القاهرة: تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع سوديك “The Estates” بمدينة زايد الجديدة في غرب القاهرة. رافق السيد الوزير خلال جولته التفقدية مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة، والمهندس أيمن عامر، مدير عام شركة سوديك ومجموعة من القائمين على المشروع.

وخلال الزيارة، استعرض أيمن عامر الأعمال الإنشائية ونسب التنفيذ بالمشروع، حيث أكد أن التسليمات الخاصة بالمراحل الخمس للمشروع تتم قبل الجدول الزمني المحدد. فقد انطلقت المرحلة الأولى في عام 2019 واستُكملت بنجاح لتعد سوديك أول مطور عقاري يقوم بتسليم وحدات سكنية في مدينة زايد الجديدة عام 2023، تلتها المرحلة الثانية التي بدأت في ديسمبر 2021 وتم الانتهاء منها في عام 2024. أما المرحلة الثالثة فقد انطلقت في نوفمبر 2022 وسيتم تسليمها بحلول عام 2025. وقد بدأت المرحلتان الرابعة والأخيرة في يونيو 2024، على أن يتم الانتهاء منهما بحلول عامى 2026- 2027.

وأشار عامر أن بلغ نسبة الإنجاز في المشروع 77%، وقد تم تسليم 273 وحدة حتى الآن، ومن المخطط تسليم 64 وحدة في عام 2025، و82 وحدة إضافية بحلول عام 2026.

هذا وتم إطلاق مشروع The Estates في عام 2019، ويمتد على مساحة 630,000 متر مربع مع 150,000 متر مربع من المساحات الخضراء والمساحات المفتوحة في قلب مدينة زايد الجديدة. وقد تم تخصيص 13% فقط من المساحة الإجمالية للمباني، مما يوفر مساحات واسعة مفتوحة بين الوحدات. كما يضم المشروع إجمالاً 437 وحدة سكنية، بالاضافة الى 17 وحدة إدارية، و8 وحدات تجارية. ويوفر المشروع نادي صحي، وناديًا اجتماعيًا رياضيًا بمساحة 5000 متر مربع، وفندق فاخر ووحدات فتدقية ومطعم يحملان علامة نوبو التجارية في مشروع The Estates Residences الملاصق لمشروع The Estates مما يتيح لقاطني المشروع الإستمتاع بتجربة استثنائية لأرقى مستويات الضيافة.

تُعد مدينة زايد الجديدة امتدادًا طبيعيًا لحي الشيخ زايد حيث تتمتع المدينة بسهولة الوصول لأحياء شرق القاهرة والساحل الشمالي، مستفيدة من شبكة الطرق المطورة الجديدة، فضلاً عن قربها من مطار سفنكس الجديد والمتحف المصري الكبير.

نبذة عن سوديك

تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، وتتمتع بسجل حافل بالإنجازات لأكثر من ٢٨عاماً في مختلف أنحاء مصر، شملت غرب وشرق القاهرة والساحل الشمالي. وتقوم سوديك بتطوير عدد من المشروعات العقارية في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية ومجتمعات سكنية متكاملة لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة وخلق مجتمعات نابضة بالحياة وتضم حالياً أكثر من 30 ألف ساكن. من أبرز تلك المشاريع ألجريا، وفورتي ويست، وذا بوليجون، وذا إستيتس في غرب القاهرة، وفيليت، وEDNC في القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى June وسيزر و أوجامي في الساحل الشمالي. وقد حصلت سوديك على العديد من الجوائز المرموقة لتميز مشروعاتها وتصميماتها المبتكرة. كما تتميز الشركة بكونها شركة مدرجة في البورصة المصرية منذ عام 1996 تحت رمز OCDI.CA. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.sodic.com

