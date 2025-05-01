رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة اليوم مذكرة تفاهم مع شركة "أوبن وورلد" الرائدة في تقنيات Web3 بهدف استكشاف فرص جديدة في قطاع السياحة عبر إطلاق مكافآت سفر قائمة على تقنية البلوكتشين.

تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات سوق السفر العربي 2025، بما يعزز مكانة رأس الخيمة في طليعة الابتكار السياحي من خلال تقديم منظومة مكافآت مبتكرة تعتمد على العملات الرقمية (أو "التوكنز") وتوفر للزوار طرقاً جديدة للتفاعل مع الإمارة والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.

وبموجب هذه الشراكة، ستتعاون الجهتان لدراسة آليات دمج مكافآت البلوكتشين ضمن منظومة السياحة في رأس الخيمة من خلال:

تقديم تجارب سياحية مختارة بعناية

توفير عروض مخصصة وفرص الوصول إلى فعاليات حصرية

حوافز رقمية مقابل الإنفاق السياحي

ضمان معاملات آمنة ضمن منظومة السياحية في رأس الخيمة

استقطاب أسواق جديدة في عالم السفر الرقمي

في ظل التحوّل العالمي نحو تفضيل السفر الرقمي، لا سيما بين الفئات الشابة والمهتمة بالتكنولوجيا، تسعى هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة من خلال هذه الخطوة إلى دخول سوق واعد لمستقبل السفر والسياحة. ويهدف التعاون إلى استكشاف طرق جديدة لتحفيز قرارات السفر وتعزيز الولاء في أسواق رئيسية تشمل أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

من الشواطئ إلى البلوكتشين: رأس الخيمة وجهة المستقبل

تتمتع رأس الخيمة بقدرة فريدة على تقديم تجارب سفر تواكب جميع المتطلبات، حيث تجمع بين الصحاري والشواطئ والجبال وأشجار القرم إلى جانب المنتجعات الفاخرة والمعالم الثقافية والمواقع التراثية، فضلاً عن تجارب المغامرة المتميزة مثل "جيس فلايت" الذي يُعد أطول مسار انزلاقي في العالم.

وتحول هذه المبادرة إمارة رأس الخيمة إلى منصة رقمية حيوية تتيح للمسافرين من عشاق التكنولوجيا فرصة فريدة تجمع بين الاستكشاف والمكافآت وتجارب السفر التفاعلية.

تعكس هذه الخطوة أيضاً مرونة منظومة السياحة في رأس الخيمة وقدرتها على توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة الابتكار وزيادة أعداد الزوار. ويأتي ذلك عبر شراكات ديناميكية مع الفنادق وشركات الطيران ومزودي الخدمات السياحية بما يهدف إلى دعم أساليب إدارة الإيرادات الإبداعية وتحفيز السفر خارج المواسم التقليدية وتعزيز القيمة المضافة في سلسلة التوريد السياحي.

قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "نخطو اليوم خطوة جريئة نحو مستقبل سوق السفر. باعتبارنا أول وجهة تطلق برنامج مكافآت رقمي يعتمد على التوكنز، نعمل على استقطاب جمهور جديد وواسع إلى رأس الخيمة مع ترسيخ مكانتها كوجهة مستقبلية تحتفي بالابتكار وتعزز قيم الشمولية وتوفر تجارب سفر متقدمة تلبي تطلعات الزوار، مع استعدادنا لاستقبال جيل جديد من المستكشفين بكل ما يحمله من طموحات رقمية وتطلعات جديدة."

من جهته قال مات شو، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن وورلد: "نفخر بتقديم خبراتنا في تقنيات Web3 وشبكتنا العالمية لدعم هذه الشراكة النوعية مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة. ويتيح تطبيق مفهوم التوكنز في قطاع السفر توفير تجارب تفاعلية ومجزية للمسافرين بما يواكب تطلعات ملايين الزوار حول العالم. وتسهم رأس الخيمة في الارتقاء بمعايير السياحة بما يتناسب مع متطلبات العصر الرقمي."

للاطلاع على آخر مستجدات مبادرات هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، يُرجى زيارة www.visitrasalkhaimah.com

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