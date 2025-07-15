عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز عجمان للمشاريع الجديدة – منطقة حرة (ANCFZ)، الوجهة الأبرز لتأسيس الأعمال المبتكرة في دولة الإمارات، عن إطلاق حزمة جديدة مرنة تحت عنوان "الدفع عند الاستخدام"، وهي مصممة خصيصاً لتقليل التكاليف الأولية، وتوفير حرية أكبر لرواد الأعمال في تأسيس وتوسيع أعمالهم وفق وتيرتهم الخاصة.

ومن ضمن سياسة المركز، منح أصحاب الأعمال والشركات تحكّمًا كاملاً بخطوات تأسيس العمل – بدءًا من دفع رسوم الرخصة التجارية فقط، مع إمكانية إضافة الخدمات الأخرى لاحقًا بحسب الحاجة، دون تكبّد أي رسوم تعديل إضافية.

في ظل بيئة أعمال تتطلب مرونة، وسهولة، وتكلفة مناسبة أكثر من أي وقت مضى، توفر حزمة "الدفع عند الاستخدام" مساراً عملياً لبدء الأعمال. حيث يمكن للمستثمرين الآن تأسيس شركاتهم بتكلفة مبدئية منخفضة، وسداد قيمة الخدمات الإضافية – مثل معالجة التأشيرات، المستندات القانونية أو تطوير المكاتب – فقط عند الحاجة إليها.

وقال السيد ريشيراج سومايا، المدير التنفيذي لمركز عجمان للمشاريع الجديدة – منطقة حرة:

"يُعيد مركز عجمان للمشاريع الجديدة تعريف تجربة تأسيس الأعمال. ومن خلال حزمة "الدفع عند الاستخدام"، نتيح للمؤسسين تفادي الأعباء المالية الكبيرة في البداية، ومنحهم حرية التوسع بذكاء ووفق احتياجاتهم الواقعية."

وأضاف: "هذه المبادرة تترجم رؤيتنا في تمكين رواد الأعمال ومنحهم الاستقلالية التي يحتاجونها لتطوير مشاريعهم بنجاح."

مزايا حزمة "الدفع عند الاستخدام"

تكلفة تأسيس أولية منخفضة – ابدأ شركتك دون الحاجة إلى دفعات كبيرة .

ابدأ شركتك دون الحاجة إلى دفعات كبيرة مرونة في الدفع – ادفع فقط مقابل الخدمات التي تستخدمها، وفي الوقت الذي يناسبك .

ادفع فقط مقابل الخدمات التي تستخدمها، وفي الوقت الذي يناسبك إمكانية التوسع – أضف خدمات أو قم بتوسيع عملياتك تدريجياً دون أي قيود أو رسوم تعديل .

يتفرد المركز بتقديم خدمات إصدار تراخيص الأعمال خلال ساعتين، وإنجاز معاملات التأشيرات في 24 ساعة، إلى جانب منصة رقمية متكاملة يتولى عبرها فريق المركز جميع إجراءات التأسيس نيابةً عن العميل، مما يمنح أصحاب الأعمال فرصة للتركيز على تنمية أعمالهم.

وتأتي حزمة "الدفع عند الاستخدام" لتعكس التزام المركز المستمر بإزالة الحواجز، وتعزيز سهولة الوصول، ودعم نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع رؤية عجمان 2030.

سواء كنت تطلق مشروعاً تقنياً، أو وكالة إعلامية، أو شركة تجارة عالمية – يمكنك الآن دخول السوق الإماراتي بشروطك الخاصة، ودون بيروقراطية، مع تحكم كامل في مسار نمو أعمالك.

لمزيد من المعلومات حول مركز عجمان للمشاريع الجديدة – منطقة حرة، أو لبدء رحلتك الريادية، يرجى التواصل عبر الرقم: +97168088888، أو عبر البريد الإلكتروني: info@ancfz.ae، أو زيارة الموقع الإلكتروني: www.ancfz.ae.

حول مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة

تأُسّس مركز عجمان للمشاريع الجديدة - منطقة حرة (ANCFZ) في عام 2024 بموجب مرسوم أميري صادر عن حاكم إمارة عجمان، ليكون أحدث مبادرة في الإمارة تهدف إلى تبسيط عملية تأسيس الأعمال وتعزيز بيئة الابتكار. يتميز المركز بموقع استراتيجي في عجمان، ويوفر مجموعة شاملة من خدمات تأسيس الأعمال، بدءًا من إصدار التراخيص السريع ومعالجة التأشيرات إلى الدعم القانوني والإداري المتكامل. وبتركيز خاص على سهولة الاستخدام، والفعالية من حيث التكلفة، والسرعة، يوفر المركز بيئة تنافسية مرنة لدعم رواد الأعمال في تنمية مشاريعهم. يضم ANCFZ طيفاً متنوعاً من القطاعات، تشمل التكنولوجيا، الإعلام، الخدمات المهنية، والتجارة، مما يجعله شريكاً داعماً لجيل جديد من قادة الأعمال في الإمارات.

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