يتضمن التقرير الذي تم إطلاقه في معرض هانوفر ميسي 2025 في ألمانيا (31 مارس - 4 أبريل)، رؤى وأفكار من العملاء وشركاء الصناعة ومستشرفي المستقبل والمديرين التنفيذيين في تاتا للخدمات الاستشارية ويقدم مخططًا استراتيجيًا للتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية

يندرج تقرير تاتا للخدمات الاستشارية حول تقنية التوأم الرقمي TCS Digital Twindex للصناعات التحويلية الجاهزة للمستقبل في إطار سلسلة تقارير مشتركة عبر الصناعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت شركة تاتا للخدمات الإستشارية، (المدرجة في بورصة بومباي للأوراق الماليةBSE: تحت الرمز 532540، وفي السوق الوطنية للأوراق المالية NSE تحت الرمزTCS)، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والاستشارات وحلول الأعمال، تقريرها للصناعات التحويلية الجاهزة للمستقبل TCS Digital Twindex، وذلك على هامش فعاليات معرض هانوفر ميسي 2025 في ألمانيا، أحد المعارض التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية في العالم. يكتسب هذا التقرير أهمية خاصة، حيث يكشف آلية عمل تقنية التوأم الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي ودورها في تحول قطاع الصناعات التحويلية وتعزيز الكفاءة والقدرة على التكيف والمرونة.

يستند التقرير إلى رؤى وأفكار رواد الصناعة وقادة التكنولوجيا مثل سيمنز وشنايدر إلكتريك وإنفيديا وجاكوار لاند روفر، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين ومستشرفي المستقبل في تاتا للخدمات الاستشارية. ويقدم نظرة متعمقة حول سبل اعتماد تقنية التوأم الرقمي، وتنامي النظم البيئية الاستباقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال البحوث النوعية، يشمل التقرير محادثات ونقاشات ورؤى مستقبلية مختارة من خلال مقابلات مع قادة الصناعة. وساهم تواجد شركة تاتا للخدمات الاستشارية في قطاع الصناعات التحويلية الممتد لعدة عقود، والخبرة العميقة في هذا المجال، وحلول التوأم الرقمي المتقدمة، وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة، في إضفاء المزيد من العمق والمصداقية على التقرير ، ليشكل انطلاقة لحوار هادف حول كيفية تكيّف وتحول الشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول.

وقال رئيس قسم التصنيع في تاتا للخدمات الاستشارية أنوبام سينغال،:" نحن على أعتاب عصرٍ جديد في قطاع الصناعات التحويلية، مدفوعًا بتقنيات التوأم الرقمي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتقدم القائم على الطاقة الكمية، والالتزام العميق بكافة المجالات من السلامة إلى الاستدامة. ويجسد تقرير تاتا للخدمات الاستشارية "TCS Digital Twindex للصناعات التحويلية الجاهزة للمستقبل"، رؤيتنا لبناء مؤسسات ذكية ومستقبلية وقادرة على التكيف، وإعادة تعريف القدرة التنافسية للصناعة وإثراء حياة المواطنين والمجتمعات في جميع أنحاء العالم".

وفي ظل الحاجة المتنامية إلى الأتمتة والاستدامة، يقدم التقرير خطة استراتيجية للشركات المصنعة لتحقيق النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي المدفوع بتقنيات التوأم الرقم. ويسلط التقرير الضوء، على كيفية تلاقي التوائم الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والروبوتات التعاونية (Cobots)، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، وبرامج الذكاء الاصطناعي المادي، والحوسبة الطرفية، لإنشاء أنظمة تصنيع أكثر ذكاءً واستدامة وتركيزًا على الإنسان، ما يتيح التحول والتكيّف الاستباقي في الشركات التي تركز على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول.

وحدد تقرير تاتا للخدمات الاستشارية TCS Digital Twindex خمس اتجاهات رئيسية، من شأنها أن تشكل مستقبل الصناعات التحويلية:

الصناعة 4.5 وما بعدها: ستشهد المرحلة التالية من تطور الصناعات التحويلية، تلاقي الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتقنية التوأم الرقمي، لتمكين المؤسسات من التعامل بطريقة استباقية والتكيّف مع التطورات.

التوائم الرقمية تُشكل بنية البيانات في الوقت الفعلي: تعمل بمثابة نسيج رابط لذكاء المؤسسات والشركات، وتتيح تزامن البيانات في الوقت الفعلي لتعزيز الرؤى الاستباقية والمرونة التشغيلية.

الذكاء الاصطناعي كمنسق للذكاء: تتطور أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى ما هو أبعد من حالات الاستخدام المحدودة، لتتمكن من تنظيم القرارات والمحاكاة والتحسينات عبر سلسلة قيمة التصنيع.

التصنيع المعياري والذكي: التحول نحو نماذج الإنتاج اللامركزية والقابلة للتوصيل والتشغيل والمدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي، ما يتيح ممارسات التصنيع المتجاوبة والذكية والمحلية على نطاق واسع.

التناغم بين الإنسان والذكاء الاصطناعي في الصناعات التحويلية: سيساهم الذكاء الاصطناعي في القيام بدورٍ متنامي في تعزيز القدرات البشرية، ودعم اتخاذ القرارات بشكل أفضل، وتحسين معايير السلامة، وتمكين التعاون السلس بين الأشخاص والأنظمة الذكية على أرض المصنع.

وقال نائب رئيس شركة إنفيديا لحلولOmniverse وتكنولوجيا المحاكاة، القس ليباريديان:"ينشأ الذكاء الاصطناعي المادي والصناعي في بيئة المحاكاة، حيث يُمكن اختباره والتحقق من صحته قبل تطبيقه في العالم الحقيقي. ومن خلال العمل على سد الفجوة بين العالم الرقمي والواقعي، تُمهّد الصناعات الثقيلة العالمية الطريق للتصنيع المُعرّف بالبرمجيات والأنظمة الذكية ذاتية التشغيل".

