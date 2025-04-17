أظهر السوق العقاري في دبي نموًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2025، مع تسجيل 45,474 صفقة بلغت قيمتها 142.7 مليار درهم إماراتي، ما يعكس زيادة بنسبة 22% في عدد المعاملات و30% في قيمتها.

حقق قطاع العقارات الجاهزة في دبي أرقامًا قياسية جديدة من حيث عدد المعاملات والقيمة خلال الربع الأول من عام 2025، بإجمالي 20,034 صفقة وصلت قيمتها إلى 87.5 مليار درهم، أي بزيادة نسبتها 21% في العدد و34% في القيمة مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

واصلت صفقات العقارات الجاهزة في أبوظبي ارتفاعها خلال الربع الأول من عام 2025، مع نمو في القيمة بنسبة 75% على أساس سنوي، وزيادة بنسبة 9% في عدد المعاملات، ويُحتمل أن يكون ذلك مدفوعًا بصفقات تجارية كبيرة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تكشف مؤشرات الربع الأول من عام 2025 الصادرة عن "بروبرتي فايندر"، المنصة العقارية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن زخم قوي في السوق العقاري بدولة الإمارات، حيث شهدت كل من دبي وأبوظبي انطلاقة قوية للعام – وإن كانت لأسباب مختلفة.

سجلت دبي مستويات تاريخية من حيث عدد المعاملات العقارية وقيمتها، محققةً بذلك أقوى أداء لها في ربع أول منذ أكثر من عقد. فقد تم تسجيل 45,474 صفقة بلغت قيمتها 142.7 مليار درهم إماراتي، ما يعكس نموًا بنسبة 22% في عدد المعاملات و30% في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. ويُعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى النشاط القياسي في مبيعات العقارات على الخريطة والمعاملات في سوق العقارات الجاهزة.

وقد شكلت مبيعات العقارات على الخارطة 56% من إجمالي عدد المعاملات في دبي، حيث بلغ عددها 25,440 صفقة، ما يمثل زيادة سنوية قدرها 24%، وبقيمة إجمالية بلغت 55.2 مليار درهم، مقارنة بـ 44.5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024.

أما سوق العقارات الجاهزة، فقد سجل بدوره أداءً لافتًا، مع 20,034 صفقة بلغت قيمتها 87.5 مليار درهم إماراتي، ما يمثل زيادة بنسبة 21% في عدد المعاملات و34% في القيمة، وهو أعلى مستوى ربع سنوي يتم تسجيله على الإطلاق لهذا القطاع.

وتعكس هذه الأرقام في دبي طلبًا مستدامًا من المستخدمين النهائيين والمستثمرين على حد سواء، ويبدو أن التحول التدريجي من الإيجار إلى التملك – بدعم من ارتفاع أسعار الإيجارات – ساهم في دفع المزيد من السكان نحو استكشاف فرص التملك العقاري.

وفي الوقت نفسه، شهدت أبوظبي ارتفاعَا في سوق العقارات الجاهزة، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 9% في عدد المعاملات، وزيادة لافتة في القيمة بلغت 75% على أساس سنوي، مدفوعة بصفقات تجارية كبيرة وطلب متزايد على الوحدات السكنية الجاهزة.

وقد ارتفعت المعاملات السكنية الجاهزة بنسبة 5% من حيث العدد، و33% من حيث القيمة، ما يشير إلى تفضيل متنامٍ لدى المشترين للعقارات الجاهزة القابلة للسكن الفوري.

وفيما يلي أبرز المحاور التي تناولها التقرير:

سوق العقارات على الخارطة

دبي:

لا يزال السوق العقاري في دبي يُصنّف ضمن أقوى الأسواق أداءً على مستوى العالم، حيث شهد الربع الأول من عام 2025 زيادة كبيرة في إجمالي عدد الصفقات. فقد تم تسجيل 45,474 صفقة، بزيادة سنوية قدرها 22%، بينما ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 30% لتصل إلى 142.7 مليار درهم إماراتي، وهو أعلى حجم وقيمة معاملات يتم تسجيله في ربع أول على الإطلاق.

وخلال الربع الأول من عام 2025، سجل سوق العقارات على الخارطة في دبي أفضل أداء له في ربع أول منذ عقد من الزمن، حيث شكلت الصفقات على الخارطة 56% من إجمالي عدد المعاملات. وقد بلغ عدد هذه الصفقات 25,440 صفقة، مقارنة بـ 20,557 صفقة خلال الربع الأول من عام 2024، ما يمثل نموًا سنويًا قدره 24%، مدفوعًا بثقة قوية من قبل المستثمرين متوسطي وطويلي الأجل.

أما من حيث القيمة، فقد شهد قطاع العقارات على الخارطة نموًا ملحوظًا أيضًا، بزيادة سنوية نسبتها 24%، حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه المبيعات 55.2 مليار درهم إماراتي، مقارنة بـ 44.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل هذه القيمة 39% من إجمالي قيمة المعاملات في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس استمرار جاذبية مشاريع التطوير المستقبلية في دبي.

