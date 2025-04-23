أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدرت بيوت، البوابة العقارية الرائدة في دولة الإمارات، تقريرها لسوق العقارات في أبوظبي للربع الأول من عام 2025، والذي أبرز الأداء القوي للسوق العقاري في العاصمة. وأظهر التقرير زيادة ملحوظة في عدد الصفقات العقارية، مما يعكس ثقة متنامية من المستثمرين. ويُعزى هذا الزخم الإيجابي إلى ارتفاع قيمة رأس المال، إلى جانب ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية واعدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

اتجاهات الاستثمار العقاري في أبوظبي للربع الأول من عام 2025

ويواصل سوق العقارات في أبوظبي جذب المستثمرين من مختلف الفئات، مع توفر فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات الميزانيات المختلفة. فقد استقطبت المجمعات السكنية مثل الريف، والغدير، ومدينة خليفة، والشامخة المشترين الباحثين عن عقارات بأسعار منخفضة. وفي المقابل، شهد القطاع العقاري المتوسط اهتمامًا متزايدًا في مناطق مثل جزيرة الريم، ومدينة مصدر، وبني ياس، والسمحة، وحدائق الراحة، نظرًا لما توفره من توازن بين الأسعار المتوسط والمرافق الحديثة. أما في القطاع الفاخر، فقد حافظت الوجهات الساحلية المتميزة مثل جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وشاطئ الراحة على جاذبيتها للمستثمرين٬ ممن يبحثون عن أصول مجزية ومستقرة.

وعلى صعيد الأسعار، سجّل القطاع متوسط التكلفة زيادات طفيفة بلغت حتى 2% للشقق والفلل، في حين أظهرت مناطق مثل السمحة أداءً أقوى بارتفاع وصل إلى 7.20%. كما ارتفعت أسعار الشقق في مناطق مثل جزيرة الريم ومدينة مصدر بنسبة وصلت إلى 4%، ما يعكس استقرار السوق ويعزّز ثقة المستثمرين. وفي قطاع العقارات الفاخرة، تراوحت الزيادات بين 2% و7% للشقق، وبلغت 4% للفلل. ووفقًا لتقرير بيوت لسوق أبوظبي في الربع الأول من عام 2025، تصدّرت جزيرة ياس قائمة النمو في قطاع الشقق الفاخرة بنسبة 6.57%، مما يؤكد استمرار الطلب على العقارات الفاخرة في الإمارة.

تحليلات عائد الاستثمار - سوق العقارات في أبوظبي

وواصلت أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 تقديم عوائد استثمارية قوية للمستثمرين الباحثين عن دخل إيجاري مستدام، مع تحقيق نتائج إيجابية في مختلف فئات السوق. ففي قطاع الشقق ذات الأسعار المنخفضة، سجّلت منطقتا الريف والغدير عوائد إيجارية استثنائية بلغت 8.38% و9.95% على التوالي، ما يجعلها من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمار. كما حققت مجمعات الشقق متوسطة السعر، مثل جزيرة الريم، وبني ياس، ومدينة مصدر، عوائد مجزية تراوحت بين 5.57% و7.60%. أما الشقق الفاخرة في شاطئ الراحة، وجزيرة ياس، وجزيرة السعديات، فقد حققت عوائد تراوحت بين 3.88% و7.37%، ما يعكس استقرار الطلب على العقارات الراقية.

وفي قطاع الفلل، تصدرت منطقة الريف فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة بعائد استثماري قوي بلغ 6.45%. كما حققت مجمعات الفلل متوسطة السعر مثل حدائق الراحة والسمحة عوائد إيجارية تراوحت بين 5% و7%. فيما واصلت وجهات الفلل الفاخرة، مثل جزيرة ياس، وجزيرة السعديات، وشاطئ الراحة، جذب المستثمرين بعوائد تجاوزت 4.55%، مما يعزز مكانة أبوظبي كبيئة استثمارية موثوقة ومتنوعة.

ديناميكيات سوق العقارات على المخطط

وشهد سوق العقارات على المخطط في أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 نشاطًا ملحوظًا، مع بروز عدد من المشاريع الاستراتيجية التي لاقت اهتمامًا واسعًا من المستثمرين والمشترين المحتملين. فقد تصدّر كل من الريمان 1 وبلوم ليفينج قائمة الخيارات الاستثمارية المفضلة ضمن فئة الشقق ذات الأسعار المنخفضة، في حين جذبت مشاريع ياس بيتش ريزيدنس ومنطقة السعديات الثقافية اهتمامًا متزايدًا من الباحثين عن شقق فاخرة على المخطط، بفضل تصاميمها العصرية ومواقعها الحيوية.

