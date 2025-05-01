وقّعت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان اتفاقية تعاون مع شركة "الإمارات للمزادات"، المتخصصة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، تتولى بموجبها الشركة تنظيم جميع المزادات العقارية التي تُحال من دائرة الأراضي، سواء مزادات حضورية أو إلكترونية، وذلك في إطار السعي المشترك نحو تنمية القطاع العقاري عبر تعزيز التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية في الإجراءات العقارية.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، خلال فعاليات النسخة الثالثة من معرض عجمان للاستثمار العقاري الذي تنظمه دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بتوجيهات ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ويستمر حتى الأول من مايو المقبل، حيث وقع الاتفاقية سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، وسعادة عبدالله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للإمارات للمزادات بحضور عدد من المدراء والمسؤولين من كلا الجانبين.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية

وبموجب اتفاقية التعاون سيتم العمل على توسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وتعزيز التعاون والتنسيق بخصوص المزادات العقارية الخاصة بإجراءات واختصاصات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، بحيث تتولى شركة الإمارات للمزادات تنظيم المزادات العقارية التي تُحال من الدائرة ووفق الأنظمة الرسمية والتعليمات الصادرة منها، مع التزام الشركة بتسخير أحدث التقنيات الرقمية لإدارة وتنفيذ المزادات بكفاءة عالية.

ريادة عقارية مبتكرة

وأشار سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي كجزء من خطة وجهود دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، لتقديم خدمات عقارية تنافسية مبتكرة بهدف إثراء تجربة المتعاملين، وتنويع خيارات المزادات، وتحسين آلياتها، وتبسيط إجراءاتها، وتحقيق أعلى العوائد، بما يساهم في دعم رؤية ورسالة الدائرة الرامية إلى تحقيق ريادة عقارية عالمية مبتكرة وتوفير بيئة استثمارية مستدامة ،مشيراً إلى أن التعاون مع "الإمارات للمزادات"، جاء في ضوء خبرتها الرائدة في هذا المجال ولما تمتلكه من إمكانيات متطورة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية.

إضافة نوعية

بدوره، قال سعادة عبدالله مطر المناعي، إلى أن التعاون مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري يعد إضافة نوعية إلى قائمة شركاء "الإمارات للمزادات"، وخطوة تعكس مدى الثقة بسمعة وأداء وخدمات الشركة على مستوى الدولة والمنطقة، مشيراً إلى أن الاتفاقية تشكل إضافة نوعية تعزز من مسيرة النمو والتطوير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة عجمان، مؤكداً حرص "الإمارات للمزادات" على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير بديناميكية عالية وبسهولة متناهية، بما يضمن تحقيق عوائد مجزية للدائرة ويعزز السعادة لمتعامليها من خلال استخدام أرقى أنظمة المزايدة العالمية، مشيداً بجهود الدائرة والنجاح المتواصل الذي يحققه معرض عجمان للاستثمار العقاري الذي بات واحداً من أهم المعارض العقارية في المنطقة لما يوفره من فرص استثمارية واعدة تلبي متطلبات المستثمرين ورواد الأعمال المهتمين بمجال العقارات.

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