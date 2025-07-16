استقبل سوق الجبيل في مدينة كلباء، نحو 400 ألف زائر خلال النصف الأول من عام 2025، ليعكس بذلك المكانة المتنامية للسوق كوجهة رئيسية للتسوّق وتلبية احتياجات سكان المنطقة الشرقية وزوّارها من المنتجات الطازجة عالية الجودة، ووجهة مفضلة لهم منذ افتتاحه في عام 2023، ليصبح إحدى مراكز التسوق المتخصصة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة، ومنفذًا مبتكرًا لتحقيق الأمن الغذائي في الشارقة.

ويضم السوق، الذي يقع على مساحة إجمالية تبلغ 33 ألف متر مربع، ثلاثة أقسام رئيسية: قسم اللحوم، الذي يضم 16 محلًا للحوم والدواجن مجهّزة ببرادات عرض وتخزين؛ و قسم الأسماك، الذي يضم 22 محلًا، وقسم الخضروات والفواكه، الذي يضم 31 محلًا، كما يشمل السوق فناءً وسطيًا ومنطقة مزاد داخلية لعرض وبيع المنتجات البحرية الطازجة.

وأكد هلال النقبي، مدير أسواق المنطقة الشرقية، أن سوق الجبيل في كلباء حقق منذ افتتاحه دورًا بارزًا في تنشيط الحركة السوقية وتعزيز الاقتصاد المحلي في المنطقة الشرقية، مع توفير بيئة تسوّق متكاملة تلبي احتياجات العائلات والزوار بجودة عالية وخدمات متنوعة تحت سقف واحد، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال الكبير يعكس ثقة السكان والزوار بالخدمات المتنوعة وجودة المنتجات التي يوفرها السوق.

وقال النقبي: "نلتزم باستمرار بتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الخدمات في السوق، لتوفير بيئة تسوّق مريحة وآمنة تواكب تطلعات المجتمع، وتسهم في تنشيط الحركة السوقية وتعزيز الاقتصاد المحلي في المنطقة الشرقية."

ويُعتبر سوق الجبيل في كلباء وجهة مفضلة للعائلات والزوار من داخل وخارج المدينة، حيث يجمع بين جودة المنتجات وتنوعها، والخدمات المتكاملة التي تلبي جميع الاحتياجات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ورفاهية المجتمع.

ويتميّز سوق الجبيل الواقع في منطقة البحايص بمدينة كلباء، بتصاميمه المعمارية ذات الطابع الإسلامي، والزخارف الداخلية والخارجية، كما يحتوي المبنى على تشطيبات تتناغم مع الثقافة والبيئة المحلية.

ومن الجدير بالذكر أن سوق الجبيل في كلباء هو أحد المشاريع التابعة لـشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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