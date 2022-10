· 79 فعّالية تجارية واستهلاكية خلال الربع الأخير من العام الحالي بزيادة قدرها 41٪ على أساس سنوي

· الفعّاليات القادمة تعكس التنوّع الاقتصادي الذي تتمتع به إمارة دبي، وهي تغطي قطاعات تشمل السيارات، ومستحضرات التجميل، والبلوك تشين، والبناء والتشييد، والتعليم، والأغذية، والرعاية الصحية، والعقارات، والتكنولوجيا وغيرها

· من أبرز الفعاليات الرئيسية القادمة معرض "جلفود للتصنيع" ومعرض "أوتوميكانيكا دبي" ومعرض "بيوتي وورلد ميدل إيست" و"سيتي سكيب جلوبال" ومعرض الخمسة الكبار "The Big 5" و"جيتكس شوبر"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يواصل مركز دبي التجاري العالمي أداءه الاستثنائي مدفوعاً بالزخم الكبير الذي يشهده قطاع الفعّاليات خلال العام 2022، حيث يستعد المركز لاستضافة تقويم حافل بالفعّاليات خلال الشهرين الأخيرين من العام الحالي.

ويواصل مركز دبي التجاري العالمي تعزيز إسهامات قطاع الفعّاليات في اقتصاد إمارة دبي، وذلك من خلال عدد من الفعّاليات الراسخة مثل معرض "جيتكس جلوبال"، والذي يواصل وضع معاير جديدة للمعارض التجارية، حيث حققت النسخة الـ 42 للمعرض نجاحاً استثنائياً تمثّل في استضافة أكثر من 5٫000 شركة من 90 دولة عارضة، وشهد المعرض إضافة 1٬400 جهة عارضة جديدة إلى قائمة العارضين، كما رحّب المعرض بأكثر من 138٫000 زائر من 175 دولة، وحقق زيادة من خانتين في المساحة على أساس سنوي.

وتستعد أبرز المعارض الرئيسية إلى العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة، وذلك من حيث التزام العارضين الدوليين والأجندات الموسعة، بما في ذلك معرض "جلفود للتصنيع"، والذي يتضمن أربعة معارض متخصصة في الأغذية والضيافة، بالإضافة إلى معرض "سيتي سكيب جلوبال"، ومعرض الخمسة الكبار "The Big 5" في نسخته الـ 43 في ديسمبر القادم، والذي يواصل ترسيخ مكانته كأحد أهم وأكبر الفعّاليات في قطاع البناء والتشييد.

وقال ماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي: "لقد كان العام الحالي فرصة لإعادة توجيه بوصلة قطاع الفعّاليات لمستويات ما قبل الجائحة، حيث انطلق الموسم الحالي للفعّاليات بشكل إيجابي جداً مع العودة الناجحة لمعرض ومؤتمر الصحة العربي إلى موقعه المعتاد على تقويم فعّاليات شهر يناير. وواصلنا المضي قدماً مدفوعين بهذا الزخم الكبير من خلال العديد من الفعّاليات خلال العام، بما في ذلك معرض "جيتكس جلوبال" والذي انعقد مؤخراً وحقق نجاحاً منقطع النظير. هذه الإنجازات البارزة تؤكد عودة الفعّاليات الحضورية إلى سابق عهدها."

ويضم تقويم فعّاليات الربع الأخير من العام الجاري 106 فعاليات. وبالإضافة إلى الفعّاليات التي جرى تنظيمها خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أكتوبر، يضم الأسبوع الرابع من الشهر الحالي تسع فعّاليات، بما فيها معرض "عرب لاب +" (24-26 أكتوبر)، والمؤتمر والمعرض الدولي لطب العائلة (25-27 أكتوبر)، ومؤتمر ومعرض دبي لأمراض وجراحة الأذن وأعصاب الأذن (25-27 أكتوبر)، ومعرض الشرق الأوسط الزراعي (25-26 أكتوبر)، ومعرض دبي لكمال الأجسام ومعرض دبي للحياة النشطة (28-30 أكتوبر)، ومعرض "بيوتي وورلد ميدل إيست" (31 أكتوبر - 2 نوفمبر).

