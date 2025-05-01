دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اتفاقيات شراكة تسويقية مع ثلاث من أبرز وكالات السفر في المملكة العربية السعودية، وهم "فرسان" و "سمارت هوليدايز" و "المطار"، وذلك خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2025. وتمثّل هذه الخطوة تطوراً استراتيجياً مهماً يعزز وجهة رأس الخيمة في السوق السعودي الذي يعد من أبرز الأسواق الإقليمية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.

تسهم هذه الشراكات في ترسيخ حضور رأس الخيمة في السوق السعودي من خلال اعتماد نهج متكامل يجمع بين حملات التسويق والتعاون مع المؤثرين إلى جانب عروض سفر مصممة خصيصاً لتواكب مواسم العطلات في المملكة.

في إطار الشراكات، سيقدم الشركاء باقات سفر مصممة خصيصاً بما يتماشى مع عادات السفر لدى المواطنين السعوديين، مع توسيع نطاق حضور إمارة رأس الخيمة في مختلف المدن السعودية، حيث من هذا المنطلق، يكتسب كل من الشركاء قيمة استراتيجية فريدة ضمن هذا التعاون.

تحظى المملكة العربية السعودية بمكانة استراتيجية بالنسبة لإمارة رأس الخيمة كونها أكبر سوق للسفر إلى الخارج بين دول مجلس التعاون الخليجي. وبفضل عدد سكانها الكبير ونسباتها الشرائية المرتفعة واستحواذها على نحو 30% من إجمالي حجوزات السفر إلى رأس الخيمة على مستوى الخليج، تمثل المملكة فرصة نمو استثنائية للإمارة، حيث قد أبدى المسافرون السعوديون اهتماماً متزايداً بالسفر إلى الوجهات الترفيهية القريبة ما يجعل من رأس الخيمة خياراً مثالياً لهم. ويعد توطيد الشراكات مع أبرز الجهات الفاعلة في قطاع السفر السعودي خطوة أساسية لترسيخ مكانة الإمارة ضمن الوجهات المفضلة في هذا السوق الواعد.

قال إياد راسبيه نائب الرئيس لتطوير سياحة الوجهة في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "تمثل هذه الشراكات ركيزة محورية ضمن استراتيجيتنا الطموحة لتعزيز النمو حيث تُمكننا من إطلاق حملات ترويجية عالية التأثير مبنية على تحليلات دقيقة للبيانات، تستهدف المسافرين السعوديين بشكل مباشر وتلبي اهتماماتهم وتطلعاتهم. ومن خلال الجمع بين هذه المبادرات وجهودنا المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع أوجه التعاون مع قطاعات التجارة والإعلام، نبني منظومة متكاملة وقوية تعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة مفضلة للزوار السعوديين وتدعم طموحاتنا في تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل."

تُشكِّل هذه الخطوة نقلة نوعية ضمن استراتيجية هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة الرامية إلى جذب أعداد متزايدة من الزوار من المملكة العربية السعودية، حيث ساهم إطلاق الرحلات الجوية المباشرة مؤخراً من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة إلى مطار رأس الخيمة الدولي، عبر شركة "العربية للطيران"، في تسهيل وصول المسافرين السعوديين إلى الإمارة بشكل كبير مقارنةً بالفترات السابقة.

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