وفي ظل توجه المصنّعين نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، يُشدّد الخبراء على أن الرقمنة هي الخطوة الأولى الأساسية. فبدون العمليات الرقمية، تبقى الأتمتة الحقيقية ونشر الذكاء الاصطناعي بعيدَي المنال.

من جهته قال رئيس قسم إنشاء العروض، خدمات الأتمتة الصناعية، في شركة شنايدر إلكتريك، هيلينيو جيلابيرت،:"في ظل عدم اعتماد الرقمنة، لا يمكن استخدام الأتمتة. وفي غياب الأتمتة، يصعب نشر الذكاء الاصطناعي. لذا ولتحقيق الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي والتوأم الرقمي، يجب اعتماد استراتيجية رقمنة واضحة، عند ذلك فقط يمكن المضي قدمًا نحو التحسين القائم على الذكاء الاصطناعي".

هذا ويؤكد التقرير على أهمية القيام بالاختبار الافتراضي الأولي، من خلال تقنية التوأم الرقمي لبناء أنظمة مرنة ومستقلة. إذ يمكن للمصنعين، عبر تحسين العمليات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في البيئة الافتراضية، تقليل الأخطاء وتحسين الكفاءة عند التوسع في الإنتاج الفعلي.

وقالت مديرة التحول الرقمي والابتكار في العمليات الصناعية لدى جاكوار لاند روفر، بولينا شميلارز: "تُجسد تقنية التوأم الرقمي، تغييراً جذرياً خلال رحلتنا مع الذكاء الاصطناعي. إذ أنها توفر كميات هائلة من البيانات الجديدة، كما تقدم وجهات نظر ورؤى جديدة، وتتيح آفاقاً واسعة من السيناريوهات الخاصة بالاستكشاف والابتكار".

ويؤكد تقرير تاتا للخدمات الاستشارية، على ضرورة بقاء الخبرة البشرية في صميم عملية اتخاذ القرارات، حتى مع توسع دور الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحسين العمليات. كما يُتوقع أن يُعزز الذكاء الاصطناعي في المستقبل القدرات البشرية بدلاً من استبدالها. وفي الوقت عينه، يحذر التقرير من أن تأخير تبني الذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي، من شأنه إضعاف قدرة الشركات المصنعة على التنافس. وقد تواجه الشركات التي تفشل في تبني هذه التقنيات التحولية، خطر التراجع.

من جهته قال نائب الرئيس الأول، البرمجيات الرقمية للتصنيع، والرئيس التنفيذي لشركة سيمنز لبرمجيات الصناعات الرقمية في إسرائيل، زفي فيور،: "يمكنكم تخيل الواقع في العقد المقبل حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مساعدتنا في اتخاذ قرارات أفضل، وتحديد المشاكل قبل حدوثها. يمكننا العمل على حل هذه المشاكل والحفاظ على سير الإنتاج بسلاسة، والتأكد من وصول جميع اللوجستيات إلى المكان الصحيح في الوقت المناسب. إنه المكان الذي يعد بتغيير على مستوى عالٍ جداً".

شاركت شركة تاتا للخدمات الاستشارية في معرض هانوفر ميسي 2025، الذي انعقد خلال الفترة الممتدة من 31 مارس إلى 4 أبريل، في هانوفر، ألمانيا. وعرضت الشركة في الجناح G16 في القاعدة 17، حلولاً مبتكرة عبر منصات التوأم الرقمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي المادي، وإنترنت الأشياء والهندسة الرقمية، والأمن السيبراني، والتصنيع المستدام، والتي تُعتبر عنصر تمكين للشركات المصنعة لتصبح مؤسسات قادرة على التكيّف وجاهزة للمستقبل ومصممة لعصر جديد من الريادة في الصناعة. للمزيد من المعلومات حول مشاركتنا يرجى زيارة: https://www.tcs.com/who-we-are/events/hannover-messe-2025

نبذة عن تاتا للخدمات الإستشارية (TCS)

تاتا للخدمات الإستشاريةTCS ، هي مؤسسة مختصة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات وحلول الاستشارات والأعمال، حيث ساهمت في مسيرة التحول الرقمي للعديد من أكبر الشركات في العالم على مدى 55 عاماً. ويتم تقديم مجموعة خدمات وحلول الأعمال والتكنولوجيا والهندسة التي تقودها الاستشارات والمدعومة بالمعرفة من خلال نموذج التسليم الفريد الخاص بها Location Independent Agile™ ، والمعترف به كمعيار للتميّز في تطوير البرمجيات.

وانطلاقاً من موقعها كجزء من مجموعة Tata، أكبر مجموعة أعمال متعددة الجنسيات في الهند، تضم تاتا للخدمات الإستشارية، أكثر من 608000 من أفضل المستشارين المدربين في العالم في 55 دولة. وحققت الشركة إيرادات موحدة بقيمة 27.9 مليار دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، وهي مدرجة في بورصة بومباي للأوراق المالية والبورصة الوطنية في الهند. ونجحت شركة تاتا للخدمات الاستشارية من خلال موقفها الاستباقي بشأن تغير المناخ وأنشطتها الحائزة على جوائز مع المجتمعات في جميع أنحاء العالم، في تعزيز مكانتها في مؤشرات الاستدامة الرائدة مثل مؤشرات الاستدامة العالمية التي توفرها شركة MSCI ومؤشر FTSE4Goodللأسواق الناشئة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة www.tcs.com.

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