أبوظبي: سجلت سوق العقارات في أبوظبي ما يقارب 2,496 صفقة خلال الربع الأول من العام، بإجمالي قيمة بلغت 9.6 مليار درهم إماراتي. ومن ضمنها، تم تسجيل نحو 1,332 صفقة لعقارات على الخارطة، بقيمة إجمالية وصلت إلى 4.9 مليار درهم، ما يعكس وجود اهتمام مستمر بالمشاريع قيد التطوير، رغم التوجه العام نحو العقارات الجاهزة.



سوق العقارات الجاهزة

دبي:

تم تسجيل رقم قياسي جديد على مستوى ربع سنوي، متجاوزًا متوسط حجم وقيمة الصفقات الفصلية لعام 2024؛ حيث تجاوز حجم الصفقات متوسط العام الماضي بنسبة 12%، بينما ارتفعت القيمة بنسبة 19%، ما يؤكد استمرار الزخم الإيجابي القوي في السوق العقاري في دبي مع بداية عام 2025.

وأظهرت معاملات العقارات القائمة نموًا سنويًا بنسبة 21% من حيث عدد الصفقات، حيث تم تسجيل نحو 20,034 صفقة، بلغت قيمتها الإجمالية 87.5 مليار درهم إماراتي. وقد ارتفعت قيمة هذه المعاملات بنسبة 34% مقارنة بـ 65.3 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2024.

وشكلت مبيعات العقارات الجاهزة ما يقارب 44% من إجمالي حجم المعاملات العقارية في دبي خلال هذه الفترة.

أبوظبي:

في أبوظبي، تم تسجيل 1,164 صفقة عقارات جاهزة خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يمثل 47% من إجمالي عدد المعاملات في الإمارة، مقارنة بـ 1,066 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت هذه الفئة من العقارات 49% من إجمالي قيمة المعاملات، ما يشير إلى زيادة واضحة في قيمتها بنسبة 75%، ونمو في العدد بنسبة 9% على أساس سنوي.

ومن حيث العقارات السكنية الجاهزة، فقد شكّلت 88% من إجمالي عدد المعاملات في هذا القطاع، و 60% من إجمالي القيمة، في حين توزعت النسبة المتبقية على العقارات التجارية والاستخدامات الأخرى. وقد ارتفع عدد صفقات الوحدات السكنية الجاهزة بنسبة 5%، بينما ارتفعت القيمة بنسبة 33% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، ما يعكس تفضيل المشترين المتزايد للوحدات الجاهزة للسكن.

ارتفاع ثقة المستثمرين

قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى بروبرتي فايندر: "شهد هذا العام انطلاقة قوية، لا سيما في دبي، حيث لا تزال ثقة المستثمرين في ارتفاع مستمر بشأن فرص النمو طويلة الأمد. أما في أبوظبي، فإننا نلاحظ تغيّرًا في سلوك المشترين يعكس اهتمامًا متزايدًا بالعقارات الجاهزة عالية الجودة والمناسبة للانتقال الفوري. ومن منظور دولي، فإن التحولات في السياسات العالمية وتراجع قيمة الدولار يسهمان في تعزيز الاهتمام المتزايد بفرص الاستثمار العقاري في دولة الإمارات".

وأضاف: "بصورة عامة، يواصل السوق العقاري في دولة الإمارات تأكيد مكانته كنظام بيئي موحّد، موثوق، وقادر على المنافسة على الصعيد العالمي، بدعم من مبادرات ريادية مثل "تحالف دبي العقاري" الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك، والذي يجمع بين شركاء من القطاعين العام والخاص".

وتابع: "وبالتوازي، تُسهم الشراكة بين دائرة الأراضي والأملاك وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، والرامية إلى ربط سجل العقارات في الإمارة بتقنيات ترميز الأصول العقارية، في تمكين الملكية الجزئية للعقارات، مما يُعد خطوة محورية نحو إتاحة المجال أمام شريحة أوسع من المستثمرين لدخول سوق دبي العقاري. وتُسهم هذه التطورات مجتمعة في بناء سوق عقاري أكثر ذكاءً، وشمولية، وجاذبية للاستثمار".

واختتم بالقول: "بصفتها شركة تكنولوجيا عقارية رائدة في المنطقة، تلتزم بروبرتي فايندر بتمكين الباحثين عن منازل من خلال توفير بيانات دقيقة وآنية، إلى جانب دعم شركائنا من خلال تزويدهم برؤى وتحليلات متقدمة لمواكبة التحولات المستمرة في السوق".

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نبذة عن بروبرتي فايندر

بروبرتي فايندر هي بوابة عقارية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد أخذت على عاتقها مهمة تحفيز المستهلكين وإلهامهم للحصول على حياة أفضل يستحقونها. وتربط بروبرتي فايندر الملايين من الباحثين عن العقارات بآلاف المتخصصين في قطاع العقارات يومياً، وهي المكان الأمثل للانطلاق في رحلة سهلة وحافلة للبحث عن المنازل وإيجاد التمويل المناسب لكل من المشترين والمستأجرين. ومنذ تأسيسها في عام 2007، تطورت بروبرتي فايندر وحققت نجاحات متلاحقة جعلت منها منصة موثوقة للمطورين والوسطاء العقاريين والباحثين عن العقارات لاتخاذ قرارات مبنية على المعرفة فيما يتعلق بالعقارات.

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