اللازم لإنجاز المشاريع من خلال الحدّ من إعادة تنفيذ العمل، في حين يرى 32% منهم بأن شركاتهم يُمكن أن توفر ما يصل إلى 29% من تكاليف المشاريع من خلال جمع البيانات وتكاملها وتوحيدها بكفاءة أعلى.

وذكر التقرير أن 80% من صُنّاع القرار يعتبرون أنّ التقلّبات في قطاع البناء والاقتصاد عموماً شكّلت حافزاً مهماً لنمو الاستثمارات في التحوّل الرقمي خلال الأشهر الستة الماضية، ما يُعكس تنامي التركيز على مواكبة التطوّرات التكنولوجية لدفع عجلة النمو وتعزيز الكفاءة في القطاع.

وأكدّ باسل طاشوالي، اختصاصي تكنولوجيا البناء في بلدية دبي، أن البلدية تولي أهميةً كبيرة للتكنولوجيا الرقمية، لاسيما على صعيد تطوير نُظُم المعلومات الجغرافية، والتسليم الرقمي، وتطوير البيانات، ودمج الذكاء الاصطناعي. وأشار طاشوالي إلى أنَّ بلدية دبي تمكنت من إتمام اللوائح التنظيمية لاستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد وإصدار تراخيص استخدامها في مجال البناء، وأطلقت عدداً من مبادرات نمذجة معلومات البناء، من ضمنها التفويضات ومنظومات التدقيق عبر الإنترنت والمعايير الإلكترونية.

وأوضح طاشوالي أنَّ الاستخدام واسع النطاق للطباعة ثلاثية الأبعاد شهد نمواً ملحوظاً على صعيد الاعتماد والتنظيم على مرّ الأعوام، ما يجسد التزام دبي بتعزيز التقدُّم التكنولوجي في القطاعات الرئيسية. وأشار طاشوالي إلى أنَّ منهجيات البناء الحديثة، كالبناء المتزامن على سبيل المثال، تتيح إنجاز العديد من مهام المشاريع في آنٍ واحد، وتؤدي إلى تقليل مدة إنجاز المشاريع ورفع كفاءتها.

وأشار طاشوالي إلى أنَّ الأسباب الرئيسية للتردد في تبني التكنولوجيا تتمثل في صعوبة التعلُّم المرتبطة بالتطوير، مؤكداً ضرورة قبول هذا الواقع على اعتبار أنَّ التعلم وارتكاب الأخطاء جزءٌ أساسي من عملية البحث والتطوير ووسيلة للمضي قدماً.

بدورها، أكدت مادلين سكيلين، المدير الأول للتسويق لدى شركة "بروكور"، أن إفساح المجال أمام ارتكاب الأخطاء يعد جزءً من عملية التطوُّر ويمهد الطريق نحو النجاح على المدى الطويل، مشيرةً إلى ضرورة تركيز الشركات على تمكين الأفراد من تطوير قدراتهم في مجال المنظومات الذكية والتقنيات الحديثة في سبيل إعداد القوى العاملة للمستقبل ورفدها بالأدوات المناسبة لتحسين النتائج.