وفي قطاع الفلل على المخطط، حافظت مشاريع مثل تلال الريم، بلوم ليفينج، والريمان 2 على هيمنتها ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة. كما تركزت اتجاهات البحث عن الفلل الفاخرة على مشاريع واعدة في بحيرات السعديات وياس إيكرز، اللتين واصلتا جذب رؤوس أموال كبيرة بفضل خطط التطوير الشاملة وجودة الحياة التي توفرها. ويعكس هذا النشاط الاستراتيجي اهتمام المستثمرين المستمر بالمجمعات السكنية المتكاملة ذات الإمكانات العالية للعائد طويل الأجل.

أداء سوق تأجير العقارات في أبوظبي

وأظهر تقرير بيوت لسوق الإيجارات في أبوظبي عن اتجاه تصاعدي عام في قيم الإيجار، رغم التفاوت بين المناطق والفئات السكنية. وتركّز اهتمام الباحثين عن شقق بأسعار منخفضة في مناطق مثل مدينة خليفة، والرحبة، والشامخة، بينما شكّلت مدينة خليفة، والرحبة، ومدينة شخبوط أبرز وجهات الباحثين عن فلل بأسعار منخفضة. أما في فئة الإيجارات المتوسطة، فقد استحوذت مناطق مثل جزيرة الريم، والخالدية، والمرور على اهتمام الباحثين عن الشقق، في حين برزت مدينة محمد بن زايد، والمرور، والمشرف كخيارات مفضلة لاستئجار الفلل. وضمن فئة العقارات الفاخرة، حافظت شاطئ الراحة، وجزيرة السعديات، وجزيرة ياس على جاذبيتها للشقق، بينما سيطرت ياس، والسعديات، والبطين على قطاع الفلل الفاخرة للإيجار.

وسجّلت أسعار الإيجارات أداءً متباينًا بين الفئات، إذ انخفضت إيجارات الشقق المنخفضة في معظم المناطق باستثناء مدينة خليفة التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.33%. كما ارتفعت إيجارات الشقق متوسطة الحجم بنسبة بلغت 4.66%، مع تسجيل جزيرة الريم أعلى نسبة نمو. وفي الفئة الفاخرة، ارتفعت الإيجارات في شاطئ الراحة وجزيرة ياس بنسبة 5.03% و6.32% على التوالي، بينما سجلت جزيرة السعديات تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.15%. أما في سوق الفلل، فقد شهدت مدينة خليفة تراجعًا بسيطًا بنسبة 0.22%، بينما سجّلت مدينة شخبوط نموًا بنسبة 1.20%. وبرز أداء الفلل متوسطة الحجم، خاصة في مدينة محمد بن زايد، التي شهدت ارتفاعًا قويًا بنسبة 7.76%. وفي القطاع الفاخر، سجّلت جزيرة السعديات والبطين زيادات ملحوظة بنسبة 7.06% و14.2% على التوالي، مقابل تراجع في جزيرة ياس بنسبة 3.28%.

توقعات سوق العقارات في أبوظبي لعام 2025

وواصل سوق العقارات في أبوظبي أداءه القوي خلال الربع الأول من عام 2025، مستفيدًا من الزخم الإيجابي الذي تحقق في عام 2024، حيث تم تسجيل 28,249 صفقة عقارية، بزيادة سنوية بلغت 24.2%، وبقيمة إجمالية تجاوزت 96.2 مليار درهم إماراتي.

وفي إطار الجاذبية المتزايدة للاستثمار الدولي، استقطب القطاع تدفقات نقدية مباشرة بقيمة 7.86 مليار درهم إماراتي من أكثر من 2,300 مستثمر دولي يمثلون 105 جنسيات. كما ساهم إطلاق 38 مشروعًا جديدًا على الخارطة وتسليم 12 مشروعًا بارزًا في تعزيز تنوّع محفظة أبوظبي العقارية، موفّرًا فرصًا استثمارية غنية تجمع بين التصميم المعماري المتميز والمواقع الاستراتيجية، مع تنوع واضح في مستويات الأسعار لتلبية مختلف احتياجات السوق.

وفي تعليقه على التقرير٬ قال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت٬ ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

"يواصل القطاع العقاري في أبوظبي أداءه القوي خلال عام 2025، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمستثمرين العالميين. ويُعزى هذا الزخم الإيجابي إلى تدفقات رؤوس الأموال من صناديق أصحاب الثروات، إلى جانب النمو المتسارع في قطاع ريادة الأعمال، ما ساهم في تجدد الاهتمام بالسوق العقارية في الإمارة. ومع إطلاق أكثر من 30 مشروع جديد، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.8 مليار درهم خلال عام 2024، فضلاً عن التركيز المتزايد على توثيق المعاملات العقارية، تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كمركز استثماري ذكي ومتطور في قطاع العقارات."

وأضاف: "نفخر في بيوت بدعمنا المستمر لجهود الحكومة الرامية إلى بناء سوق عقارية تتمتع بمستوى أعلى من الشفافية والنضج. ويأتي إطلاق برنامج تروبروكر (TruBroker) ضمن إطار التزامنا بتقديم حلول موثوقة وأكثر احترافية، تُمكّن الباحثين عن العقارات من استكشاف سوق أبوظبي بثقة، واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة وآمنة."

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