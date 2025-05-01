تغطي المرحلة الأولى من النظام أكثر من 50% من خدمات بلدية دبي

يجري العمل حالياً على استكمال تطوير وتصميم مراحل النظام لتكون أكثر شمولية من ناحية تغطية باقي الخدمات

يتماشى نظام المواعيد الافتراضية مع مستهدفات "سياسة خدمات 360 لحكومة دبي" لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت بلدية دبي عن إطلاق المرحلة الأولى من نظام المواعيد الافتراضية، والذي يهدف إلى تعزيز تجربة المتعاملين في الاستفسار عن خطوات التقديم على خدمات البلدية، وتمكينهم من الحصول على إجابات لاستفساراتهم، ومتابعة طلباتهم بأبسط الطرق وأقلها تكلفة ووقت ودون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وذلك ضمن مستهدفاتها وجهودها في الارتقاء بمستوى الخدمات وسهولة الوصول إليها عبر قنوات موحدة.

ويتماشى نظام المواعيد الافتراضية مع مستهدفات "سياسة خدمات 360 لحكومة دبي"، لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين، وتعزز التواصل معهم عبر قنوات مخصصة وموحدة وسلسة، إضافةً إلى تحقيق مستهدف تقديم 100% من الخدمات بدون الحضور الشخصي للمتعامل، والإسهام في التقليل من زيارة المتعاملين إلى مراكز تقديم الخدمة، وتوفير أكثر من 300 ألف ساعة عمل سنوياً في حكومة دبي.

وأكدت منال بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي، أن نظام المواعيد الافتراضية يتكامل مع مساعي بلدية دبي المتواصلة لتطوير تجربة المتعاملين وتحسين الخدمات المُقدمة لهم من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات، بما يضمن تقديم أفضل مستويات الخدمة التي تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم وتحقق سعادتهم ورضاهم، وذلك بأبسط الطرق وأكثرها سلاسةً ومباشرةً واختصاراً للجهد والوقت.

وقالت بن يعروف: "تغطي المرحلة الأولى من النظام أكثر من 50% من إجمالي خدمات بلدية دبي في مختلف المجالات التي تُشرف عليها وتديرها، بمجموع 65 خدمة حيث سنبقى على اطلاع وتواصل مع المتعاملين لمعرفة آرائهم وتجربتهم مع نظام المواعيد الافتراضية، وذلك لتوظيفها بالأسلوب الأمثل لتطوير وتحسين التجربة والخدمات المُقدمة".

وأضافت: "يجري العمل حالياً على استكمال تطوير وتصميم مراحل النظام والتي سيُعلن عنها تباعاً، حيث ستكون أكثر شمولية من ناحية تغطية باقي الخدمات، وذلك التزاماً بتحقيق هدفها الإستراتيجي في إسعاد الناس من خلال تطوير خدمات استباقية ومتكاملة تفوق توقعات المتعاملين وتنعكس إيجاباً على مستوى جَودة حياتهم".

وتحرص بلدية دبي باستمرار على دراسة احتياجات ومتطلبات المتعاملين، وذلك لتوظيفها في تطوير الخدمات والأنظمة وفق أفضل الممارسات في مجال خدمة المتعاملين التي تحفظ وقت وجهد المتعاملين، بما يؤكد أولوياتها في تعزيز راحة ورضا المتعاملين وتقديم الخدمات الأكثر جَودة وكفاءة لهم.

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