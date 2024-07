مسقط: أعلنت صناعة الكابلات العمانية، الشركة العمانية الرائدة في صناعة الكابلات والأنظمة، والتابعة لمجموعة بريسميان، عن إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "SHE STEMS 3.0". وفي ظل نجاح الإصدارات السابقة، تؤكد دورة SHE STEMS لعام 2024 التابعة لشركة صناعة الكابلات العُمانية التزامها بتعزيز التنوع بين الجنسين في قطاعات التصنيع والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات كجزء من تحقيق طموحها الاجتماعي. كما أعلنت الشركة عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار من أجل تفعيل هذا التعاون. تأتي هذه الشراكة بين الوزارة وبرنامج SHE STEMS 3.0 كجزء من رؤية عمان 2040 التي ترتكز على تطوير اقتصاد تقدمي وشامل ومتنوع.

في هذا الإطار، صرحت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة إبراهيم المحروقي، وزيرة التعليم العالي والبحث والابتكار في سلطنة عُمان: “يعد التعاون مع صناعة الكابلات العمانية لإطلاق النسخة الثالثة من برنامج SHE STEMS بمثابة دفعة كبيرة نحو خلق مستقبل لا يعرف فيه الابتكار حدودًا. توفر جهودنا المشتركة للمرأة العُمانية الأدوات اللازمة للتفوق في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتتوافق تمامًا مع رؤية عُمان 2040، كما يسلط برنامج SHE STEMS الضوء على التزامنا المستمر بإنشاء اقتصاد متنوع ومرن، ودفع التقدم التكنولوجي، والابتكار، وتكافؤ الفرص."

تخضع المشاركات لتقييمات دقيقة في اللغة الإنجليزية والرياضيات قبل عملية الاختيار، لضمان قدراتهن على تخطي تحديات البرنامج. تحصل المرشحات الناجحات على بدل شهري من شركة صناعة الكابلات العمانية ويستفيدن من التدريب والتوجيه المقدم من أحد المعاهد الرائدة في تطوير القيادة والإدارة في سلطنة عمان.

البرنامج مفتوح أمام النساء العُمانيات اللواتي يبجثن عن عمل وتتراوح أعمارهن بين 24 و30 عامًا، والحاصلات على درجة البكالوريوس في الهندسة، والمستعدات للخضوع لتقييمات الاختيار المسبق في اللغة الإنجليزية والرياضيات. كما تواصل صناعة الكابلات العمانية شراكتها مع شركة استشارية في مجال التوظيف من أجل مساعدة الخريجين في ايجاد فرص عمل وتنمية المهارات الشخصية، مما يضمن الانتقال السَلِس إلى بيئة العمل.

وقال أركان أيدوجدو، الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكابلات العمانية: “نحن فخورون بإطلاق النسخة الثالثة من برنامج SHE STEMS، مما يدل على التزامنا بتمكين المرأة العمانية في القطاعات الصناعية الرئيسية. وانّ تقدم أكثر من 2000 مرشحة على البرنامج ما هو الّا دليل على حرص المرأة العمانية على الانضمام إلى قطاع التصنيع. سنقدّم في برنامج 2024 جلسات خاصة حول الذكاء الاصطناعي لتطوير قواعد المعرفة الأساسية وتعزيزها للوصول إلى أهداف مهنية جديدة."

وأضاف أيدوجدو: " "ستزود هذه النسخة المشاركات بمفهومٍ متطورٍ حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لهن باستكشاف هذا المجال سريع التقدم. وهذا يعكس حرصنا على إعداد الخريجات لكل من الصناعات التقليدية والتكنولوجيا المتطورة. ويؤكد البرنامج على طموحاتنا الاجتماعية وإيماننا العميق بأن المرأة العُمانية والأجيال القادمة سوف تلعب دوراً حيوياً في تشكيل مستقبل السلطنة."

إن الجهود المتواصلة التي تبذلها شركة صناعة الكابلات العمانية لإحداث تغيير مستدام في مجال النمو الشامل والتنمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وقطاع الصناعة هي الجوهر الأساسي لنهج الشركة الذي يرتكز على المستقبل.

نبذة عن شركة صناعة الكابلات العمانية

شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع)، هي شركة مساهمة عمانية عامة مدرجة في بورصة مسقط (MSX)، رائدة في مجال تصنيع الكابلات وتتخذ من سلطنة عمان مقرها لها. تقوم بتطوير وتصنيع وتسويق مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات الكهربائية، التي تشمل كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض وكابلات الأجهزة والكابلات التجريبية وخط نقل الطاقة الهوائية والموصلات وأسلاك البناء. بالإضافة إلى ذلك، توفر الشركة كابلات ذات ميزات خاصة ومناسبة لأنواع مختلفة من التطبيقات أو الظروف البيئية أو حسب متطلبات العميل. وبصفتها جزءاً من بريسميان، المجموعة العالمية الرائدة في مجال صناعة الكابلات، تمّ تصنيف شركة صناعة الكابلات العمانية ضمن أفضل منتجي الأسلاك والكابلات على مستوى العالم. تأسست الشركة في عام 1984 وتمتلك مكاتب في عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. وتمتلك الشركة أيضًا شبكة واسعة من الموزعين والوكلاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا والهند وتركيا (MEART).