وأضاف جلفار: "بينما نواصل الاستعداد لاختتام العام الحالي، يسعدنا الإعلان عن ارتفاع أعداد الزوّار في جميع المجالات، ونحن نتطلّع قدماً لبداية عام 2023 لاغتنام الفرص الجديدة من أجل مواصلة تعزيز مساهمتنا في دعم النمو والتنوّع الاقتصادي في دبي."

ويشهد قطاع التجميل عودة المعرض الأكبر في المنطقة، وهو معرض "بيوتي وورلد ميدل إيست"، والذي ينعقد من 31 أكتوبر إلى 2 نوفمبر ويسلّط الضوء في نسخته السادسة والعشرين على تكنولوجيا التجميل، كما يستكشف أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والطباعة ثلاثية الأبعاد التي تدخل في قطاع التجميل، بالإضافة إلى تحليل الحمض النووي، ومستويات الشفافية في مكونات مستحضرات التجميل، والتطبيقات المخصصة للجمال.

ويعود معرض "جلفود للتصنيع"، الحدث الأبرز في مجال تجهيز الأغذية والمشروبات والتعبئة والتغليف في المنطقة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر ليسلّط الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع تصنيع الأغذية، ويشهد المعرض مشاركة 1٫600 جهة عارضة من أكثر من 60 دولة، وسيجري تنظيمه بالتزامن مع أربعة معارض، وهي معرض "جلف هوست"، والذي يستهدف الجهات المؤثرة في قطاع الضيافة، ومعرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة (يامكس)، والذي يعد المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة، والنسخة الثالثة من معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، وهو ملتقى حصري بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويهدف إلى الجمع بين الموردين ومرخصي العلامات التجارية والمصنعين العالميين في مجال الأطعمة والمشروبات والسلع الاستهلاكية، ومهرجان المأكولات المتخصصة، وهو معرض يحظى بشعبية دائمة، حيث يجمع المعرض خبراء تحضير المأكولات الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض 16٫000 زائر في عام 2022.

وستشهد النسخة الخامس والأربعون من مؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات تسليط الضوء على مرونة وجهوزية قطاع الرعاية الصحية العالمي، والذي سيجري تنظيمه خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر تحت شعار "دروس عالمية، إجراءات محلية: الرعاية الصحية المستدامة"، وبمشاركة أكثر من 150 متحدث وأكثر من 1٫000 مشارك حول العالم، ويأتي المؤتمر في الوقت الذي تواصل فيه المستشفيات في جميع أنحاء العالم ترجمة الدروس المستقاة من الجائحة إلى إجراءات مستدامة لقطاع الرعاية الصحية.

وستتجه الأنظار إلى قطاع التعليم خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر، حيث ينطلق المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي، والذي سيجري تنظيمه بالشراكة مع وزارة التعليم، وتعد نسخة هذا العام من المعرض الأكثر تنوعاً حتى الآن، حيث تشارك مجموعة من المتحدثين من حول العالم للحديث حول أهم القضايا المتعلّقة برفاهية الطلبة، والسمات القيادية، والمواهب المستقبلية، وتكنولوجيا التعليم.

وفي العام الذي تشهد فيه دبي ارتفاعاً قياسياً في المعاملات العقارية، ينطلق معرض "سيتي سكيب جلوبال" خلال الفترة 21 - 23 نوفمبر لتعريف الزوّار والمستثمرين بأحدث المشاريع العقارية من حول العالم. وستوفر نسخة 2022 من المعرض الفرصة لإنشاء شراكة طويلة الأجل بين الشركات في مختلف فئات المشاريع، بما في ذلك السكنية والتجارية والصناعية.

