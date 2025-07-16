ضمن جهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتعزيز التواصل مع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة، ودعم السياسات المرتبطة بهذه القطاعات الحيوية، أطلق فرع الغرفة في منطقة العين مبادرة تستهدف المشاريع الصغيرة العاملة في القطاعات التجاري والسياحي والزراعي، وذلك في إطار حرص الغرفة على ترسيخ حضورها الفاعل في مختلف مناطق الإمارة.

وتهدف هذه المبادرة إلى التفاعل المباشر مع أصحاب المشاريع ميدانياً، والتعرف عن قرب على التحديات التي تواجههم والفرص المتاحة والممكنة، بما يتيح بناء قرارات مستندة إلى بيانات واقعية، ويعزز من فعالية الدعم الموجه لتنمية هذا القطاع وتمكينه من النمو والتوسع. شملت المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذ زيارات ميدانية لعدد من الجهات في منطقة العين، تمثّل نماذج متنوعة من المشاريع الصغيرة. ولاقت هذه الخطوة إشادة واسعة من أصحاب المشاريع، الذين عبروا عن تقديرهم الكبير للمبادرة، واعتبروها تجربة فريدة من نوعها كونها تتيح التواصل المباشر والتفاعل مع أصحاب المصلحة من أجل معرفة احتياجاتهم اليومية وتحدياتهم العملية بدقة.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب، أن هذه المبادرة تُجسد التزام الغرفة بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة وتمكينهم من تطوير أعمالهم والمساهمة الفاعلة في نمو الاقتصاد المحلي، مشيراً إلى أن التفاعل الميداني مع أصحاب المشاريع يُعد أداة عملية لفهم التحديات وصياغة سياسات تجارية أكثر استجابة وواقعية.

وقال سعادته: " في غرفة أبوظبي، نؤمن بأن دعم وتمكين المشاريع الصغيرة يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد مرن ومستدام. ومن خلال المبادرات الميدانية، نرسّخ شراكة حقيقية مع أصحاب المشاريع، ونحوّل التحديات إلى فرص للنمو والتوسع."

وأضاف: يضطلع فرع الغرفة في منطقة العين بدور محوري ضمن منظومة غرفة أبوظبي، لا سيما أن هذه المبادرة تترجم رؤية الغرفة في تفعيل فروعها، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة بما يواكب أولويات إمارة أبوظبي ويعزز مكانتها مركزاً إقليمياً للأعمال والاستثمار.

شملت الزيارة عدداً من الجهات في منطقة العين، تمثل نماذج متنوعة للمشاريع الصغيرة في قطاعات حيوية، مثل التجزئة والسياحة والخدمات الزراعية.

رصدت الغرفة خلال الجولة 9 فرص تطوير عملية ضمن بيئة الأعمال المحلية، وتضمنت الجولة زيارة "هيلي مول"، الذي يضم أكثر من 100 مشروع متنوع في قطاع التجزئة، و"فندق أيلا جراند" الذي يقدم مرافق سياحية ومنتجعات، إلى جانب "بوادي مول" الذي يضم نحو 270 محلاً تجارياً بمختلف الأنشطة، و"العين مول" المملوك لشركة "مير جروب" ويضم ما يزيد على 300 محل متعدد النشاط. إضافة إلى شركة "الأمان للسفر والسياحة" التابعة لمجموعة بن حم ، ومشروع "ديب كافيه" الذي يحتضن شراكات مع 30 مشروعاً محلياً و مشروع "كود بي فلاور آند كافيه"، الذي يجمع بين مقهى عصري وبيع الزهور الطبيعية، و"مزرعة النرجس"، التي تضم تحت مظلتها مجموعة من المشاريع المجتمعية والإنتاجية، منها: SILO Bakery and Coffee، POFA Cafe، النرجس للأسر المنتجة، النرجس للخضروات، شاي جمر، والنرجس للحرف اليدوية.

وتسعى غرفة أبوظبي من خلال هذه المبادرة إلى الإسهام في بناء بيئة أعمال مرنة وشاملة، وتمكين أصحاب المشاريع من تحقيق طموحاتهم في النمو والمنافسة، بما يعزز من مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للأعمال والاستثمار.

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