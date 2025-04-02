رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أظهرت دراسة أجراها باحثان من دولة الإمارات العربية المتحدة أن استخدام المواد المعاد تدويرها في بناء الأرصفة يحقق فوائد اقتصادية وبيئية وصحية عامة كبيرة.

وشمل البحث تقييم دورة الحياة (LCA) لطريق الاتحاد - الطويين الذي أعيد تأهيله بطول 8 كيلومترات والذي يربط بين طريقين رئيسيين سريعين (E 11 و E 311) في رأس الخيمة. وتعتبر تقييم دورة الحياة (LCA) أداة مبتكرة تعمل على تحسين الاستدامة في صناعة البناء والمواد.

وقد قيّمت دراسة دورة الحياة التأثيرات الاقتصادية والبيئية والصحية العامة لمختلف السيناريوهات بما في ذلك التصميم الحالي الذي يعتمد على تصميم الرصف التقليدي.

ووفقًا للنتائج، فإن دمج البلاستيك المعاد تدويره والأرصفة الأسفلتية المستصلحة (RAP) يوفر فوائد بيئية كبيرة تشمل الحد من غازات الاحتباس الحراري وملوثات الهواء، فضلاً عن زيادة كفاءة الطاقة والمياه في بناء الأرصفة. يشير مصطلح RAP إلى مواد الرصف المعاد معالجتها التي تحتوي على الأسفلت والركام.

وأجرى الدراسة البروفيسور حمد عساف، من قسم الهندسة المدنية والبنية التحتية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، والدكتور أحمد أبو عبده، من قسم الهندسة المدنية في كلية ليوا للتكنولوجيا في أبو ظبي.

وقال البروفيسور ستيفن ويلهايت، نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية والنجاح الطلابي وعميد الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: ”يكتسب هذا البحث أهمية كبيرة، حيث أن بناء الطرقات يؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الغازات الدفيئة وملوثات الهواء والماء. وتعالج هذه الدراسة الفجوة في دراسات تحليل دورة الحياة من خلال التركيز على الأثر البيئي والصحي العام لدمج المواد المعاد تدويرها في بناء الأرصفة في الإمارات العربية المتحدة. ويعكس هذا البحث المعايير العالية التي تتبعها الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في مجال البحث لإيجاد حلول لبعض المشاكل الملحة في عصرنا الحالي“.

قال البروفيسور حمد عساف: ”كان الهدف من الدراسة هو إظهار الفوائد الافتراضية لبناء الأرصفة باستخدام المواد المعاد تدويرها. وفي حين أن البلاستيك المعاد تدويره يجب أن يحل محل المواد التقليدية بمعدلات أعلى بكثير من 10% لتحقيق هذه الفوائد، فإن البلاستيك المعاد تدويره يقدم أداءً بيئيًا أكثر تفوقًا بمعدلات استبدال متفاوتة. وتشمل الفوائد البيئية الحد من غازات الاحتباس الحراري وملوثات الهواء بالإضافة إلى زيادة كفاءة الطاقة والمياه في بناء الأرصفة.“

كان الهدف من الدراسة هو تطوير دراسة حالة لإظهار الفوائد الاقتصادية والبيئية والصحية العامة المحتملة لاستخدام المواد المعاد تدويرها - البلاستيك المعاد تدويره وخامات البلاستيك المعاد تدويره - في بناء الأرصفة في الإمارات العربية المتحدة. ويمكن أن يوفر ذلك لصناع القرار رؤية قيمة حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الاستدامة في بناء الطرق.

وتشمل المواد المستخدمة حاليًا في بناء الأرصفة عادةً القار والحصى والرمل والركام الطبيعي، بالإضافة إلى الماء. ومع ذلك، فإن هذه المواد لها عدة عيوب، بما في ذلك ارتفاع التكاليف واستنزاف الموارد الطبيعية. ووفقًا للدراسة، فإن استخدام البلاستيك المعاد تدويره كبديل لمواد الرصف والركام الناعم يوفر العديد من المزايا، مثل تقليل الهدر الذي قد يتسبب في الإضرار بالبيئة، واستهلاك أقل للطاقة والمياه والموارد الطبيعية، وانطلاق أقل للملوثات الضارة.

وفي حين أن دولة الإمارات العربية المتحدة لم تجرب بعد استخدام المواد المعاد تدويرها في بناء الأرصفة، فقد تم استخدام البلاستيك المعاد تدويره في هذا البناء في العديد من البلدان، بما في ذلك الهند وهولندا وكندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد كانت الهند رائدة في هذه الممارسة، حيث تم دمج البلاستيك المقطّع في البيتومين.

نُشرت نتائج الدراسة في عام 2024 في مجلة Q1 الصادرة عن جامعة الملك سعود - العلوم الهندسية (المجلد 36، الصفحات 473-484).

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