وسيعود معرض "أوتوميكانيكا دبي"، أكبر معرض تجاري دولي لخدمات ما بعد البيع للسيارات في الشرق الأوسط، خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2022. وسيركز المعرض هذا العام على التكنولوجيا الناشئة كمحور رئيسي، كما سيحتضن "منطقة الابتكار" والمخصصة للمصّنعين والعلامات التجارية لعرض أحدث الأفكار والحلول الرقمية والمركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى محطات وأدوات شحن المركبات الكهربائية التي تواصل إحداث تحولات نوعية في قطاع السيارات.

وقبيل انتهاء العام الحالي، تشهد إمارة دبي تنظيم معرض الخمسة الكبار "The Big 5"، الحدث الأبرز في قطاع البناء والإنشاءات، والذي ينطلق خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر، ويواصل المعرض مسيرة تمتد لـ 40 عاماً من خلال توفير أهم الرؤى حول الأسواق واستعراض أحدث المنتجات والابتكارات، مما يرسخ مكانته ويضمن استقطاب كبرى الشركات للمشاركة في ست فعّاليات متخصصة مشتركة في نفس الموقع، وهي "The Big 5 Heavy"، و"Middle East Concrete"، و"HVAC R Expo"، و"Middle East Stone"، و"Urban Design & Landscape Expo"، و"FM Expo". وسيشهد جدول أعمال هذه الفعّاليات مشاركة متحدثين بارزين، بالإضافة إلى مشاركة أهم الرؤى على مدى أربعة أيام، كما سيشهد المعرض الإعلان عن جوائز The Big 5 Construction Impact Awards التي تحتفل بالأفضل في هذا القطاع.

وفيما يتعلّق بالفعّاليات المخصصة للمستهلكين، يعود "جيتكس شوبر" الذي يحظى بشعبية كبيرة خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر، ويعد المعرض مهرجاناً للتكنولوجيا، حيث تجتمع في قاعاته أفضل العلامات التجارية وتجار التجزئة وعشاق التكنولوجيا، وتتاح الفرصة لزوّار المعرض للحصول على صفقات وخصومات كبيرة، كما يشهد المعرض إطلاق منتجات يومياً، بالإضافة إلى سحوبات على جوائز وعروض تفاعلية وغيرها الكثير.

ومن المتوقع أن يستمر الزخم في قطاع الفعّاليات في الإمارة خلال الربع الأول من عام 2023، حيث تم تأكيد خمس فعّاليات رفيعة المستوى في يناير، بما في ذلك معرض الصحة العربي، معرض الرعاية الصحية الرائد في المنطقة منذ عام 1975، والذي سيستضيف 3٫000 عارض من 70 دولة، فيما يتوقع أن يفوق عدد الزوّار 51٫000، ومؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات)، والمعرض والمؤتمر التجاري للأمن والسلامة (إنترسيك)، ومعرض "آي إف أكس"، ومعرض الشرق الأوسط للإضاءة.

واختتم جلفار قائلاً: "بفضل تقويم الفعّاليات الحافل بأهم المعارض والمؤتمرات، سيواصل مركز دبي التجاري العالمي العمل على تحويل إمارة دبي إلى بوابة دولية للفعّاليات، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل الوجهات العالمية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وذلك من خلال تقديم خدمات عالمية المستوى، وتبني أفضل الممارسات وأرقى المعايير العالمية بما يعزز نمو قطاع الفعّاليات."

لمحة حول مركز دبي التجاري العالمي:

يعمل مركز دبي التجاري العالمي برؤية تحويل دبي إلى الوجهة العالمية الأولى في مجال المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة، وقد تطور المركز من وجهة إقليمية رائدة في هذا القطاع، إلى محرك رئيسي متعدد المستويات في قطاع الأعمال يركز على المنشآت والفعاليات والإدارة العقارية. كما يقدم المركز إلى جانب خدماته الرئيسية مجموعة من خدمات القيمة المضافة في مجالات الإعلام والدعاية والإعلان والاستشارات التقنية والهندسية والتخطيط للأعراس والخدمات الأمنية، إلى جانب محفظة مميزة من خدمات الضيافة الحائزة على جوائز.